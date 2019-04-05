2019-04-05T09:54:08+03:00
Спорт

Фигуристка Евгения Медведева пошутила, что готова давать уроки боулинга

Бронзовый призер ЧМ-2019 продолжает находиться в Японии, где принимает участие в серии ледовых шоу [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева.Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Евгения Медведева после чемпионата мира 2019 в Сайтаме осталась в Японии. Она была включена в состав участников известного шоу "Stars on ice" и отправилась в тур по японским городам, чередуя выступления с активным отдыхом.

В один из дней Женя с напарниками по шоу решили сыграть в боулинг. И в своем Инстаграме Медведева выложила забавное видео, где она пытается выбить "страйк", но шар соскальзывает и пролетает мимо цели, сбив только пару кеглей.

jmedvedevajjmedvedevaj
That was strike. You just blinked. . . : @alexshibutani
64387 отметок «Нравится»623 комментариевInstagram

- Это был страйк, вы просто моргнули, - в шутку убеждает Медведева в подписи к видеоролику, который снял Алекс Шибутани.

А вот другой участник шоу канадец Эрик Рэдфорд выложил у себя в соцсетях фото того, как разные фигуристы кидают шар. И намекнул, мол, один из людей использует "мед-вед" технику.

ericradford85ericradford85
One of these things is not like the others. Lets call it the med-ved technique. #bowling #bowlingtechnique #whyuseonehand #whenyoucanusetwo #medvedeva #shibutani #fernandez #starsonice #figureskater #champions #goodtimes #superfun
3387 отметок «Нравится»60 комментариевInstagram

Женя нашла, что ответить. Пришла в комментарии к Рэдфорду и написала в шутку: "Евгения. Частные уроки боулинга. Дорого". И вскоре фанаты выстроились в очередь за уроками от фигуристки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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