Экс-невеста Тимати ждет первенца от жениха-миллиардера

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Мила Волчек, которая недавно перестала скрывать свои отношения с миллиардером Алексеем Гарбером, объявила о том, что скоро станет мамой. Информацию о беременности Мила подтвердила в инстаграме. «Да, я в положении», — сказала она, отвечая на вопросы фолловеров. При этом, красавица-брюнетка не стала уточнять ни срок своей беременности, не тот факт, будет ли свадьба с Гарбером. Не исключено, что будущая мама уедет рожать за границу и быть может там и состоится бракосочетание. А быть может молодые родители решать отложить важные события до рождения ребенка.

О личной жизни Милы после расторжения ее помолвки с Тимати и до знакомства с Алексеем ничего неизвестно. Скорей всего, девушка не жила в России и именно за границей познакомилась с сыном старшего партнера инвестиционной компании GHP Group Марка Гарбера

Расцвет ее романа с рэпером пришелся на 2011 год, когда пара познакомилась в тусовке и закончился в 2015 году. Тогда влюбленные пришли к выводу, что свадьбу играть им не стоит. Хотя до их расставания Тимати представлял Милу как свою будущую супругу, а девушка в знак любви набила татуировку на запястье с надписью «One love» и дату рождения Тимати.

Что же касается Гарбера, то список девушек за которыми он ухаживал длинен и включает в себя множество прекрасных имен. Не так давно был помолвлен с другой известной тусовщицей, Лизой Грендене, но осенью 2015-го они разошлись.