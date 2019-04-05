2019-04-05T15:56:13+03:00
Экономика

Льготная ставка в 6% для семей с детьми теперь будет действовать в России бессрочно

Рожайте второго - и берите ипотеку на любой срок
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Расширение льгот по ипотеке для семей с детьми — одно из предложений президента, высказанных им в послании Федеральному собраниюРасширение льгот по ипотеке для семей с детьми — одно из предложений президента, высказанных им в послании Федеральному собраниюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Правительство скорректировало условия льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Постановление о принятии необходимых для этого мер подписал премьер Дмитрий Медведев. Теперь льготная ставка в 6% будет действовать в течение всего срока кредита, а не всего нескольких лет.

Расширение льгот по ипотеке для семей с детьми — одно из предложений президента, высказанных им в послании Федеральному собранию. До сих пор условия программы были такими. Участвовать в ней могли те, у кого после 1 января 2018 года родился второй, третий и т. п. ребенок. Со вторым ребенком можно было рассчитывать на льготные 6% в течение трех лет, третьим и т.д. — пяти лет. А если потом родился еще один ребенок — уже после того, как семья взяла льготную ипотеку — срок увеличивался до восьми лет.

Но дальше расплачиваться надо было уже по более высокой, рыночной, ставке. Считается, что именно по этой причине программа оказалась не очень эффективной. По данным на февраль 2019 года, по ней было выдано всего 7,1 тысячи ипотечных кредитов — в то время как изначально расчет был примерно на 500 тысяч семей. А и в самом деле, проблемы с выплатой ипотеки обычно возникают не тогда, когда кредит только взят — сложнее бывает рассчитать, потянет ли его семья лет через десять.

Поправки включают особые льготы для дальневосточных семей. Для них ставка будет чуть ниже — 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Орешкин прокомментировал победу России над Украиной в ВТО
Суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей
Суд временно закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Геннадий Онищенко увидел в антипрививочной истерии след иностранных спецслужб
Кузнецова пообещала помочь задержанному в Варшаве россиянину с тремя детьми
Принц Гарри и Меган Маркл отобрали ник в Instagram у инструктора по вождению
Рекордно быстрая доставка груза российским кораблем на МКС впечатлила астронавта NASA
Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Мадриде
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
Роструд назвал самые востребованные в России профессии
Стало известно, что Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Нил Ушаков сообщил, что не покинет пост мэра Риги
Украинец пытался попасть в Польшу «задом наперед»
С января по март 2019 года работы лишились более 80 тысяч человек
Задержан находящийся в розыске фигурант «Дела Абызова»
Генпрокуратура Украины возбудила дело в отношении адвоката Вышинского
Стрельба в Эйндховене: один человек погиб
Результаты анализов Зеленского будут готовы к понедельнику
В Кремле призвали Трампа не ограничиваться словами в вопросе разоружения
Полковник Захарченко стал "бизнесменом" ради отдыха со звездой "Холостяка" в США
Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 официально приходят в Россию
Матч Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019: на игру проданы все билеты
Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти
Режиссёр спектакля изменит сцену, в ходе которой был травмирован Сухоруков