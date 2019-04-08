2019-04-08T01:35:03+03:00
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«Зорге»: Человек, которому не поверил Сталин

О легендарном разведчике сняли сериал с Александром Домогаровым в главной роли
Егор АРЕФЬЕВ
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Рихард Зорге в жизни (в кружке) и в кино (Александр Домогаров). Справа посол Германии в Японии Эйген Отт (Андрей Руденский). Фото: Первый канал, Wikimedia CommonsРихард Зорге в жизни (в кружке) и в кино (Александр Домогаров). Справа посол Германии в Японии Эйген Отт (Андрей Руденский). Фото: Первый канал, Wikimedia Commons
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Его именем названы улицы по всей России и даже станция МЦК в Москве. Хотя жизнь и служба советского бакинца Рихарда Зорге оборвались в Японии. Разведчик, много лет работавший под прикрытием в тылу врага, был казнен в 1944 году в токийской тюрьме. Там и похоронен. Говорят, после того как Зорге сняли с виселицы, его сердце еще работало около восьми минут. И в это легко поверить.

Ведь Зорге дал бы фору и Штирлицу, и Сноудену, и Анне Чапман. Именно он - агентурный псевдоним Рамзай - посылал из Японии тревожные сигналы товарищу Сталину в 1941 году о возможности скорого нападения фашистов на СССР. И даже даты называл - конец июня. Он же вскрыл план, принятый на сверхсекретном совещании у императора, - Япония не станет вступать во Вторую мировую до 1942 года. Эти сведения Зорге раздобыл, работая всего лишь журналистом при посольстве Германии в Японии. Благодаря выдающемуся интеллекту, интуиции и умению располагать к себе людей Рамзай крутился на самой макушке эшелонов власти и имел доступ к засекреченной информации.

- Что такое «Зорге» для меня? - риторически интересуется Александр Домогаров, которому досталась заглавная роль. - Считаю, что такие роли выпадают единожды в судьбе. Это фантастическая личность! Я пытаюсь понять и не понимаю - как человек может жить каждый день на острие? Мне хотелось показать человека, который безумно верит идее. Он - убежденный человечище. Который старается во что бы то ни стало не допустить кровопролития. И который буквально убит тем, что ему не удалось предотвратить войну.

Такой шанс был реальным. Зорге через радиста Макса Клаузена (в сериале - Андрей Леонов) уведомлял Центр о дате начала войны. Разведчику из разговора со спецпосланником Гитлера, заезжавшим в Токио, удалось узнать, что подготовка немцев к вторжению в Британию - только отвлекающий маневр. На самом деле Гитлер собрался бросить все силы на уничтожение СССР. Сталин не поверил. Не счел возможным нарушение фашистами пакта о ненападении.

Судьба Рамзая уместилась в сериале в 12 серий. Почти за год режиссер проекта Сергей Гинзбург воссоздал восемь самых насыщенных лет жизни легендарного советского разведчика - и печальный финал тоже. Сам Гинзбург сыграл вымышленного персонажа Шлезингера, который пробует перевербовать Зорге и скопить компромат на него. Прототип этого героя - Йозеф Мейзингер, печально прославившийся как Варшавский мясник за создание Варшавского гетто.

Помимо врагов, Зорге был окружен и красивейшими женщинами. В Японии он влюбился в молодую красавицу Ханако Исии (эту роль исполнила японская актриса Шион Накамара). До самого последнего шага Ханако ухаживала за могилой Зорге, а затем посвятила ему книгу «Зорге как человек», популярную в Японии.

Еще одной бесценно значимой для Зорге женщиной была Гельма Отт (Виктория Исакова) - жена немецкого посла в Японии Эйгена Отта (Андрей Руденский) и по совместительству любовница шпиона. Именно от Эйгена Зорге и получал массу ценных сведений. Такая вот санта-барбара времен Второй мировой.

«Зорге». Понедельник - четверг, 21.30. Первый

ИСТОЧНИК KP.RU

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