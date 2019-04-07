Ночная экскурсия в главной библиотеке России: зачем там хранят эротические журналы
Раньше попасть в Российскую государственную библиотеку в ночное время можно было только раз в году – во время акции «БиблиоНочь». Но желающих узнать, что происходит в библиотеке ночью, оказалось очень много. Поэтому была создана специальная «ночная экскурсия». Попасть на нее могут все желающие, но по записи и за деньги. Начало экскурсии проходит в 20.00 (как раз после того, как уходят читатели и библиотека закрывается).
Очереди за книгами до «Манежа»
- У всех есть читательские билеты? - спросит экскурсовод Российской государственной библиотеки Виктория Некрасова.
- Нет, - отвечаем хором всей группой.
Попасть на экскурсию могут все желающиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Не страшно. Сейчас к нам можно записаться с 14 лет, даже не важно иметь московскую прописку. А раньше еще нужно было доказать право читать у нас — нужно было иметь ученую степень или хотя бы быть студентом вуза, минимум 4-5 курса. Очереди выстраивались до «Манежа», когда заканчивались места в гардеробе, а соотвественно и в залах.
Мы же шли по пустым залам (в одном даже без света, но с «привидениями»), рассматривали картотеки, книги. Здесь для заказа книг до сих пор работает пневматическая почта (система перемещения штучных грузов под действием сжатого воздуха). В советские годы использовалась система с рельсами и вагонетками (вагон малой вместимости).
Посетителей ведут по огромным пустым заламФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Работать в библиотеке - это тяжелый труд. Раньше работали только мужчины, а потом Надежда Крупская предложила, чтобы работали и женщины, - рассказывает экскурсовод Виктория Некрасова.
- Сколько всего сейчас книг в библиотеке? - спрашиваю.
- 37 млн книг и периодичных изданий.
- Правда, что в библиотеку отправляется 12 экземпляров каждой книги, которая выходит в России? И что на случай войны у всех работников есть инструкция: хватать те книги, которые за ними закреплены и прыгать в подземный поезд, который прямо из библиотеки везет в Ярославль?
- (смех) Ну, что вы. Какой поезд? Из метро (прим.автора — под библиотекой расположена станция метро «Библиотека имени Ленина»)? Почему в Ярославль? Миф. Про 12 экземпляров — не совсем так, мы получаем по три экземпляра всего, что выпускается. В их числе, даже этикетки от спиртного. Только деньги не поступают.
- И даже эротические журналы «Максим», «Playboy», «SPEED инфо»? - не удержалась и спросила посетительница.
- Да. По три экземпляра. И все детективы Дарьи Донцовой. Тоже по три экземпляра.
Всего в библиотеке 37 млн книг и периодических изданийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Интереснее было дальше, когда нам показали мраморную лестницу, генеральный алфавитный каталог, розовый выставочный зал, коридор с массивными деревянными дверьми (здесь по ночам часто снимают киношные сцены «в следственном комитете») и ту самую «Красную книгу Москвы».
Восхищение вызывает легендарный читальный «третий зал» (самый большой в Европе). Здесь объяснят, почему памятник Владимиру Ленину стоит, а библиотека уже не носит имя революционера. Напомнят, что здесь недавно снимали клип «Вдвоем» Макс Фадеев и Наргиз, в советские годы - фильм «Москва слезам не верят».
- Кстати, в библиотеке никогда не было курилки, где хотела познакомиться с женихами героиня Людмила. Это была киношная выдумка режиссера Владимира Меньшова, - говорила экскурсовод Виктория Некрасова. - А стол, за которым она читала, до сих пор есть — можно сесть и сфотографироваться.
Каждый может присесть на место героини фильма «Москва слезам не верит»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
КСТАТИ
Фортепиано и автограф Достоевского
Не только «ночная», но и экскурсия «Дом Пашкова» также в топе по посещению. Во-первых, само здание очень красивое, последняя реставрация там была относительно недавно - в 2007 году. Во-вторых, из панорамных окон здания открывается красивый вид на Кремль и Храм Христа Спасителя. В-третьих, именно с Дома Пашкова более 150 лет назад началась история Российской государственной библиотеки. Но и сегодня там есть книги и печатные издания. Здесь можно изучать древние рукописи, рассматривать географические карты (среди них есть выпуклая, как у Владимира Путина), играть на фортепиано и слушать музыку.
- Здесь Лев Толстой обдумывал «Войну и мир», а Константин Циолковский самостоятельно получил университетское образование, - рассказывает экскурсовод Российской государственной библиотеки Виктория Некрасова. - В отделе рукописей можно увидеть почерк Федора Достоевского и Николая Гоголя.
Во время экскурсии можно даже играть на фортепианоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В последние годы в этом здании проходят театральные постановки, балетные выступления, пишут «Тотальный диктант», гуляют свадьбы и отмечают дни рождения богатые люди. Совсем недавно здесь отмечала свой 70-летний юбилей актриса Ирина Муравьева.
ВАЖНО
- на экскурсии не пускают детей до 7 лет;
- телефоны для записи: 8 (495) 609-95-90 или 8 (903) 173-24-96. Звонки принимаются со вторника по пятницу с 13.00 до 18.00. Если вам не удалось дозвониться, то отправляйте свой контактный телефон по электронной почте: leninkatour@mail.ru;
- для граждан иностранных государств стоимость экскурсионного обслуживания удваивается.
Посетительницы не упускают случая сфотографироваться в залахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Экскурсии:
- Главное здание, 2 часа. Стоимость в составе сборной группы: взрослые — 900 рублей, школьники – 700 рублей, пенсионеры и студенты — 400 рублей;
- Главное здание детям, 2 часа. Стоимость: школьники — 700 рублей, дети из многодетных семей — бесплатно;
- Дом Пашкова, 2 часа. Стоимость:;взрослые — 900 рублей, школьники – 700 рублей, пенсионеры и студенты — 400 рублей;
- Путешествие по ночной библиотеке, 2 часа. Стоимость: 1500 рублей;
- Легендарный «третий зал», 1 час. Стоимость: 600 рублей;
- Архитектура Ленинки, 2 часа. Стоимость уточняйте;
- По Ваганьковскому холму, 2 часа. Стоимость: 500 рублей;
- Музей книги, 1 час. Стоимость: 2500 рублей;
- Славянско-русская рукописная книга, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;
- Европейские манускрипты, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;
- Автографы русских писателей, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;
- Сокровища арабского востока, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;
- Диссертации в Химках, 2 часа. Стоимость: взрослые — 700 рублей, школьники — 500 рублей, пенсионеры и студенты — 400 рублей;
- Российские газеты, 1,5 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;
- Карты и атласы, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;
- Ноты и звукозаписи, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;
- Центр восточной литературы, 1,5 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;
- Военное дело, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;
- Коллекция Гинцбургов, 2 часа. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;
- Фонды русского зарубежья, 1 час. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей;
- Лекция-экскурсия в отделе изоиздания, 1 час. Стоимость: взрослые — 2000 рублей, школьники — 1000 рублей.
Мастер-классы:
- Экслибрис в технике гравюры, 4 часа. Стоимость: 2000 рублей;
- Мастерская авторской упаковки, 2 часа. Стоимость: 600 рублей;
- Изготовление авторского альбома, 2 часа. Стоимость: 600 рублей;
- Искусство Эбру, 2 часа. Стоимость: 1200 рублей;
- Книжный бестриарий, 1,5 часа. Стоимость: 600 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU