Яна Поплавская объяснила, почему не хочет рожать от молодого возлюбленного

Среди российских звезд все больше популярности набирает, если можно так сказать, тренд на зрелое материнство, поэтому когда Яна Поплавская не так давно представила своего нового возлюбленного публике (он младше актрисы на 12 лет) у журналистов возник резонный вопрос: не планирует ли пара еще детей? Но ответ исполнительницы роли Красной шапочки был достаточно резкий.

«Хватит детей! У меня есть два сына, у Жени есть дочка. Нам этого достаточно. Поймите, детей нужно воспитывать, содержать. А мы же хотим хотя бы летом отдыхать. У нас с Женей яхтинг. И вообще, я не понимаю, почему ко мне все с детьми пристали?», - заявила 51-летняя Поплавская в интервью изданию «Желтая газета. Зажигай!»

Напомним, от предыдущего брака у Поплавской есть 33-летний Клим и 22-летний Никита. Впервые мамой актриса стала в 17 лет, и по ее словам, она занималась воспитанием ребенка сама.

«Я родила первого ребенка в 17 лет – это как гроздь рябины, которую ты все время с собой таскаешь. Отношусь к той категории родителей, которые бесконечно занимаются детьми. У меня не было бабушек и дедушек. Сыновья воспитаны на моих ручках. Я на съемках – и они вместе с няней со мной. Хватит с меня этого!» — добавила Яна.

Кстати, именно потому что Поплавская нанянчилась со своими детьми, она не планирует становится классической бабушкой, на которую в случае чего можно оставить внуков.

«Вы что думаете, внуки рождаются для бабушек и дедушек? Если родили ребенка, так им и занимайтесь. Да, если я люблю, хочу и могу посидеть с ребенком, привозите, я обязательно это сделаю», - заявила актриса.

Напомним, Поплавская более 25 лет была замужем за продюсером Сергеем Гинзбургом. С ним артистка развелась в 2011 году, не простив ему многочисленных измен. С радиоведущим Евгением Яковлевым Яна встречается уже четыре года, пара планирует свадьбу.