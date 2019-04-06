Сергей Степашин - о Николае Ковалёве: Он не был похож на "чекиста в кожанке". Орден Красной Звезды получил в Афганистане. И стал Героем фильма Павла Лунгина
В пятницу, 5 апреля, скончался депутат Госдумы и экс-директор ФСБ. Генерала армии Николая Ковалева наш обозреватель вспоминал с его бывшим начальником и сослуживцем...
Сергей Степашин - о Николае Ковалёве: «Он не был похож на чекиста в кожанке. А боевой орден Красной Звезды получил в Афганистане. И стал Героем фильма Павла Лунгина»
- Сергей Вадимович, Николай Дмитриевич приезжал к нам в "Комсомолку" - я готовил эти интервью. С одной стороны - он был очень интересным собеседником. С другой... Если считал, что мой вопрос требует раскрытия какой-то государственной тайны, - просто молчал.
- Ну, правильно - он профессиональный чекист, - это естественно.
- Когда вы руководили Лубянкой, Ковалев же был вашим замом?
- Он сначала служил в нашем Московском управлении, затем, когда я стал директором, пригласил его в центральный аппарат и Николай был моим заместителем.
Хотя - после событий, связанных с ГКЧП (август, 1991-го. - А.Г.), он собирался увольняться...
- Да? Почему?
- ...как и многие тогда. Потому что не понимал - нужны ли мы, наша спецслужба - стране. Да и какая страна была, ты же помнишь 1991-й - ни Союза, ни России...
Но остался - работал. Человеком он был интеллектуальным. Прекрасно умел разговаривать с людьми. Контактный очень.
Вот на такого "заслуженного чекиста в кожанке", который пугает людей - я утрирую, конечно, немного - был совсем не похож.
- У меня такое же было о Николае Дмитриевиче впечатление.
- Вот... Наверное, именно поэтому, когда Ковалев служил в Афгане, где получил орден Красной звезды, - он умел разговаривать и с моджахедами, и не раз встречался с их лидерами. И они в нем видели, действительно, необычного такого человека и "силовика".
- А что за фильм снял о Николае Ковалеве Павел Лунгин?
- Этот фильм называется "Братство" - да, он посвящён Ковалеву. Там, собственно, главный герой - Николай Дмитриевич как раз, чекист. Вот в майские праздники этот фильм выйдет, посмотри обязательно.
- Хорошо...
- Жесткий фильм, конечно... Но там, действительно, актёр сыграл блестяще. И я вот все думал - как здорово герой фильма похож на Николая. Даже внешне, скажу откровенно.
Что ещё?..
Ну, он, кстати прекрасный был волейболист... Ковалёв и в этом плане у меня оборонительную линию занимал.
Ну, и, конечно, он здорово помогал - особенно когда началась чеченская кампания. После Афгана его опыт здорово пригодился...
Жаль, что заболел. Он долго болел, как ты знаешь. Но - виду не подавал. Писал книгу и совместно с Павлом Лунгиным - сценарий. Прекрасным был депутатом. Ты знаешь - комитет возглавлял по ветеранам. И ушёл-то рановато, на самом деле. Но время было такое...
- Будем помнить.
- Будем помнить. А самое главное - надо спасибо сказать человеку. Мои соболезнования - родным, близким Николая. Замечательный товарищ. Настоящий боевой друг.
- Спасибо. Есть!
- Есть...
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