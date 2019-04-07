Валентина Матвиенко: Я сама российский флаг всю ночь вышивала

Валентина Матвиенко – не только третий человек в стране по занимаемой ею государственной должности. Она – одна из самых ярких и необычных женщин в российской политике. Родилась в простой небогатой семье (отец – фронтовик, мать – костюмер в театре), прошла путь от секретаря райкома комсомола до посла СССР на Мальте, а потом в Греции. Работала вице-премьером в правительстве Евгения Примакова, полпредом президента в Северо-Западном Федеральном округе, губернатором Санкт-Петербурга. С 2011-го года – спикер Совета Федерации.

Выступление первого секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ Валентины Матвиенко на XIX съезде ВЛКСМ, 1982 год. Фото: из личного архива В. Матвиенко

«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям главы Совфеда с юбилеем и публикует наиболее яркие моменты из недавно вышедшей книги Александра Дегтярева «Валентина Матвиенко: прямая речь» (в книгу, в частности, вошли интервью разных лет).

С актером Михаилом Ульяновым в кулуарах ХХVII съезда КПСС (1986 год).Фото: из личного архива В. Матвиенко

«КАКАЯ-ТО СВИНЬЯ СЪЕЛА ТОРТ»

«Я была студенткой второго курса химико-фармацевтического института, когда приняла участие в отчетно-выборной конференции нашей комсомольской организации. Скучно, нудно, заранее известно, кого выберут... Я вообще не собиралась выступать, но в какой-то момент меня, что называется, достал формализм. И я вышла на трибуну. Спросила: «О чем мы говорим?! В институте нет ни стройотряда, ни спортивной работы, ни культурной. У нас нет яркой, интересной общественной жизни, а на собраниях говорят пустые фразы». Я выступила, «выпустила пар» и села читать конспект лекции. И вдруг, когда подходит время выдвижения кандидатур на должность секретаря комитета комсомола, из зала выкрикивают мою фамилию. Ставят на голосование - и большинством меня включают в список претендентов. Вынужденно объявили перерыв, ко мне подходит секретарь партийного бюро, объясняет, что комитет комсомола - у нас он был с правами райкома - не может возглавлять студентка и не член партии, каковым я не являлась: «Валя, я прошу тебя, снимись с выборов, потому что все согласовано с райкомом, обкомом и так далее». После перерыва я выхожу на трибуну и прошу самоотвод. Зал против, голосованием не поддерживает мою просьбу. В конечном счете меня, студентку 2-го курса, избирают секретарем комитета комсомола. В райкоме и обкоме все в шоке... Но выбор сделан, отменить его нельзя».

Отчетно-выборная комсомольская конференция, 1980-е годы. Фото: из личного архива В. Матвиенко

«Мы ездили после 3-го курса со стройотрядом в Астраханскую область. Нас было 40 человек. Когда лето кончилось, и мы готовились праздновать возвращение в Ленинград, Валентина съездила в Астрахань и привезла большой торт. Было жарко, и торт, чтобы не испортился, мы поставили у речки, которая протекала в нескольких метрах от наших палаток. А когда праздник был в самом разгаре и мы вспомнили о нашем лакомстве, оказалось, что какая-то невесть откуда взявшаяся свинья наш торт доедает. Ребята отогнали виновницу, но было уже поздно. Валентина, которая была ответственной за этот торт и за все мероприятие, конечно, расплакалась. Зато потом, уже после окончания института, когда собирались вместе, то обязательно вспоминали эту историю и долго смеялись». (из воспоминаний Ларисы Громовой, однокурсницы).

В туристическом походе, 1975 год. Фото: из личного архива В. Матвиенко. Предоставлено специально для «КП». Публикуется впервые.

«СИСТЕМА ВЛАСТИ НЕ ВЫПУСКАЛА»

«Я не рвалась в политику. После института я была распределена в аспирантуру, хотела заниматься наукой и преподавать. Но в то время, в той системе существовало слово «надо». Меня пригласили на работу в райком комсомола. Я отказалась. Они позвонили ректору моего института и сообщили, что несознательные люди нам ни в науке, ни в аспирантуре не нужны. Ректор института меня пригласил и, опустив глаза, сказал: «Вы должны принять предложение, которое Вам сделали. Иначе мы не сможем Вас взять в аспирантуру.

