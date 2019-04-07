Розовая жизнь московской Барби: «Хочу, чтобы меня оскорбила Ольга Бузова или, на худой конец, Анастасия Волочкова»

Однажды я уже встречалась с московской 26-летней «Барби» Анжеликой Кеновой, которую мама даже на свидания не отпускает, при этом весь Инстаграм у нее завален откровенными фотографиями. Тогда я так и не смогла понять, зачем девушке кукольная жизнь? Но оказывается, она не единственная «Барби» в Москве. Розовая жизнь и у 29-летней Татьяны Тузовой. Девушка говорит, что не Кенова, а она - главная «Барби». Доказать это девушка решила не словами, а «кукольными» достоинствами, пригласив меня в жилой комплекс «Золотые ключи», где живет телеведущая Дана Борисова, Гарик Мартиросян, Тимати.

«Стало грустно, что я такая красивая буду мыть полы»

«Барби» в элитном жилом комплексе не живет, у нее здесь только «розовый» офис с куклами в коробках.

- У меня уже большая коллекция кукол «Барби» - 1520 штук. Хочу побить мировой рекорд — для этого мне нужно еще около 500 кукол, - говорит с порога Татьяна Тузова, снимая розовую шубку.

- Они же дорогие… сколько же это денег, - говорю, глядя на стену, как витрину в магазине.

- Да-да, уже около 10 млн рублей потратила.

Коллекция из 1520 кукол «Барби» обошлась в 10 млн. руб.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Потом «Барби» причесала длинные нарощенные волосы, села передо мной на розовое кресло в виде туфельки и захлопала длинными ресницами.

- Все началось в 11 лет, когда я попала в больницу, у меня был перелом, было очень грустно, а потом мне подарили куклу «Барби». Можно сказать, что она спасла мне жизнь. Я увидела этот идеал внешности — длинные волосы, голубые глаза, тонкая талия. У нее есть все — розовый дом, шикарный кабриолет. Я хотела быть такой же. Но росла я в небогатой семье, училась шить, кстати, навыки пригодились для создания коллекций одежды в стиле «Барби». Я сама старалась зарабатывать деньги — рисовала свой журнал и продавала в классе, а деньги тратила на платья и дом для куклы, - говорит Татьяна Тузова.

- В школьные годы у вас были уже розовые платья?

- Да, короткие юбки, каблуки, банты. Я выделялась и все думали, что я «чудная». Говорили, что живу в сказочном мире. Но мне было все равно. Я знала, что не буду жить обычной жизнь. Надо жить ярко, чтобы в старости тебя все помнили.

- Удалось получить высшее образование?

- Родители у меня музыканты, поэтому я поступила в музыкальное училище, потом в академию музыки имени Гнесиных. Потом у меня родился ребенок (прим. автора — сыну сейчас 11 лет), я попыталась устроиться в детский сад, а там зарплата 6000 рублей и еще могли 2000 рублей доплатить за ставку уборщицы. Но мне стало грустно, что я такая красивая буду мыть полы.

- Сейчас «Барби» - это ваша работа?

- Нет. Это образ жизни и когда меня в интернете обижают, то я им говорю: «Я не пью, не курю, не матерюсь. Прививаю детям здоровый образ жизни. Что я делаю плохого?». Мне постоянно девочки пишут, что хотят быть на меня похожими — это же о чем-то уже говорит.

- То есть сейчас вы не работаете. А откуда деньги на платья, туфли?

- Я работаю — записываю песни, выступаю, получаю награды, выпускаю свою одежду для детей и взрослых девочек, сдаю фотостудию. Но работаю я не ради заработка.

- Вы в розовых платьях и короне ходите по улице, обедаете в кафе?

- Если еду со съемки, то — да, вынуждена. Но и повседневная одежда у меня вся розовая. Я не устаю от розового цвета, оттенков же много. Этот цвет мне приносит удачу.

- Чтобы войти в роль живой «Барби» вам потребовались хирургические вмешательства?

- Увеличивала грудь. После родов все стало плохо и пришлось исправлять. На диетах не сижу, очень люблю кушать, и сладкое, но, когда вижу на весах 52 кг — все, начинаю сбрасывать.

