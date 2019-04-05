"Он достал пистолет и заставил дочку раздеваться": мама 11-летней девочки, на которую напал маньяк в Подмосковье

В тихом подмосковном поселке Монино Щелковского района теперь только и разговоров, что о маньяке, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Все произошло вечером в четверг, 4 апреля, на безлюдной улице Алксниса, недалеко от лыжной станции.

Одиннадцатилетняя Марина* возвращалась с занятий в Доме творчества. Девочка шла одна по знакомому маршруту, который преодолевала десятки раз. Мужчину, который стоял на тротуаре, она заметила еще издалека. Поравнявшись с ним, девочка и вскрикнуть не успела, как он достал из кармана пистолет.

О том, что происходило дальше, "Комсомолке" рассказала мама школьницы.

- Он сказал дочке, чтобы она разделась. Угрожал, что если она не будет его слушаться, то он ее убьет. Дочка испугалась, просила ее не трогать. Замок в куртке заело и он стал расстегивать ее сам. И тут просто чудо какое-то произошло. На улице появились прохожие, он испугался и в этот момент она смогла убежать.

- Вы сразу обратились в полицию?

- Да. Дочка прибежала домой: перепуганная, вся в слезах. Я сразу набрала телефон 112 и все рассказала. Примерно через час нам сообщили, что этот подонок задержан.

- Кто этот человек?

- Его имя и фамилию нам пока не сказали. Знаем только, что это житель города Иваново. Он уже был судим за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- Сейчас он под стражей, правильно я понимаю?

- Да, его арестовали. Уголовное дело пока не возбудили. Мы сейчас как раз находимся в Следственном комитете. Они, как я поняла, еще не решили по какой статье будет следствие.

- Как дочка сейчас себя чувствует? Смогла оправиться от шока?

- Она у нас оказалось довольно стрессоустойчивой девочкой. Еще и меня пытается успокоить, поддерживает. Но этот день мы, конечно, на всю жизнь запомним. Ей просто повезло и теперь 5 апреля у нее второй день рождения.

ОФИЦИАЛЬНО

Как удалось выяснить "КП", по факту нападения на девочку доследственную проверку действительно ведет СУ СК по Московской области. Следователи проверяют причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям.

*Имя ребенка изменено