Фадеев показал фото обнаженной Ольги Серябкиной

Максим Фадеев и Ольга Серябкина отправились в адрес друг друга много колкостей после того, как певица покинула группу Serebro и тогда всем казалось, что примирение между продюсером и певицей невозможно. Тем более, что брюнетка начала успешную сольную карьеру под псевдонимом MOLLY, что в свою очередь не могло не «заедать» Фадеева. Однако же, накануне менеджер многих успешных групп показал снимок Ольги с обложки дебютного альбома, где она предстала полностью обнаженной.

«MOLLY представила свой первый большой сольный альбом. Ни секунды не сомневался в результате, потому что видел, как ты трудилась, вкладывала душу в свои песни. Ольга, горжусь и восхищаюсь! И всегда ставлю в пример начинающим артистам, потому что такого трудоголика как ты, сложно встретить. Я знаю, что это только начало… Слушайте альбом «Косатка в небе», слушайте его сердцем», - написал Фадеев.

fadeevmaxim Сегодня MOLLY @serebro_official представила свой первый большой сольный альбом.

Ольга тоже довольна первыми самостоятельными шагами в мире шоу-бизнеса. Отправившись в вольное плавание, она считает, что сможет повторить успехи и добиться еще больших высот. Серябкина подчеркивает, что не выверяла треки под определенную концепцию и все они разные, хотя рождались один за другим «с первого взгляда».

««Косатка в небе» — мой первый сольный альбом… Это пластинка, в которой пою я одна. Впервые не разделяя песни на троих. Этот альбом есть я. Сегодня. Сейчас. Музыка в нем полностью пропитана мной и любовью. Для меня создание этого альбома было, наверное, самое сложное и самое волнительное действие во всей моей жизни… Косатка — это я. И я выпрыгиваю из воды, чтобы научиться летать», - рассказала артистка.