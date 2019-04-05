Россиянин Никита Кучеров - самый результативный игрок НХЛ в эпоху потолка зарплат

Россиянин Никита Кучеров набрал очередное очко в зачет гонки бомбардиров в победной игре "Тампы" против "Торонто" в регулярном чемпионате НХЛ. В выездной игре в Канаде "Лайнтинг" победили соперников со счетом 3:1 и Кучеров забросил последнюю шайбу своего клуба в этой игре на 59-й минуте встречи.

Однако же, все начиналось для "Тампы" не особо хорошо - на 5-й минуте встречи счет открыл Митчелл Марнер из "Торонто". Но со второго периода встречи все пошло хорошо для гостей. Стивен Стэмкос сравнял счет на 25-й минуте игры, а Алекс Киллорн на 55-й вывел "Тампу" вперед 2:1. Точку поставил Никита Кучеров.

На счету Кучерова в этой игре - 3 броска в створ ворот и 20,5 минут игрового времени на льду. Защитник "Лайтнинг" Михаил Сергачев сделал результативную передачу. Вратарь Андрей Василевский отразил 29 бросков по своим воротам из 30. А вот у "Торонто" на счету Никиты Зайцева - 21 минута времени на льду и 3 силовых приема.

К слову, теперь в 81 игре регулярного чемпионата у Никиты Кучерова - 126 (40+86) очков. Он второй раз в карьере забросил 40 шайб за сезон. И ему остается всего одно очко до рекорда Александра Могильного по набранным очкам за один сезон для русских игроков.

Ранее Кучеров стал первым за 13 лет хоккеистом, который набрал 125 баллов за сезон регулярного первенства. В сезоне 2005/2006 годов этого добился форвард "Сан-Хосе" Джо Торнтон - 125 (29+96) баллов.

И теперь Кучеров - самый результативный игрок регулярного первенства НХЛ в так называемую "эпоху потолка зарплат" - после 2005 года.