Я сделала несколько попыток уйти с комсомольской работы. Например, устроиться начальником цеха на заводе, мне этого очень хотелось... Но система не выпускала. Я встала в колею, из которой выйти было просто невозможно, и постепенно прошла все ступени власти».

На отдыхе в Крыму, 1970 год. Фото: из личного архива В. Матвиенко. Предоставлено специально для «КП». Публикуется впервые.

«СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ СТРАДАЛА»

«Когда были трудные времена, когда хотелось на все плюнуть, уйти, мне всегда муж говорил: «Ну что ты переживаешь, ну наконец-то ты будешь мне вовремя готовить обеды, ужины, мы заживем другой, счастливой жизнью. Все будет хорошо!» И вот это ощущение, что у меня есть тыл и спина, к которой я могу прислониться, - оно очень важно».

«Мы познакомились в начале 1970-х. Она работала в комсомоле, я - в партии.

С супругом Владимиром Васильевичем Матвиенко, Мальта (1990-е годы). Фото: из личного архива В. Матвиенко. Предоставлено специально для «КП». Публикуется впервые.

Руководителем Валентина Ивановна была жестким. Не похожа она на некоторых питерских интеллигентов, которые начинают разговоры издалека. Матвиенко все схватывает налету и предпочитает говорить предельно конкретно. Хотя есть у нее и недостаток. Иногда Валентина Ивановна бывает слишком резка в своих суждениях. Если что-то решила, ее не переубедить.

От чрезмерного увлечения работой семейная жизнь Валентины Ивановны, конечно, страдала, и Матвиенко по этому поводу сильно переживала. Но таков был ее выбор. Мы выросли коллективистами и понимали, что есть такое слово - «надо». (Владимир Ходырев, партийный и государственный деятель).

«ЗАРАБОТАЛИ 500 ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПОСОЛЬСТВА»

«Я приехала послом на Мальту. Захожу в посольство - красивое здание, построенное одним из последних. Но по всему периметру забора стоят огромные металлические зубья. Мальта - страна живописная, безопасная. Там все рядом - зубья упираются в окна жителям, в школу, которая по соседству. Мы за ночь срезали все эти металлические пики, сдали их в металлолом и заработали еще 500 долларов для посольства. А утром иду на работу и вижу - мальтийцы на месте бывшего нашего железного частокола выставили вазоны с цветами».

На новой велодорожке, Санкт-Петербург, 2008 год. Фото: из личного архива В. Матвиенко

«В декабре 1991-го лидеры России, Украины и Белоруссии подписала Беловежское соглашение, что де-факто означало развал Советского Союза. В 8 утра я позвонила доктору де Марко (Гвидо де Марко, в то время министр иностранных дел Мальты, - Ред.) и попросила о срочной встрече. Объясняю министру, как для нас важно побыстрее получить признание правительством Мальты правопреемства России. При этом я знала, что Мальта никогда не предпринимала самостоятельных шагов без консультаций со своими партнерами из Евросоюза, но все-таки продолжала обрабатывать министра. В итоге Мальта оказалась вторым государством в мире, которое признало Россию правопреемницей СССР, сделав это раньше США, Англии, Франции, Германии.

«У тебя флаг то России есть?» – в шутку спросил доктор де Марко.

Я отвечаю: «Обижаете, господин министр. Сама всю ночь вышивала!».

На экваторе, Эквадор, 2015 год.Фото: из личного архива В. Матвиенко. Предоставлено специально для «КП». Публикуется впервые.

«ВНУЧКА ДОЛЖНА РАССЧИТЫВАТЬ НА СЕБЯ И СВОИ СИЛЫ»

«Я бы хотела научить свою внучку, чтобы она рассчитывала на себя и свои силы. Чтобы с детства знала цену труду, чтобы понимала: ничего в жизни без труда не получится. Мне не важно, какую профессию она выберет, я никогда не стану влиять на это. Важно, чтобы она выросла порядочной, честной и доброй».