СК России: Причастность к теракту в петербургском метро доказана "уникальным следственным экспериментом"

В СК России рассказали о деталях расследования теракта, который произошел 3 апреля 2017 года около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге, в результате погибло 15 человек, 67 – получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, в первые часы на место трагедии прибыл Председатель СК России Александр Бастрыкин, который лично координировал работу следственно-оперативной группы. Благодаря слаженному взаимодействию следователей с ФСБ России в кратчайшие сроки удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей.

- Уже на следующий день после совершения теракта был установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. В течение месяца следствием совместно с оперативными службами ФСБ и МВД России были установлены и задержаны 11 подозреваемых в совершении теракта, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Такая оперативная работа ведомств позволила предотвратить еще один теракт, который готовили террористы: за сутки до совершения террористического акта Джалилов передал Мухаммадюсуфу Эрматову изготовленные им компоненты третьего взрывного устройства. Но члены террористического сообщества не успели использовать устройство, так как были задержаны в результате спецоперации.

- В рамках расследования был проведен уникальный следственный эксперимент, в ходе по месту проживания членов террористической группы был изготовлен макет взрывного устройства. Результаты этого эксперимента окончательно опровергли версию обвиняемых о том, что они не были осведомлены о своем участии в террористической деятельности, - отметила Петренко.

Как пояснили "КП" в следствии, макет взрывного устройства был собран из материалов, которые были обнаружены во время обыска у разных членов бандформирования. Таким образом следственный эксперимент подтвердил, что бомбы были собраны задержанными, а не принадлежали другим лицам.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела представляло особую сложность, так как члены сообщества намеренно не использовали средства связи и избегали попадания в поле зрения камер наружного наблюдения.

Месяц назад вся банда террористов предстала перед судом, слушания продолжаются.

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