Ночная экскурсия в главной библиотеке России: зачем там хранят эротические журналы

Раньше попасть в Российскую государственную библиотеку в ночное время можно было только раз в году – во время акции «БиблиоНочь». Но желающих узнать, что происходит в библиотеке ночью, оказалось очень много. Поэтому была создана специальная «ночная экскурсия». Попасть на нее могут все желающие, но по записи и за деньги. Начало экскурсии проходит в 20.00 (как раз после того, как уходят читатели и библиотека закрывается).

Очереди за книгами до «Манежа»

- У всех есть читательские билеты? - спросит экскурсовод Российской государственной библиотеки Виктория Некрасова.

- Нет, - отвечаем хором всей группой.

Попасть на экскурсию могут все желающиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Не страшно. Сейчас к нам можно записаться с 14 лет, даже не важно иметь московскую прописку. А раньше еще нужно было доказать право читать у нас — нужно было иметь ученую степень или хотя бы быть студентом вуза, минимум 4-5 курса. Очереди выстраивались до «Манежа», когда заканчивались места в гардеробе, а соотвественно и в залах.

Мы же шли по пустым залам (в одном даже без света, но с «привидениями»), рассматривали картотеки, книги. Здесь для заказа книг до сих пор работает пневматическая почта (система перемещения штучных грузов под действием сжатого воздуха). В советские годы использовалась система с рельсами и вагонетками (вагон малой вместимости).

Посетителей ведут по огромным пустым заламФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Работать в библиотеке - это тяжелый труд. Раньше работали только мужчины, а потом Надежда Крупская предложила, чтобы работали и женщины, - рассказывает экскурсовод Виктория Некрасова.

- Сколько всего сейчас книг в библиотеке? - спрашиваю.

- 37 млн книг и периодичных изданий.

- Правда, что в библиотеку отправляется 12 экземпляров каждой книги, которая выходит в России? И что на случай войны у всех работников есть инструкция: хватать те книги, которые за ними закреплены и прыгать в подземный поезд, который прямо из библиотеки везет в Ярославль?

- (смех) Ну, что вы. Какой поезд? Из метро (прим.автора — под библиотекой расположена станция метро «Библиотека имени Ленина»)? Почему в Ярославль? Миф. Про 12 экземпляров — не совсем так, мы получаем по три экземпляра всего, что выпускается. В их числе, даже этикетки от спиртного. Только деньги не поступают.

- И даже эротические журналы «Максим», «Playboy», «SPEED инфо»? - не удержалась и спросила посетительница.

- Да. По три экземпляра. И все детективы Дарьи Донцовой. Тоже по три экземпляра.

Всего в библиотеке 37 млн книг и периодических изданийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Интереснее было дальше, когда нам показали мраморную лестницу, генеральный алфавитный каталог, розовый выставочный зал, коридор с массивными деревянными дверьми (здесь по ночам часто снимают киношные сцены «в следственном комитете») и ту самую «Красную книгу Москвы».

Восхищение вызывает легендарный читальный «третий зал» (самый большой в Европе). Здесь объяснят, почему памятник Владимиру Ленину стоит, а библиотека уже не носит имя революционера. Напомнят, что здесь недавно снимали клип «Вдвоем» Макс Фадеев и Наргиз, в советские годы - фильм «Москва слезам не верят».

- Кстати, в библиотеке никогда не было курилки, где хотела познакомиться с женихами героиня Людмила. Это была киношная выдумка режиссера Владимира Меньшова, - говорила экскурсовод Виктория Некрасова. - А стол, за которым она читала, до сих пор есть — можно сесть и сфотографироваться.

Каждый может присесть на место героини фильма «Москва слезам не верит»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КСТАТИ

Фортепиано и автограф Достоевского

Не только «ночная», но и экскурсия «Дом Пашкова» также в топе по посещению. Во-первых, само здание очень красивое, последняя реставрация там была относительно недавно - в 2007 году. Во-вторых, из панорамных окон здания открывается красивый вид на Кремль и Храм Христа Спасителя. В-третьих, именно с Дома Пашкова более 150 лет назад началась история Российской государственной библиотеки. Но и сегодня там есть книги и печатные издания. Здесь можно изучать древние рукописи, рассматривать географические карты (среди них есть выпуклая, как у Владимира Путина), играть на фортепиано и слушать музыку.

- Здесь Лев Толстой обдумывал «Войну и мир», а Константин Циолковский самостоятельно получил университетское образование, - рассказывает экскурсовод Российской государственной библиотеки Виктория Некрасова. - В отделе рукописей можно увидеть почерк Федора Достоевского и Николая Гоголя.

Во время экскурсии можно даже играть на фортепианоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последние годы в этом здании проходят театральные постановки, балетные выступления, пишут «Тотальный диктант», гуляют свадьбы и отмечают дни рождения богатые люди. Совсем недавно здесь отмечала свой 70-летний юбилей актриса Ирина Муравьева.

ВАЖНО

- на экскурсии не пускают детей до 7 лет;

- телефоны для записи: 8 (495) 609-95-90 или 8 (903) 173-24-96. Звонки принимаются со вторника по пятницу с 13.00 до 18.00. Если вам не удалось дозвониться, то отправляйте свой контактный телефон по электронной почте: leninkatour@mail.ru;

- для граждан иностранных государств стоимость экскурсионного обслуживания удваивается.

Посетительницы не упускают случая сфотографироваться в залахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экскурсии:

- Главное здание, 2 часа. Стоимость в составе сборной группы: взрослые — 900 рублей, школьники – 700 рублей, пенсионеры и студенты — 400 рублей;

- Главное здание детям, 2 часа. Стоимость: школьники — 700 рублей, дети из многодетных семей — бесплатно;

- Дом Пашкова, 2 часа. Стоимость:;взрослые — 900 рублей, школьники – 700 рублей, пенсионеры и студенты — 400 рублей;

- Путешествие по ночной библиотеке, 2 часа. Стоимость: 1500 рублей;

- Легендарный «третий зал», 1 час. Стоимость: 600 рублей;

- Архитектура Ленинки, 2 часа. Стоимость уточняйте;

- По Ваганьковскому холму, 2 часа. Стоимость: 500 рублей;

- Музей книги, 1 час. Стоимость: 2500 рублей;

- Славянско-русская рукописная книга, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;

- Европейские манускрипты, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;

- Автографы русских писателей, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;

- Сокровища арабского востока, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;

- Диссертации в Химках, 2 часа. Стоимость: взрослые — 700 рублей, школьники — 500 рублей, пенсионеры и студенты — 400 рублей;

- Российские газеты, 1,5 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;

- Карты и атласы, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;

- Ноты и звукозаписи, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;

- Центр восточной литературы, 1,5 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;

- Военное дело, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;

- Коллекция Гинцбургов, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;

- Фонды русского зарубежья, 1 час. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;

- Лекция-экскурсия в отделе изоиздания, 1 час. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей.

Мастер-классы:

- Экслибрис в технике гравюры, 4 часа. Стоимость: 2000 рублей;

- Мастерская авторской упаковки, 2 часа. Стоимость: 600 рублей;

- Изготовление авторского альбома, 2 часа. Стоимость: 600 рублей;

- Искусство Эбру, 2 часа. Стоимость: 1200 рублей;

- Книжный бестриарий, 1,5 часа. Стоимость: 600 рублей.