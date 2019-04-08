«Миллионы изнасилованных немок» добрались до России

Магазины начали снимать книгу с продажи. Корреспондент «КП» попытался разобраться, почему якобы документальный труд о сексуальных преступлениях солдат Советской Армии, скорее всего, является фальшивкой, кто написал ее и зачем?

Традиционное изнасилование

Изнасилование женщин было важным элементом нацисткой пропаганды. И дело не в сексуальных комплексах – в традиционном архаичном обществе, которое тогда пытались воспроизвести в Третьем Рейхе, изнасилование женщины врага – важный элемент победы и мотивация для обороняющихся или наступающих.

В 30-х, еще на заре Третьего Рейха, в насилии над белокурыми немками обвиняли еврейских врачей и бизнесменов. Сохранилось немало памфлетов, рассказов и карикатур, которые печатались регулярно во всех партийных изданиях, от «Дер Штюрмера» до «Фолькише Беобахтер». Перед вторжением гитлеровцев во Францию, и возвращением бывших немецких земель в Эльзасе и Лотарингии, раздувался миф о массовых изнасилованиях немок солдатами сенегальских полков в Первую мировую. Ну, а когда на земли Германии пришли «орды с востока», история с насилием повторилась по обкатанным методичкам.

Сама Марта Хиллерс, или тот, кто обрабатывал ее дневники спустя десяток лет, пишет не стесняясь:

«Больше газета Фолькише Беобахтер не лежит на лестнице. Никакая госпожа Вайер не приходит и не зачитывает мне на завтрак жирные полосы про изнасилования: «70-летнюю старуху изнасиловали. Монахиню изнасиловали 24 раза».

Вряд ли Марта Хиллерс предполагала, что через столько лет ее дневники породят устойчивую идиому -«миллионы изнасилованных немок». Одни будут использовать ее, как образец циничной фальшивки, а другие – в русофобской пропаганде. Факты для последних значения иметь не будут.

Так выглядит обложка книги, которая преподносят как реальный дневник немки, пережившей «ужас советского нашествия» в 1945-м

«Бифштекс по имени Марта»

Для любого историка – Марта Хиллерс загадочный и противоречивый персонаж. В первых изданиях этой книги автор не упоминался вообще и проходил под псевдонимом «Неизвестная» или «Безымянная».

В 20-х реальная Марта была пламенной коммунисткой, бывала в СССР, учила русский язык. Рекомендацию в Имперский союз немецких писателей ей дал Макс Бартель, один из видных вождей «спартаковского движения» и первых членов Компартии Германии.

Но позже Бартель стал одним из самых известных перебежчиков от «красных» к «коричневым». В 30-х в Германии таких называли «бифштексами» - «снаружи коричневый, внутри красный». Вместе с ним перебежала и Марта. Она работала вместе с Максом в газете «Ангриф» («Атака») - которуую основал Геббельс. И служила в Германском трудовом фронте. С 1938 года Марта была членом Национал-социалистического женского общества.

Ее двоюродный брат был известным пропагандистом Третьего Рейха – литератором и режиссером. И сестра жила в его доме почти два десятка лет, вплоть до прихода в Берлин нашей армии. Там же, на Берлинерштрассе дом 2, она якобы и вела свои дневники. Которые впоследствии зачем-то перепечатала на машинке. Неужели Марта надеялась, что их кто-то издаст в послевоенной Германии?

Исходный текст дневников – три школьные тетради - никто никогда не видел…

Зачем американцам изнасилованные немки?

Дневники профессионально кинематографичны. Переполнены деталями, пространными описаниями и диалогами. Подобное сложно обнаружить в записках, которые вели в тоненьких тетрадках, на коленях, в темных и переполненных берлинских бомбоубежищах. В промежутках между «изнасилованиями».

Любой филолог или просто человек с литературным вкусом поймет, что текст серьезно обрабатывался. Если не сказать – переписывался полностью. Похоже, так и было. К моменту первого издания дневников Марта Хиллерс давно жила в Швейцарии. Тихой буржуазной жизнью.

Дневники Марты издал Курт Марек. Ему принадлежали все права на это художественное произведение, разошедшееся немалым тиражом. Курт Марек был видным пропагандистом, военным корреспондентом, освещающим «великогерманскую освободительную борьбу» в действующей армии. Этот Марек высаживался с немецкими войсками в Нарвике. Он работал на Восточном фронте и в Африке. Одним из его последних репортажей стал отчет о «доблестных берлинских зенитчиках».

Курт прославился как талантливый обработчик мемуаров и дневников. По странному совпадению обсточятельств книга под названием «Безымянная» вышла на старте Холодной войны, в 1954 году в США. В год, когда в НАТО пытался вступить СССР - но ему было отказано и истинные задачи блока НАТО сразу же проявились.

Почему в США? Марек, по его словам, «пытался уйти от налогов». Но в послесловии к первому изданию пустился в пространные рассуждения о «надвигающемся красном Апокалипсисе». А все объяснялось просто. Без верификации липовых дневников с помощью издания в США, никто бы не стал печатать их в Европе. Слишком много было людей, который в реальности видели и помнили приход советской армии. Только в 1959 году дневники Марты впервые издали в Европе. И уже под видом подлинного исторического документа. Европу нужно было сплотить в блоке НАТО перед «дикими ордами с Востока».

Получилось, кстати.

Второе пришествие

Первый раз «Дневники» пытались затащить в Россию в 2008-м. В немецком фильме под названием «Безымянная: одна женщина в Берлине», главную роль сыграл топовый российский актер Евгений Сидихин. Играл яркого представителя «русско-монгольских орд», которые насиловали даже старушек. Не знаю, стыдно ли за эту роль Сидихину. Возможно, режиссер и продюсеры просто убедили актера в подлинности истории. Фильм не пошел в российский прокат: талантливую фальшивку типа «Бесславных ублюдков» еще бы посмотрели, а бездарную – вряд ли.

Второй раз «Дневники» напечатали в России в издательстве с хорошим названием «Тотенбург». Судя по беглому анализу его деятельности, это неформальное сообщество людей, скучающих и тоскующих по потерянной «Белой Европе» и «утраченным европейским ценностям». Книги, которые печатает мизерными тиражами и продает очень дорого «Тотенбург» - это малоизвестные сумрачные германские философы-традиционалисты, которых в 21 веке будет читать только крепко-поехавший человек. Это мемуары фашистских политических деятелей из европейских стран-аутсайдеров. Да еще воспоминания белых эмигрантов из серии: «Вместе с Гитлером против Сталина».

В свое время, «освобождение России» было веской причиной, по которой многие европейские страны поучаствовали в «Дранг нах Остен». Но сейчас, вспоминать про это они не любят. Зато тот неудачный «освободительный поход» хорошо помнят в батальоне «Азов», где с 2014 года воюют добровольцами паневропейцы всех мастей.

Так удивительно переплелись в этой истории современность и пропаганда давно исчезнувшего и проклятого всеми Третьего рейха.