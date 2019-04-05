«Зеленский четко знает, что нужно режиссеру»

Режиссер и соавтор сценариев большинства успешных фильмов с Зеленским, Марюс ВАЙСБЕРГ рассказал «КП», как ему работалось с будущим лидером украинской президентской компании

ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

- Зеленский-актер от первой «Любви в большой городе» к последнему вашему совместному проекту «8 новых свиданий» - рос или законсервировался в своем амплуа?

- Вова становился... более многогранным. Было видно - он начинал чувствовать себя все более комфортно в кадре. Как артист он вырос.

- Он подарок для режиссера —который на все согласен? Или режиссерское проклятье — который лезет с советами?

- Для режиссера Зеленский - подарок. По настоящему спорили редко. Так чтобы с пеной у рта. Да, мы с ним вместе его роль прописывали на стадии сценария. Нюансы внутри сцен, механизмы драматургии обсуждали. С ним лично мне было удобно.

- Зеленский в кадре тянул на себя одеяло ?

- Нет. И он от других актеров в этом смысле отличался.

- Текст роли забывал?

- Эстрадная выучка — заучивать большие объемы текста — сказывалась. Не забывал он текст.

- Вы с ним были соавторами сценариев многих фильмов. Сюжетные ходы кто чаще предлагал?

- Доминирующего голоса не было. Черновую работу выполняла сценарная группа. Потом мы садились с Вовой и вычерчивали самые сочные моменты, шутки, диалоги. И драматургические линии.

РОСКОШНЫЙ БИЗНЕС

- Ваш бизнес с Зеленским был успешным?

- Это был роскошный бизнес. Третья часть «Любви в большом городе» — самая успешная. Вторая была в прибыли — но не очень большой. Первая часть тоже хорошо прошла.

- На пост-премьерном афтерпати «Любви в большом городе» Зеленский выступал тамадой?

- Володя выдержанный человек. Во всех смыслах. Он может сказать тост. Искренний. Но он не тамада. У него нет задачи быть в лучах света в любой компании. Он может сидеть в углу и общаться с тем, кто ему интересен. Слабостей у него я не видел. Он меня сдержанностью всегда поражал.

- Зеленский - технологичен?

- Конечно. Он четко знает, что нужно режиссеру. При том он может расстроиться от того, что не получается. В Нью-Йорке возникли проблемы, когда завершали съемки первой части. Запланирована финальная сцена. Нужно снимать полицейских, летящих на вертолетах. Но нас остановила полиция Нью-Йорка — не соблюдены какие-то нормы по камуфляжу. И - съемку нам запрещают. Отодвигают получение разрешений на неделю. А у нас у всех расписание, всем надо улетать. Фильм без финала. Что дальше? Для меня был дикий стресс. И Вова меня тогда сильно поддерживал. Он звонил людям, которые могли решить проблему.

- Звонки в Нью-Йорке он делал на английском?

- Свои мысли изложить может. Не стесняется. Но звонил он по своим связям на Украину - чтобы подействовали на адвокатов в Нью-Йорке. И решили технические проблемы.

ПРОБЛЕМЫ СВИДАНИЙ

- Напряжение между Россией и Украиной сказалось на ваших фильмах после 2014-го, в которых снимался Зеленский - он ведь демонстративно подчеркивал свою позицию — за Киев против Москвы?

- На мне проблема в отношениях Киева и Москвы сказалась в фильме «8 лучших свиданий». Их снимали в Украине. Это чувствовалось в том, что висело в воздухе. Но на отношениях с Володей не сказалось. Да напряжение было вокруг, но на киноплощадке это не сказалось.

- Зеленский на Украине уже в 2014-м был суперзвездой?

- Он был суперзвездой уже после третьей «Любви» точно. Его узнавали все и везде. Не было ни одного человека, который бы не обратил на него внимания. А он решал проблемы с парковками, с разрешением на съемку, с проходом туда, куда нельзя.

- Ряд депутатов требовали запретить показ и прокат фильма с Зеленским «8 новых свиданий» в России в 2016-м.

- Мы это обсуждали, переживали. На нас это сильно повлияло . Демонстрации против картины —да, это было дискомфортно. И сам Вова на премьеру не приехал. Антирекламная компания на одном из центральных телеканалов тоже ударила по нам. А рекламное время, которое мы покупали — нам в итоге его не дали.

