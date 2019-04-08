Звезда сериала "Счастливы вместе" родила третьего ребенка

Актриса Дарья Сагалова стала мамой в третий раз. Звезда сериала "Счастливы вместе" родила 1 апреля и уже выписалась из роддома.

Дарья Сагалова сообщила неожиданную новость в своем блоге. Актриса призналась, что она с малышом находится дома. Для коллег и друзей артистки известие о ее родах стало полной неожиданностью. Они удивлены и спешат поздравить многодетную маму, которая до последнего скрывала беременность.

dariasagalova Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

"Друзья! Сейчас для очень многих будет очень неожиданная новость! 1 апреля 2019 года в нашей жизни произошло чудо! К нам, наконец, долетел наш ангел, наш долгожданный пирожок испекся! Мы бесконечно счастливы! Вселенная, я люблю тебя! Я самая счастливая многодетная мать на свете! Кто бы мог подумать? У нас все хорошо... ", - написала актриса под фото.

Звезда сериала "Счастливы вместе" извинилась перед друзьями и знакомыми за то, что кого-то не поздравила с днем рождения в этом году, с важными событиями. Артистка старалась не появляться на публике во время беременности. Вероятно, она очень берегла себя все это время.

dariasagalova Звезда сериала "Счастливы вместе" участвовала в откровенных фотосессиях

Пол новорожденного пока неизвестен. Сейчас муж и две дочки Сагаловой - семилетняя Лиза и трехлетняя Стефания - привыкают к новому члену семьи, а молодая мама пытается наладить режим кормлений, гуляний и сна младенца.

dariasagalova В 2011 году Дарья Сагалова вышла замуж

Напомним, популярность пришла к Дарье Сагаловой после участия в ситкоме "Счастливы вместе", где она сыграла роль блондинки Светы Букиной. Актриса неоднократно входила в списки самых сексуальных российских звезд и участвовала в откровенных фотосессиях для глянцевых журналов. В 2011 году звезда вышла замуж. Она счастлива в браке с предпринимателем Константином Масленниковым.