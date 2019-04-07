Двигатель российского хоккея. Роману Ротенбергу – 38!

Сегодня 7 апреля 38 лет исполнилось одному из главных спортивных функционеров 21 века в России – Роману Ротенбергу. В этом тексте несколько причин считать Ротенберга действительно эффективным менеджером.

Сделал из СКА топ-клуб

В 2011 году Геннадий Тимченко принял решение пригласить Романа Ротенберга на пост вице-президента СКА. И сейчас можно говорить, что это решение стало определяющим в судьбе клуба. Да, уже тогда клуб обладал мощным составом и хорошими финансовыми возможностями, но за восемь лет в СКА хоккейный функционер создал настоящий вечный двигатель прогресса. За это время армейцы взяли два Кубка Гагарина, вышли на первое место в КХЛ и на второе место в Европе по посещаемости матчей. Петербургская команда далеко впереди всех в Европе по продаже атрибутике и по сформированной фан-базе. На чемпионский парад армейцев в 2017 году пришло 200 тысяч человек.

Кроме того, в СКА при участии Ротенберга была создана лучшая клубная вертикаль. В системе четыре клуба: помимо основной команды существует «СКА-Нева», которая на протяжении двух сезонов попадает в топ-4 лучших команд сезона в ВХЛ. В 2019-м армейцы взяли Кубок Шелкового пути – трофей за победу в регулярке ВХЛ. И это с учетом того, что средний возраст команды – 21 год. Команда «СКА-1946» также выиграла регулярный чемпионат МХЛ и снова считается одним из фаворитов в борьбе за Кубок Харламова. Также в системе есть еще одна команда – «СКА-Варяги», представляющая Ленинградскую область. С этого сезона она выступает в МХЛ, таким образом, СКА стал первой командой в лиге, заявившей в молодежную лигу сразу два коллектива.

И количество молодых хоккеистов эффективно переходит в качество: все больше воспитанников СКА оказываются в сборных России своих возрастов, а наиболее успешная молодежь появляется в составе основной команды в матчах МХЛ. Наиболее ярким примером этого являются воспитанники петербургского хоккея Александр Барабанов и Михаил Мальцев, которые стали основными игроками СКА.

Роман Ротенберг лично презентовал программу подготовки хоккеистов «Красная Машина" почти во всех крупных хоккейных центрах России. Фото из архива Федерации Хоккея России.

Остановил отток хоккеистов в НХЛ

Прошли те времена, когда любой хоть немного талантливый хоккеист при первой же возможности старался уехать за океан. Смена хоккейных тенденций произошла как раз при активном участии Ротенберга, который в 2014 году бы назначен первым вице-президентом Федерации хоккея России. С его подачи по всей России открылась масса новых спортивных сооружений, что способствует развитию игроков дома, а не за рубежом. Самый яркий пример – спортивный комплекс «Хоккейный город», построенный в Санкт-Петербурге. На его базе живут, тренируются, получают квалифицированное медицинское обслуживание и совершенствуют свои навыки не только профессиональные команды, но также дети и юниоры.

В 2018 году подготовка молодых хоккеистов и вовсе вышла на новый уровень. Была запущена национальная программа подготовки хоккеистов «Красная Машина». За год Роман Ротенберг лично презентовал ее почти во всех крупных хоккейных центрах России. Вообще, вся ФХР преобразилась: в федерации появились службы скаутинга, видеоанализа и продвинутой статистики. Медицинское обслуживание и антидопинговое обеспечение теперь не уступают самым продвинутым хоккейным странам мира.

Выиграл Олимпиаду в Корее

Как бы громко это ни звучало, но это действительно так. Понятно, что спасительную шайбу забросил Никита Гусев, а решающий бросок реализовал Кирилл Капризов. Тем не менее, одной из самых главных побед нашей сборной было само участие в Олимпиаде 2018 года. Ведь до самого конца не было понятно, будет ли отечественный хоккей представлен на Играх хоть в каком-нибудь виде. Но благодаря слаженной дипломатической работе ФХР и Ротенберга в частности компромисс был найден – сборная поехала в Корею и смогла вернуться с золотыми медалями.

Самое главное качество Ротенберга – необъятный максимализм и яркое умение идти к поставленной цели, несмотря на любые преграды и огромное количество скептиков. Что это означает? Лишь одно – пока Ротенберг будет продолжать работу на своем месте, российский хоккей будут с каждым днем прогрессировать.