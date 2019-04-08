Ученые: влюбленный человек переоценивает ум того, кого обожает

Оказывается для того, чтобы почувствовать себя интеллектуалом, нужно чтоб кто-то в тебя влюбился. Для него ты априори будешь самым умным. К такому выводу пришли ученые из Яггелонского университета. Они провели исследование, где протестировали 218 пар, которые находились в отношениях больше шести лет и с помощью тестов попросили их определить уровень своего интеллекта и партнера. Варианты ответов колебались от оценки «очень низкий уровень» и заканчивалась «очень высоким уровнем». Полученные результаты ученые перевели в баллы IQ. Выводы оказались удивительными: большая часть тех, кто принял участие в эксперименте действительно переоценивает интеллектуальные способности своих любимых. Так, например, мужчины считали, что их девушки умнее на 36 баллов, а представительницы прекрасного пола были уверены, что их парни имеют на 38 баллов более высокий IQ.

Ну надо отметить, что и собственный уровень интеллекта испытуемые оценили выше на 30 баллов.

Очевидно, что это происходит от того, что мы наделяем человека в которого влюблены рядом положительных черт, среди которых, конечно, и высокий интеллект. А любые его промахи списываем на волнение

Кстати, ученые сделали и еще один вывод: крепче всего отношения в тех парах, где у партнеров приблизительно одинаковый уровень IQ. Из них потом получаются крепкие союзы.