Владимир Зеленский и Марюс ВайсбергФото: Анатолий ЖДАНОВ

- Прокат картины провалился?

- Он вышел хуже ожиданий. На Украине оказался на уровне ожиданий. Это был последний фильм, на котором мы сотрудничали.

- В будущих ваших проектах Зеленский теперь вряд ли поучаствует?

- Почему же?

- Даже если он станет президентом?

- Когда будет при исполнении — наверное нет, но дальше по жизни - почему нет?

- Если 21 апреля он победит на выборах президента Украины — поздравите его?

- Обязательно позвоню и поздравлю. Я болею за него. Знал о его всеобщей популярности. Но что станет настолько успешным в политическом смысле — приятный сюрприз.

Вокруг него сплачиваются. Но ему придется вырасти как политику. В актерстве он рос быстро. В политике, думаю, будет то же самое.

СЛОВО ПРОДЮСЕРУ

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Человек, который продюсировал большинство успешных фильмов с участием Зеленского, оценил его деловую хватку и человеческие качества

- Вы вместе продюсировали «Любовь в большом городе»: при том Зеленский там был и актером, и соавтором сценария — то есть человеком, который от продюсера зависит…

- Работалась с ним прекрасно во всех качествах. Он талантливый актер. Умный, проницательный, прагматичный, рациональный. Был склонен к компромиссу.

- Ваши совместные проекты были успешны ?

- Очень успешны. С копродюсерами мы договаривались о творческих вещах — и потом все скрупулезно соблюдалось.

- Зеленский не отступал от предварительных договоренностей?

- Он партнер, который знает и соблюдает правила.

- Вы спорили жестко с ним?

- Спорили часто. Особенно при работе над первой частью «Любви». Но при этом - всегда договаривались. Вначале для того же Зеленского это была первая большая роль. Он был широко известен на Украине, но мало известен в России. Тогда все слушали аргументы друг друга.

- Можно переубедить Зеленского, если он уверен в своей правоте?

- Если был уверен до конца - то уже не переубеждался. Но когда объясняешь в деталях - и он понимает, что ошибался — он соглашался.

- Чего в Зеленском больше — продюсера, который рулит процессом, или актера — который играет в заданных рамках?

- Сочетается и то, и другое. На площадке он - абсолютный актер. Не влезал в работу других, а сам делал ровно так, как по роли. Не мог режиссеру сказать: я как продюсер тебе сейчас что-то говорю. Был дисциплинирован. Продюсером он был на предварительных этапах, когда по сценарию обсуждали — как и где лучше снимать.

- Он был жадным или бережливым продюсером?

- Разумным. Зеленский - не любитель выкидывать деньги на ветер. И потратить побольше. Он понимал: мы делаем коммерческое кино. Это бизнес. У этого две стороны. Дело не в том, чтобы побольше потратить. А в том, чтобы побольше зрителей посмотрело кино.

- Что удивило вас, продюсера, в актере Зеленском?

- В «Любви-1» была его первая большая роль как артиста кино. Он во всем разобрался мгновенно. Его здравый смысл меня поразил: « Да, я этого не знаю, но сейчас я разберусь. Как вот это устроено? А это как?». Не стеснялся спрашивать. Не старался претвориться тем, кем не был.

- Если он возглавит Украину — это станет продолжение роли, которую Зеленский играл в «Слуге народа», или таково его естественное состояние — рулить страной?

- Для него это естественное движение. Как человека, который хочет сделать что-то хорошее. Я вот думаю: неужели такое возможно? Что этот человек станет президентом такой большой страны?

У него есть внятность. Это не обычный политик, которого ничего не интересует кроме того, чтобы его избрали.

- Он за последние 10 лет изменился в худшую сторону?

- Не думаю. Он производил впечатление человека зрелого, сформированного. Не вижу причин, по которым он должен был измениться.

- Он вас не обманывал никогда?

- Нет. Он может быть жестким. Отстаивает свое видение, свои интересы. Но делает это открыто. И когда о чем то договаривается — соблюдает это. В отношении не только себя — но и других. Его команда, насколько я видел — это как семья. Он щепетильно относится к своим отношениям с людьми.

- Если перед ним встанет выбор: политическая выгода или человеческий фактор — что он выберет?

- Он будет действовать как обычно. Так, как ему кажется правильным для успеха дела. Он человек прагматичный.