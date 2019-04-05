6 ключевых обновлений Google Ассистент

В пятницу, 5 апреля, компания Google представляет первое масштабное обновление своего сервиса - голосового помощника Google Ассистент.

Одним из главных обновлений стал новый голос, который, как сообщает Google, знает почти все слова, совпадающие в написании, но различаются в произношении. Сам голос стал более реалистичным, а сторонним приложениям теперь доступны четыре варианта озвучки - два мужских и два женских голоса.

Обновился и дизайн интерфейса, который стал более информативный. Большую упорядоченность приобрел вид, а также появилось больше визуальных материалов в диалоге.

Появились и новые приложения от компаний, интегрированных с Ассистентом. При помощи голосового помощника можно будет пользоваться сервисами и продуктами «Сбербанка», персонализировать аудиосказки от «Агуши» и PepsiСo, рассчитывать стоимость туристической страховки компании «Согласие».

Среди новых услуг Google Ассистент появились транзакции. Теперь пользователь может делать онлайн-покупки и подписываться на цифровые сервисы, интегрированные с Ассистентом.

Появились и новые шаблоны для игр, при помощи которых разработчики смогут добавлять в Ассистент собственные приложения за меньшие количество времени.

И последние, помощник Google Ассистент теперь научился делать комплименты, цитировать хокку и рассказывать, чем запомнился тот или иной день в истории.

С 5 апреля обновления постепенно станут доступными на устройствах Android и iOS.

Стоит отметить, что Google Ассистент был запущен на русском языке всего несколько месяцев назад. За это время Россия вошла в топ-5 стран, где сервисом пользуются активнее всего.