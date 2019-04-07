Геннадий Онищенко - об анализах Порошенко и Зеленского: Этиленозависимые "лицедеи" не могут руководить ни государством, ни колхозом

- ...Геннадий Григорьевич! Ну, вот уже в субботу, вечером поздно, и Владимир Кличко, значит, экс-чемпион мира по боксу, - призвал кандидатов в президенты Украины не обманывать украинцев. Он сказал буквально следующее...

- Интересно...

- «Ваша недавняя сдача анализов была смешная. Я - как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что после сдачи анализов крови или урины…». Что такое урина?

- Моча.

- О, по-научному! «…На протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсети. И показать: я чистый». Он - Кличко - сказал, что готов оплатить это все. Вот. И что возьмет на себя все расходы - на профессиональные, а не на кустарные анализы. Это что, тоже политика? Медицина? Шоу? Эстрада? Цирк? Что это? Санитария?

- Во-первых, сам факт, что мы с вами утро начинаем с разговора о здоровье…

- Извините, что… Семи же вот ещё нет пока. Воскресенье!

- Хотя вы избрали, казалось бы, очень далеко отстоящий от этой проблемы… повод.

- Ну, простите же!

- Поэтому я всех, прежде всего, поздравляю со Всемирным днем здоровья, который сегодня, именно 7 апреля.

- Вот видите! Не случайно я вам звоню.

- Да. И девиз этого дня в 2019 году – всеобщий охват услугами здравоохранения.

- Охватим! Всеобще!

- В этом есть определенный сакральный смысл, который заключается в том, что…

- Это вы уже мне, да?

- Во-первых, это говорит о том, насколько далеко Украина...

- ...отвечаете.

- ...находится сегодня, к сожалению, от резонного подхода в области выбора своего лидера. Я думаю, что господину лицедею, одному из претендентов вот этого, на пост украинского президента…

- Уж не знаю, кого вы имеете в виду. Из них...

- Лицедей профессиональный там - один. Хотя они оба - "лицедеи". И вот тот предложил - а давайте проведем дебаты. И я предлагаю, дескать, пройти вот тест.

На самом деле, это является нормой, когда претенденты на государственный пост проходят определенное медицинское обследование, что, в общем-то, правильно. Потому что от здоровья руководителя многое зависит в стране. Насколько он работоспособен, адекватен, насколько он не зависит от всякого рода дурных привычек и так далее.

И вот этот экспромт, который был предложен, он, действительно, был проведен в самой примитивной форме. Действительно, непонятно, какие тесты они делали.

И я согласен с господином Кличко в том, что… Во-первых, слишком быстро выданы результаты. Это говорит о том, что - если даже какие-то тесты и делались, то они были самые примитивные.

- Что вы имеете ввиду?

- А то, что - если ты даже много выпил...

- Да не пил я!

- ...то алкоголь в короткое время просто уходит из крови. И поэтому вот те тесты, которыми гордились господа кандидаты в президенты - они малоинформативные. И не дают ответа на главный вопрос: зависим ли данный обследуемый от алкоголя, как одного из наркотиков. И от наркотика - как такового, что тоже очень важно.

- Вы прям все… Алкоголь в наркотики уже причислили, Геннадий Григорьевич. Так тоже нельзя.

- И то, и другое - нар-ко-тик! Только в разной степени выраженные.

- А вот когда вы, Геннадий Григорьевич, еще спали, а я внимательно слежу за этой темой, - 1 час 26 минут, то есть, ночью, - пришла информация: "Минздрав Украины не ручается за достоверность анализов Порошенко и Зеленского". Это - Ульяна Супрун.

- Так-так... И что же?

- Она заявила, что сдавать кровь на наркотики, алкоголь надо в антидопинговом центре. И еще - что у них на Украине есть единственная лаборатория, которая это делает. И также глава Минздрава Украины подчеркнула, что по анализам крови и этого, как его... Как же вы ее по-научному-то называете?

- Урина.

- Как?

- Ну, урина.

- Будем тоже так мочу называть. Так вот - и только после таких анализов можно будет судить о том, принимал ли человек наркотики и алкоголь в течение недели перед их сдачей.

- Вот-вот. Поэтому права совершенно, хотя это мало профессиональная дама. И даже она узрела в этом…

- Ну, как? Глава Минздрава Украины!

- Ну, она, к сожалению, далека от того, чтобы даже приблизиться к этому посту. Она там какая-то тетка из какого-то там захолустного штата Соединенных Штатов Америки. И является гражданкой США.

Но в данном случае я соглашусь с ней. Во-первых, они должны были сдавать это все в совершенно репрезентативном медицинском центре, причем, в одном и том же. Который не зависит ни от одного кандидата, ни от другого. То, какие тесты они проходили, по каким методикам, должно быть официально объявлено. Если они на это пошли.

- А то, что они все же сдали...

- Результаты могут быть только приблизительными, и то - лишь на предмет: принимали ли эти господа наркотики и алкоголь - по сути, только в часы перед самым вот тестом.

Так что - в данном случае, безусловно, все сходятся в том, что данное обследование не только имитирует якобы цивилизованный подход, но и дискредитирует его. Потому что никому не говорят, что делалось, когда, кем и насколько те методики, которые применялись, были признаны медицинским сообществом как объективный и характеризующий реальное здоровье этих господ - подход. Поэтому, в лучшем случае, им сейчас замолчать бы на эту тему. А я бы посоветовал им просто заткнуться.

- То есть, ничего не сдавать?

- Ну, во-первых, существующая на Украине процедура не содержит обязательного требования.

- Но если один из кандидатов… Вот - мол, выпивал, не выпивал… Когда у нас Борис Николаевич в свое время в депутаты избирался, потом в Верховный Совет - председателем. И когда КПСС показало по телику, что он там - в США - выпивши, так это, наоборот, плюс был. Народ, наоборот, за него голосовал, что вот президент такой же, как мы. Выпивает. А что - на Украине? Минус это сильно большой, да. Или поменялось что-то?

- Этиленозависимый руководитель даже колхоза…

- Этиленозависимый?

- Да. Этиленозависимый. Этилен – это одна из разновидностей спиртов, который в данном случае, единственный, который допустим для употребления, вернее, для приготовления спиртных напитков.

Так вот, этиленозависимый руководитель даже отстающего колхоза, он уже является профессионально непригодным. И вот эта пагуба - она в 90-е во многом предопределила тот тяжелейший путь, который мы все прошли.

Потеряв десятки миллионов жизней, остановив экономику, разрушив, в общем-то, образование, здравоохранение... И этилен здесь сыграл огромную роль. Причем, самостоятельную. Но, к сожалению, отрицательную. Вот как бы я это сказал. Пьянство было свойственно не только…

- Пьянству бой!

- … руководству страны, но и, к сожалению, миллионам наших сограждан, которые спились, ушли из активной социальной жизни. И которые потеряли свою жизнь. Породили нездоровое поколение. И поэтому я вам благодарен за то, что мы во Всемирный день здоровья, сегодня с вами вместе, начинаем с разговора о здоровье.

- Я вас поздравляю со Всемирным днем, Геннадий Григорьевич.

- Спасибо. А «Комсомольскую правду» в вашем лице я бы тоже хотел поздравить…

- За что и выпьем.

- … за ту политику, которая направлена на сохранение здоровья нации.

- А можно выпить за Всемирный - здоровья?

- Я вам разрешаю выпить воду без газа. Желательно теплую, чтобы у вас не спровоцировать воспалительный процесс.

- Со Всемирным днем здоровья. Ура!