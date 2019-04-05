2019-04-05T22:50:53+03:00
Общество

Умер экс-глава ФСБ Николай Ковалев

О том, что умер экс-глава ФСБ Николай Ковалев, сообщили его коллеги в Госдуме
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-глава ФСБ Николай Ковалев. Фото: пресс-служба КремляЭкс-глава ФСБ Николай Ковалев. Фото: пресс-служба Кремля
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В пятницу, 5 апреля, появилась информация о том, что умер экс-глава ФСБ Николай Ковалев. Как стало известно, третий директор Федеральной службы безопасности России скончался после продолжительной болезни на 70-м году жизни.

Печальную новость сообщили в Госдуме. «Николай Дмитриевич Ковалев скончался после продолжительной болезни. Скорбим вместе с его близкими», - сказал источник в нижней палате российского парламента ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Николай Ковалев родился 6 августа 1949 года в Москве. В 1974 году начал службу в органах госбезопасности, причем с должности младшего оперуполномоченного Первомайского райотдела управления КГБ СССР по Москве и Московской области. А в июле 1996 года уже был назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Эту должность Ковалев занимал до 25 июля 1998 года.

В 1999 году Николай Ковалев стал депутатом Государственной Думы от Орловской области. В нижней палате парламента он в разное время был зампреда комитета по безопасности, председателем комиссии по борьбе с коррупцией, главой комитета по делам ветеранов, председателем комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами. Также он возглавлял делегацию Госдумы в Парламентской Ассамблее ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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