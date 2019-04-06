Сергей Степашин - о Николае Ковалёве: Он не был похож на "чекиста в кожанке". Орден Красной Звезды получил в Афганистане. И стал Героем фильма Павла Лунгина

В пятницу, 5 апреля, скончался депутат Госдумы и экс-директор ФСБ. Генерала армии Николая Ковалева наш обозреватель вспоминал с его бывшим начальником и сослуживцем...

Сергей Степашин - о Николае Ковалёве: «Он не был похож на чекиста в кожанке. А боевой орден Красной Звезды получил в Афганистане. И стал Героем фильма Павла Лунгина» 00:00 00:00

- Сергей Вадимович, Николай Дмитриевич приезжал к нам в "Комсомолку" - я готовил эти интервью. С одной стороны - он был очень интересным собеседником. С другой... Если считал, что мой вопрос требует раскрытия какой-то государственной тайны, - просто молчал.

- Ну, правильно - он профессиональный чекист, - это естественно.

- Когда вы руководили Лубянкой, Ковалев же был вашим замом?

- Он сначала служил в нашем Московском управлении, затем, когда я стал директором, пригласил его в центральный аппарат и Николай был моим заместителем.

Хотя - после событий, связанных с ГКЧП (август, 1991-го. - А.Г.), он собирался увольняться...

- Да? Почему?

- ...как и многие тогда. Потому что не понимал - нужны ли мы, наша спецслужба - стране. Да и какая страна была, ты же помнишь 1991-й - ни Союза, ни России...

Но остался - работал. Человеком он был интеллектуальным. Прекрасно умел разговаривать с людьми. Контактный очень.

Вот на такого "заслуженного чекиста в кожанке", который пугает людей - я утрирую, конечно, немного - был совсем не похож.

- У меня такое же было о Николае Дмитриевиче впечатление.

- Вот... Наверное, именно поэтому, когда Ковалев служил в Афгане, где получил орден Красной звезды, - он умел разговаривать и с моджахедами, и не раз встречался с их лидерами. И они в нем видели, действительно, необычного такого человека и "силовика".

- А что за фильм снял о Николае Ковалеве Павел Лунгин?

- Этот фильм называется "Братство" - да, он посвящён Ковалеву. Там, собственно, главный герой - Николай Дмитриевич как раз, чекист. Вот в майские праздники этот фильм выйдет, посмотри обязательно.

- Хорошо...

- Жесткий фильм, конечно... Но там, действительно, актёр сыграл блестяще. И я вот все думал - как здорово герой фильма похож на Николая. Даже внешне, скажу откровенно.

Что ещё?..

Ну, он, кстати прекрасный был волейболист... Ковалёв и в этом плане у меня оборонительную линию занимал.

Ну, и, конечно, он здорово помогал - особенно когда началась чеченская кампания. После Афгана его опыт здорово пригодился...

Жаль, что заболел. Он долго болел, как ты знаешь. Но - виду не подавал. Писал книгу и совместно с Павлом Лунгиным - сценарий. Прекрасным был депутатом. Ты знаешь - комитет возглавлял по ветеранам. И ушёл-то рановато, на самом деле. Но время было такое...

- Будем помнить.

- Будем помнить. А самое главное - надо спасибо сказать человеку. Мои соболезнования - родным, близким Николая. Замечательный товарищ. Настоящий боевой друг.

- Спасибо. Есть!

- Есть...

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