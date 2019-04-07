Шикарный телеремонт для звезд на пенсии: модный декор, новая мебель и ретро-техника

Ремонт – дело затратное, поэтому пенсионеры не часто решаются на дорогостоящее обустройство жилища. Это касается даже звезд на пенсии. Но некоторым повезло – их пригласили стать героями передачи «Идеальный ремонт» на Первом канале. Рассматриваем обновленные интерьеры.

Игорь Кириллов

Легендарный диктор Игорь Кириллов и его жена Татьяна Александровна решили отремонтировать кухню и санузел. На кухне у Игоря Леонидовича была встроена простенькая мебель еще со времен СССР. Дизайнеры сделали проект в бежевых и оливковых тонах, с ретро-техникой в английском стиле. На одной из стен обои с ручной росписью, встроенная кухня оливкового цвета, кстати, раковину поставили из кварца. И в кухне, и в санузле сделали лепнину. Поменяли окна и пол, в том числе в коридоре.

Такими были кухня и ванна до ремонта. Фото: кадр из передачи «Идеальный ремонт»

Кухня после преображения. Фото: кадр из передачи «Идеальный ремонт»

Ванна после ремонта. Фото: кадр из передачи «Идеальный ремонт»

Екатерина Градова

Актриса Екатерина Градова давно мечтала переехать жить к дочери Марии Мироновой. И вот мечта сбылась. Мария в прошлом году купила шикарный дом площадью 182 кв. м в подмосковном поселке Княжье озеро. «Идеальный ремонт» в новом жилище обустроил гостиную и кухню в классическом стиле. В помещении преобладают светлые тона, но с яркими акцентами. На стульях обивка с инициалами актрис, много книжных шкафов, большой стол, зеркала…

Актриса Екатерина Градова давно мечтала переехать жить к дочери Марии Мироновой. Фото: кадр из передачи «Идеальный ремонт»

После того, как Мария Миронова поблагодарила за ремонт в социальных сетях, нашлись подписчики, которые раскритиковали ее за то, что звездная семья воспользовалась услугами бесплатного телеремонта. Мария оправдалась, сославшись на то, что помогали не ей, а Екатерине Градовой: «Мама крайне скромный человек, и жизнь прожила очень достойную и очень скромную, много лет не появляясь в телевизоре и не занимаясь накопительством и пиаром! Передача эта посвящена ей! Все, что сделал «Идеальный ремонт», сделано ей, за что я крайне благодарна!» Далее актриса сообщила, что ремонт в остальных комнатах делает сама, посетовав на дороговизну строительных материалов и мебели.

Стильная гостиная в доме Екатерины Градовой. Фото: кадр из передачи «Идеальный ремонт»

Аза Лихитченко

Диктор ЦТ и ведущая программы «Время» Аза Лихитченко живет в трехкомнатной квартире в доме 1934 года постройки. Ремонт в квартире не делали много лет. Раньше гостиная служила детской для внука Азалии Владимировны, но теперь она живет одна и решила обустроить ее для себя. «Я всегда кому-то была должна, а теперь выходит, что только себе. Хотела создать здесь «салон» куда бы приходили подруги и пили чай из красивых чашек», - мечтала Аза Лихитченко. Площадь гостиной 15 кв. м, диктор жаловалась на кривые стены, старые обои… Дизайнеры оставили часть старинной мебели Лихитченко, соединив в интерьере элементы 19 и 21 века. Кстати, сервиз привезли из Праги, поставили шкафчик, имитирующий печь, постелили индийский ковер. Дочь подарили Азалии Владимировне новый телевизор. По желанию хозяйки ремонт сделали в ее любимом синем цвете.

Гостиная в квартире у Азы Лихитченко. Фото: кадр из передачи «Идеальный ремонт»

Нина Гребешкова стала участницей проекты "Идеальный ремонт". Фото: кадр из передачи «Идеальный ремонт»

Нина Гребешкова

Актриса, вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова любит проводить теплое время года на даче в поселке Мосфильма недалеко от Звенигорода. Сначала команда передачи обустроила скромный домик Нины Павловны – отремонтировали, а удобства с улицы перенесли в дом, сделав все необходимые коммуникации. Ну а после этого обустроили участок. Проложили новые широкие дорожки – использовали тротуарную плитку из осадочных пород камня, уложили рулонный газон из элитных сортов трав, привезенных из Америки. Отремонтировали хозблок, обустроили площадку для барбекю, установили гриль на колесах с жаропрочным закаленным стеклом и стартером, позволяющем разжечь огонь без использования специальной жидкости. Построили беседку – на пол положили древесину хвойных пород из Костромской области, в пол вмонтировали точечные светильники. На стены повесили декоративные экраны. Вся мебель изготовлена из дерева на заказ, а чехлы на мягкие матрасы на диванах пошиты из водоотталкивающей ткани

"Шалаш" на даче у Нины Гребешковой. Фото: кадр из передачи «Идеальный ремонт»

Юрий Чернов

В апреле Юрию Николаевичу исполнится 70 лет. А первые подарки народный артист РФ Юрий Чернов получил задолго заранее. Точнее Юрий Николаевич решил сделать сюрприз для жены и заказал ремонт кабинета и спальни. Команда телепередачи в ходе ремонта меняют все, начиная от розеток и матрасов, заканчивая паркетом и мебелью.