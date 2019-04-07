Валентина Матвиенко: Мой отец дошёл до Берлина, а мама в оккупации спасала еврейскую семью

Даже сегодня, в юбилей Валентины Матвиенко, биография этой необычной женщины остаётся... "недорассказанной, недописанной". Особенно - те строки, которые касаются родителей главы верхней палаты Российского парламента.

А с именем мамы Валентины Ивановны - вообще путаница: ее (без отчества) называют то Ириной, то ещё как-то. "Отец - Иван Тюнин, фронтовик". И - все. (Девичья фамилия Валентины Матвиенко - Тюнина.)

Кстати, и сама она не спешит "восполнять пробел". Видимо, из скромности...

Однажды нам все же удалось Валентину Матвиенко разговорить и на эту тему. И у нас - получилось! Возможно, потому, что это было незадолго до Дня Великой Победы - материал этот вышел у нас в "Комсомолке" 7 мая 2011-го.

Вспоминаем фрагменты нашей беседы

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/447480" frameborder="0"></iframe> Валентина Матвиенко: От ветеранов не услышишь нытья [эксклюзив "КП"].Александр ГАМОВ

О войне и Победе

- В последнее время появилось особенно много попыток западных историков, политологов, - переписать историю, умалить значение нашей страны в разгроме фашизма. Но у них не получилось. Потому что, по-моему, у нас эта память заложена на генетическом уровне... Победа – это, может быть, единственное на сегодня, что вызывает такую общую национальную гордость.

Об отце...

Отец Валентины - его звали Иван Яковлевич - был на фронте, прошёл всю всю Великую Отечественную. Он дошёл до Берлина.

- А когда в мае 1945-го праздновали Победу, - рассказывала нам Валентина Ивановна, - мама не знала, где папа, не было никаких вестей. А он оказался ранен, лежал в госпитале и вернулся с войны только в октябре 45-го...

Папа умер, когда мне было всего 7 лет. Но я до сих пор помню его рассказы о войне. Он не говорил пафосно... Рассказывал, например, что когда наш боец погибал, у него в сумке находили один сухарик. И вооружение было не самое лучшее, и патронов не было нужного запаса. Портянок - и то не хватало. А когда погибал немецкий солдат, то у него оказывался набор галет, консервов, и он был вооружен до зубов.

Сегодня трудно даже просто понять, как же надо было драться, - голодные, оборванные, воевали почти что голыми руками? И ведь смогли остановить врага, и задавить! Вот откуда брались эта воля, эта сила?

Я спрашивала у папы - а как же зимой? Он говорил: никто не болел. Спали на земле, часто были в мокрой одежде, сапоги - едва ли не на босу ногу - и никто не болел. Это такая концентрация воли...

О матери...

К сведению биографов Валентины Матвиенко: маму её звали Антониной Кондратьевной. Всю войну была на Украине. Во время оккупации пережила такое...

- ...Папа ушёл на фронт, - поведала нам Валентина Ивановна, - на руках у мамы остались двое маленьких детей. Они погибли в годы войны, я их не видела. Это мои старшие брат и сестра.

Мама рассказывала о еврейских погромах, которые чинили фашисты. Она в годы войны спасла еврейскую семью: женщину с двумя детьми. Девять месяцев прятала их в погребе. И предатели были, и полицаи были. Она, конечно, рисковала своей жизнью и жизнью своих детей.

Мама рассказывала, как вздрагивала от каждого стука в дверь, думая: ну, всё, за мной пришли. Как ночью ползком пробиралась в погреб, чтобы никто не увидел, и опускала туда еду. И когда эту территорию освободили, она открыла погреб, выпустила мать и детей.

Мама говорила: я никогда не забуду цвет их лиц. Они вышли просто зеленые. Ведь почти год сидели без света, выходили только ночью, когда мама приносила еду. Вот как это понять и оценить? Простая женщина, обычная…

Я хоть и маленькая была, слушая ее рассказы, а запомнилось каждое слово. Мама вспоминала о таких ужасах... Я думаю, она не просто так это делала, а хотела, чтобы я все накрепко запомнила...

КСТАТИ

Когда в сентябре 2011-го Валентина Ивановна переходила на работу в Совет Федерации - никто не подводил никаких итогов: что успела сделать, а что - не успела...

Более 10 тысяч квартир - для ветеранов войны и блокадников. Плюс - социальные дома, "тревожные кнопки" - для одиноких. Это - тоже наследство Матвиенко. Впрочем, сама она так не считает.

- Скорее, это - часть долга нашего, который мы выплатили ещё не сполна. Те, кто воевал - смягчают наши сердца.

Её фразы. Мы не раз слышали их от Валентины Ивановны.

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Валентина Матвиенко – не только третий человек в стране по занимаемой ею государственной должности. Она – одна из самых ярких и необычных женщин в российской политике. Родилась в простой небогатой семье (отец – фронтовик, мать – костюмер в театре), прошла путь от секретаря райкома комсомола до посла СССР на Мальте, а потом в Греции. Работала вице-премьером в правительстве Евгения Примакова, полпредом президента в Северо-Западном Федеральном округе, губернатором Санкт-Петербурга. С 2011-го года – спикер Совета Федерации. (подробности)