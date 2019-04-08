2019-04-08T13:58:32+03:00
Звезды

«Мы пили не пойми что!»: Ирина Салтыкова призналась в ошибках молодости

Исполнительница хита «Голубые глазки» рассказала, как глушила страх перед выступлениями и как рассталась с мужем-алкоголиком
Ольга АНТОНОВА
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Певица Ирина Салтыкова.Певица Ирина Салтыкова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Несмотря на то, что исполнительница хитов «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай-бай» Ирина Салтыкова редкий гость на телевизионных программах, она по-прежнему обожаема миллионами российских мужчин. Так, ноябрьский номер Playboy в 1997 году с певицей на обложке был раскуплен полностью, да и сейчас Ирине не составляет труда продать билеты на свой концерт. Она по-прежнему собирает полные залы. Однако в начале своей карьеры, как призналась она журналистам, она испытывала дикий страх перед сценой и пыталась снять напряжение любыми способами. Самый очевидный был – выпить для храбрости.

Однажды она выступала вместе с Татьяной Булановой, у которой поинтересовалась: «Ты выпиваешь перед выходом?» И та рассказала, что первые два-три года так делала, но потом ей запретила мама: «Смотри, алкоголиком станешь».

«Я переживала и выпивала рюмку перед выступлением. Становилось легче, и это никак не мешало работе, наоборот, помогало снять стресс», — рассказала Ирина в интервью "СтарХИТ".

Певица призналась, что испытывала отвращение к алкоголю, ведь несколько лет прожила с Виктором Салтыковым, который часто уходил в запои. Собственно и причиной расставания стало именно то, что супруг так и не смог справиться со своей пагубной привычкой. Когда она развелась с Виктором предложила подруге отпраздновать это событие и купить бутылку водки в ближайшем магазине. «Я хотела запить печаль», — вспоминает Ирина. После задушевной беседы артистка вспомнила о пустых рюмках на столе, но от спиртного отказалась.

«Когда была молода, то мы пили не пойми что. Думаю, если я сейчас выпью такое, то сразу умру. Могу позволить себе два бокала хорошего красного вина, а вот коньяк, виски и водка мне не нравятся», — подытожила свой рассказ певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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