2019-04-05T15:26:11+03:00
Общество

В прокат выходит фильм известного теле - и радиоведущего Михаила Довженко «Короткие волны»

В альманахе из пяти новелл снялись Евгений Гришковец, Екатерина Волкова, Владимир Носик, Евгений Маргулис и многие другие
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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11 апреля в прокат выходит новый российский фильм «Короткие волны». Он сделан в популярной сегодня форме киноальманаха - состоит из пяти новелл-короткометражек. Все их объединяет тема радио.

Режиссёр «Коротких волн» - Михаил Довженко. Многие знают прежде всего как телевизионного ведущего и редактора (каналы НТВ, ТВЦ, Культура), а также человека от радио (Серебряный дождь, Эхо Москвы). С 2014 года Довженко занимается ещё и кино - как режиссёр, продюсер, сценарист. «Короткие волны» в каком-то смысле отчетный проект за последние пять лет.

- Я всю жизнь испытывал большое удовольствие, работая на радио, - говорит режиссёр. - Мне захотелось поделиться этим удовольствием со зрителями, рассказать о том, как устроено радио изнутри, какая там жизнь, а также какие удивительные истории могут происходить на радио и вокруг него. Все сюжеты – разные, сняты разными операторами в разной стилистике. Это и гротескная комедия – новелла «Игра в карты», и социальная сатира – новелла «Радиорубка», трагическая история в новелле «Пока нет», у героини которой реальная жизнь переплетается с жизнью в радиоэфире». В новелле «Шредер» мне хотелось отразить то, как средства массовой информации могут влиять на принятие нами какого-то решения. В данном случае за часовой радиоэфир зрители, почти не видя то, о чем говорят ведущие и гости, решают: жить произведению искусства или не жить. Точно так же они могли бы теоретически проголосовать за то, что касалось бы человеческой судьбы и жизни.

Стоит отметить, что «Шредер» основан на реальных событиях. Такой эфир действительно был, на «Серебряном дожде». Более того, ведущий того эфира Алекс Дубас сыграл в кино самого себя.

- Зрители фильма увидят экранизацию реального радиоэфира, который я провёл несколько лет назад, подтвердил известный радиоведущий. - В фильме я вновь пережил невероятную гротескную ситуацию, которую когда-то предложил своим радиослушателям.

Словом, через «Короткие волны» зрителей ждёт путешествие в закулисье радио и истории о том, как те самые короткие волны переплетаются с человеческими жизнями.

- Сыграв в этом фильме, я будто прикоснулась к миру радио, - признается Екатерина Волкова. Увидела его изнутри. Реалистичность, с которой радио показано в фильме, поражает.

В «Коротких волнах» сыграли драматург и писатель Евгений Гришковец, звезда «Большой разницы» Вячеслав Манучаров, поэт Владимир Вишневский, папа «Ералаша» Борис Грачевский, адвокат Александр Добровинский, актеры Владимир Носик, Алиса Хазанова и многие другие. Особенно стоит отметить актерский дебют известного музыканта, участника золотого состава «Машины Времени» Евгения Маргулиса. Он сыграл одну из главных ролей в новелле «Переводчик».

А Владимир Пресняков-младший именно в «Коротких волнах» дебютировал как кинокомпозитор - его музыка звучит в одной из новелл.

Стоит отметить, что до выхода в прокат «Короткие волны» с успехом шли на кинофестивалях. Причём не только российских (Амурская осень, например), но и зарубежом - в Мексике, Японии, Бразилии, Италии, Латвии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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