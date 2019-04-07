2019-04-07T14:57:48+03:00
Экономика

Доллар попал в опалу: ЦБ сократил закупки американской валюты на четверть

Чего стоит бояться держателям "баксов" в России
Михаил ЗУБОВ
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Банк России с апреля сократил ежедневные закупки долларовБанк России с апреля сократил ежедневные закупки долларовФото: Евгения ГУСЕВА
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Скупая новость о том, что Банк России с апреля сократил ежедневные закупки «зеленых» на 25% привела к укреплению курса рубля - с одной стороны, а с другой - к тревогам в рядах граждан, которые имеют валютные вклады или хранят доллары под подушкой. Об угрозе валютных санкций против шести крупнейших российских банков слышали все. В самом худшем случае эти санкции могут привести к тому, что наши кредитные учреждения не смогут избавиться от хранящейся в них американской валюты. Соответственно, у многих возникает предположение, что ЦБ сокращает закупки в предвкушение этих санкций. В соцсетях развернулась звонкая полемика: что же теперь делать с долларами тем, у кого они есть? Избавляться от «зеленых» пока не поздно, или же наоборот — покупать, пока продают. Чтобы сориентировать спорщиков, «КП» обратилась к двум ведущим экономистам.

- Причин для тревоги я не вижу. Если бы ЦБ полностью отказался от долларов, это был бы предмет для беспокойства, но таких резких движений делать никто не собирается, - сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. - В последнее время курс был выгодным для покупки долларов, поэтому ЦБ их покупал в больших количествах и накопил достаточно, чтобы снизить темпы. На эти 25% не стоит обращать большого внимания. Вот если потом будет еще два раза по 25% - это станет поводом, чтобы задуматься. Что касается валютных санкций, то если бы ЦБ их всерьез опасался, то он бы наращивал покупки, а не сокращал их. Тем более, что курс остается очень выгодным. Сокращением покупок ЦБ, возможно, как раз демонстрирует, что к любым потенциальным санкциям он готов и возможные риски легко покрываются той валютой, которую он уже купил.

- Сокращение доли доллара происходит в резервах почти всех стран мира. Доля юаня и йены в последние годы растет именно за счет американской валюты,- сказал «КП» ведущий экономический эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. - Это — общемировая практика, и тревоги она ни у кого не вызывает, а ЦБ поступает так же, как и все. Для обычных людей это ровным счетом ничего не означает. Долларовым вкладам ничто не угрожает, обмен доллара будет производиться, как и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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