Йога — зэку не помеха: ФСИН ответила сенатору Мизулиной

Сообщение о том, что представитель верхней палаты парламента Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с запросом о том, чтобы занятия йогой в местах заключения были запрещены как нежелательные, вызвало оперативную ответную реакцию в стенах Федеральной службы исполнения наказаний.

В письме сенатора будто бы выражается опасение, что восточные практики, в частности йога, в следственных изоляторах могут инициировать гомосексуальные притязания одних заключенных к другим.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко, в СИЗО проводили оздоровительные эксперименты по занятиям йогой, и эффект для здоровья тех, кто содержится за решеткой, был положительный. А еще, по словам Максименко в планах преподавать цигун. Это такая дыхательная гимнастика. Как полагает один из руководителей система исполнений наказаний, от таких дыхательных практик не тянет ни к каким извращениям, а влечет лишь к самосовершенствованию и к здоровой, полноценной жизни.

По данным Максименко, занятия йогой были приостановлены не из-за писем, направленных из стен сената, а из-за того, что это был опыт, эксперимент - на постоянной основе подобные занятия могут проводить лишь штатные сотрудники учреждений.