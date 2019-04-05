В Подмосковье бизнесмен самокатом избил жену за отказ праздновать день рождения ребенка так, как хочет свекровь

У Екатерины и Ярослава двое детей: мальчик и девочка двойняшки. Несколько дней назад у малышей было день рождения. Помимо праздничных хлопот супругам предстояло решить, каким образом отмечать столь знаменательный день в их семье. Катя и Ярослав долго спорили, ну и наконец пришли к компромиссу. Но тут вмешалась свекровь, которая предложила свою версию праздника, Ярослав естественно поддержал маму, а вот Кате такой вариант не понравился.

- Девушка рассказала, что муж стал на нее кричать из-за того, что она не хочет отмечать праздник так, как хочет его мать. А потом и вовсе накинулся с кулаками и не только. Ярослав взял стоявший в квартире самокат и несколько раз ударил им по голове 32-летнюю девушку. - Сообщил источник КП в правоохранительных органах.

После избиения девушку доставили в больницу, где врачи диагностировали многочисленные ушибы, гематомы на голове, бедрах и руках. Стоит заметить, что в полицию позвонила медсестра, потому что сама девушка боялась обратиться в органы, потому что опасается, что последствия такого шага для ее семьи могут быть еще хуже.