Короткие юбки, каблуки, банты Тузова носила даже в школьные годыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- У куклы «Барби» есть парень «Кен». А у вас?

- У меня есть муж, это уже пятый. Он врач, может вылечить позвоночник. Мы познакомились у него на работе, потом я сразила его в караоке своим голосом. Конечно, он обратил внимание на мою яркую внешность. Сейчас он мне дарит подарки в стиле «Барби», недавно розовую машину (mini Cabrio).

- Почему пятый муж? Что было не так с предыдущими?

- Они сначала обращали внимание на мою яркость, а потом начинали ревновать. Запрещали носить короткую юбку, ярко краситься. Я, когда развелась с третьим мужем, то стала оголяться, делала фотосессии и даже хотела на обложку «Playboy». Теперь жалею. Еще мужья хотели ребенка. А у меня уже есть сын Женя. Кстати, я его так назвала, как Евгения Онегина. Я же Татьяна.

- Вы никогда не хотели сменить имя? Стать окончательно «Барби»?

- Имя не хочу. Думала сменить фамилию. Наверное, скоро я стану Тузова-Барби. А вот, если бы у меня была дочка, то я бы ее назвала Барби, одевала бы в платья принцессы. Но очень много примеров, когда звездные родители что-то навязывают, а потом дети протестуют, как сын Сергея Зверева.

Татьяна Тузова верит, что розовый цвет приносит ей удачуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Я не считаю Бузову глупой»

- Недавно вы написали в соцсетях «хочу, чтобы меня оскорбила Ольга Бузова, Эвелина Бледанс, Ани Лорак или, на худой конец, Анастасия Волочкова». Зачем вам это?

- Это шутка. Я знаю, что Ольгу Бузову многие вообще не воспринимают, как артистку, а над Волочковой все стебутся. Я привела их в пример, чтобы посмеяться. Просто у меня много врагов. Но вообще многие хотят со мной дружить, мужчины хотят завести роман, а когда я отказываю — то они возмущаются, что я такая звезда и не хочу с ними идти на свидание. А я же замужем. Девушки мне завидуют, не любят, но и сами пытаются быть «Барби». Кто-то пишет, что я тупая блондинка. Смотрю на их страницы, а они хотят жить так же, как я, но у них не получается. Поэтому я и написала, что обижают меня девушки из глубинок, не с самой лучшей внешностью, купившие на последние рубли смартфон, но если бы это была Бузова или Волочкова, то я бы еще стала прислушиваться. Нас часто сравнивают с Бузовой, потому что фамилии похожи — Бузова и Тузова. Я не считаю ее глупой и даже равняюсь, восхищаюсь ее упорством. Но спеть бы хотела не с ней, а с тем, у кого есть голос — например, с Ани Лорак.

- У вас есть друзья в шоу-бизнесе?

- В шоу-бизнесе нет друзей. У меня нет друзей, не только в шоу-бизнесе, вообще. Я человек-одиночка и сейчас у меня нет времени дружить. Мне нравится быть одной, мне никто не мешает думать, мне нравится мой мир. У меня есть муж, он - моя лучшая подруга.

- А «Барби» Анжелика Кенова является вашей конкуренткой?

- Нет. У нее только внешне вид «Барби», а у меня — это глобальнее, у меня еще и дом, и машина. И вообще у нее и фотошопа много, если посмотреть по фото. Но многие считают именно меня главной «Барби» России, об этом даже Глюкоза сказала, когда вручала мне премию «Звуковой дорожки» за песню «Russian Barbie».

Розовая машина - подарок пятого мужаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Что бы вы посоветовали девушкам, которые тоже стремятся быть куклами, увеличивая все, что можно — губы, грудь, попу?

- Стандарты всегда меняются, вечно не будешь надувать и сдувать грудь, губы. Главное — иметь индивидуальность. Сейчас все одинаковые. Меня, например, сложно скопировать. Я занималась своим образом много лет, вложила много денег. Это сложно.

ТТХ Татьяны Тузовой «Барби»:

Параметры фигуры: 90-60-90.

Вес и рост: 49 кг, 171 см.

Возраст: 29 лет.

Коллекция кукол Барби: 1520 штук.

Машина: розовая mini Cabrio.