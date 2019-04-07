Русского Рэмбо похоронят под Москвой

Именно генерал армии Ковалев был консультантом фильма Павла Лунгина «Братство», который еще до премьеры, ожидаемой 9 мая, вызвал жесткие споры между ветеранами боевых действий и в обществе в целом. Один из героев фильма явно списан с самого Николая Дмитриевича, который в Афганистане не раз выполнял задачи особой государственной важности, за что был награжден орденом Красной звезды.

Ковалев, инженер по образованию, служил в КГБ с 1974 года. За год с небольшим до развала СССР стал заместителем начальника Московского управления Федеральной службы контрразведки России. А в середине 90-х возглавил главную спецслужбу страны.

С 1999-го трудился в Госдуме, где с прошлого года руководил комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.

Прощание с бывшим главою ФСБ начнется в Центральной клинической больнице 8 апреля в 10 часов утра, а похоронен он будет на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

О Николае Ковалеве вспоминает замкомандира «Альфы» Сергей Гончаров:

- Николаю достался очень тяжелый период — распад нашей страны, потом новые вызовы, которые возникли с преобразованием КГБ сначала в ФСК, потом в ФСБ. Все это пало на его плечи. Я горд, что лично его знал. Он делал то, что должен делать настоящий чекист. Заложил ту основу, что позволила нам сохранить то лучшее, что делали наши предшественники. В Афганистане мы с ним не пересекались. А пересекались тогда, когда я служил в руководстве «Альфы», а Ковалев возглавлял нашу спецслужбу. При нем не было сильного разгула терроризма. Он сделал много для того, чтобы «Альфа» сохранилась как лучшее спецподразделение страны - не позволил, чтобы ее попытались разваливать, как было при Бакатине.

Мне не поступало таких приказов от Ковалева, которые бы душа противилась выполнять. Он был вдумчивый, хороший организатор. И не мог отдать приказа, который был бы несправедливым, тем более, противозаконным.