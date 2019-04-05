Льготная ставка в 6% для семей с детьми теперь будет действовать в России бессрочно

Правительство скорректировало условия льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Постановление о принятии необходимых для этого мер подписал премьер Дмитрий Медведев. Теперь льготная ставка в 6% будет действовать в течение всего срока кредита, а не всего нескольких лет.

Расширение льгот по ипотеке для семей с детьми — одно из предложений президента, высказанных им в послании Федеральному собранию. До сих пор условия программы были такими. Участвовать в ней могли те, у кого после 1 января 2018 года родился второй, третий и т. п. ребенок. Со вторым ребенком можно было рассчитывать на льготные 6% в течение трех лет, третьим и т.д. — пяти лет. А если потом родился еще один ребенок — уже после того, как семья взяла льготную ипотеку — срок увеличивался до восьми лет.

Но дальше расплачиваться надо было уже по более высокой, рыночной, ставке. Считается, что именно по этой причине программа оказалась не очень эффективной. По данным на февраль 2019 года, по ней было выдано всего 7,1 тысячи ипотечных кредитов — в то время как изначально расчет был примерно на 500 тысяч семей. А и в самом деле, проблемы с выплатой ипотеки обычно возникают не тогда, когда кредит только взят — сложнее бывает рассчитать, потянет ли его семья лет через десять.

Поправки включают особые льготы для дальневосточных семей. Для них ставка будет чуть ниже — 5%.