«Она шантажировала меня полицией!»: Марат Башаров после развода отписал избитой жене квартиру

Вот и все! Кажется, очередной брак Марата Барашова завершился неудачей. Сам актер, который долгое время отрицал сам факт развода с Елизаветой Шевыркиной, накануне у себя в ФБ признался, что оставил экс-супруге и сыну квартиру. И официально они уже не вместе.

«Она шантажировала меня заявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата», — заявил актер на своей странице в Facebook. Правда, уже вскоре эту запись стер.

Видимо, этим заявлением ведущий «Битвы экстрасенсов» хотел прояснить ситуацию, где же дальше будет жить его сын Марсель, но поклонники актера в комментариях осудили грубость артиста по отношению к бывшей супруге. В конце концов, именно из-за рукоприкладства Марата Елизавета вынуждена была подать на развод. Более того, как отметили подписчики его страницы, все жены Башарова после пьяных выходов актера спасались бегством.

Шевыркова же, комментируя ситуацию, оказалась немногословна. «Поведение Марата похоже на абсурд», — высказалась Елизавета в интервью «СтарХИТ».

Напомним, в конце декабря Елизавета была госпитализирована в больницу со сломанным носом. И если сначала она пыталась не раздувать скандал вокруг этой ситуации, то уже вскоре рассказала, что избил ее, будучи сильно пьяным, ее супруг. Ей буквально пришлось бежать из дома вместе с маленьким ребенком на руках. Молодая женщина решилась подать на развод издалека — находясь вместе с ребенком в Таиланде.

Надо отметить, что и прошлый брак с Екатериной Архаровой распался по причине того, что актер любил поднимать руку на красавицу-жену. В октябре 2014 года она была доставлена в больницу со множественными гематомами, сотрясением головного мозга и переломом носа. Уже вскоре Катя подала на развод.

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