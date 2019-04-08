Несмотря на измену, Кети Топурия вернулась к Гуфу

Как-то так получается, что как только отношения Кети Топурия и Гуфа становятся достоянием общественности, тут же возникает скандал.

Так, муж певицы подал на развод после того, как рэпера и солистку А Studio застукали в аэропорту, когда они возвращались из совместного отдыха в Таиланде. Долго обсуждали в прессе и измену Гуфа с фанаткой из Екатеринбурга хотя незадолго до этого именно Кети он признался в любви. Говорят, что Топурия тогда не смогла пережить измену и приняла решение расстаться с возлюбленным. Однако же, журналисты Super.ru заявляют, что пара снова вместе. Мол, старая любовь не ржавеет.

Только теперь папа старается никак не показывать свои теплые отношения. Говорят, что Кети простила хулигана- рэпера после того, как он публично признался, что никого лучше Топурии в своей жизни не встречал и, видимо, уже не встретит.

«Лучше я никого не найду никогда. Я уверен, не, ну на самом деле, я опять умудрился *** то, что Бог мне дал, и уж поверьте, очень об этом сожалею», — заявил Гуф несколько дней назад. Кроме того, он посвятил Топурии несколько песен со своего нового альбома.

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