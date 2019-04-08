Каждому третьему ребенку в соцсетях пишут незнакомые «добрые дяди»

Приучили к горшку и смартфону

Как показало исследование "Лаборатории Касперского", первое знакомство со смартфоном и планшетом происходит уже в три года. К 5-6 годам у многих детишек есть свой собственный девайс.

- Родители впервые дают детям гаджеты по своей инициативе, ребёнок их сам не просит, - рассказывает Мария Наместникова, эксперт "Лаборатории Касперского" по детской безопасности в сети. - Например, почти половина родителей включает детям мультики и песенки во время поездок на машине. То есть в те моменты, когда взрослые сами не могут развлечь ребенка. Затем девайсы дают для обучения и развития. И получается, что родители сами приучают ребенка к девайсам.

По разным оценкам, к 16 годам свои аккаунты в соцсетях есть у 95-99 процентов подростков.

Чем заняты дети в интернете.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В тени интернета

Почти все ключевые события - знакомства, общение, ссоры и дружба - у детей происходят в интернете, а не на глазах у родителей. И получается, что огромная часть жизни ребенка невидима взрослым.

- Почти половина подростков признается, что они скрывают от родителей подробности своего времяпрепровождения в интернете, - уточняет Мария Наместникова. - Чаще всего, это само время, которое они проводят перед экраном, а также сайты, которые посещают, и видео, которые смотрят.

Понятно, что старшему поколению такое положение вещей не нравится. Конфликты из-за интернета и гаджетов есть чуть ли не в каждой третьей семье.

- Чем дети старше, тем сложнее взрослым контролировать, что они делают в интернете, - уточняет эксперт. - К 10 годам лишь половина родителей знает, чем занят ребенок.

В итоге подростки часто оказываются в опасных ситуациях сами по себе, и реагируют на них в интернете вовсе не так, как в обычной жизни.

Виртуальные опасности

По статистике «Касперского», почти половина детей от 7 до 18 лет получала в соцсетях предложения дружить от незнакомых им в реале людей, в трети случаев - от взрослых. К каждому девятому ребёнку от 11 до 14 лет пытался втереться в доверие кто-то взрослый. И каждый третий встречался в реале с теми людьми, с которыми познакомился в онлайне.

- Дети недооценивают опасности в интернете. Если к 10-летней девочке на улице подойдет незнакомый взрослый мужчина, она просто убежит. А в соцсетях они знакомятся, начинают переписываться, - рассказывает Григорий Сергеев, основатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". - Дети часто указывают номер школы у себя на страницах. Даже адрес спрашивать не надо, стой у входа и жди! Дают ссылки на родителей, и преступнику не составит труда обмануть, представившись коллегой мамы или папы.

Другая частая проблема, с которой сталкиваются дети в интернете - это кибербуллинг (преследование, травля в интернете). Обычную травлю родители ещё как-то замечают по синякам и оторванным пуговицам. А вот про оскорбления в соцсетях часто не подозревают.

Об этом, если вы не мониторите сеть профессионально, вам может рассказать только сам подросток. Но многие ли могут похвастаться таким доверительным контактом? Эксперты рекомендуют старшему поколению общаться с младшим не только лично, но и в привычном для подростков формате - в тех же мессенджерах и соцсетях. Мол, ребенку гораздо проще будет пожаловаться маме на странного незнакомца, переслав ей его сообщение в мессенджере, чем выбирать удобный момент для разговора с глазу на глаз.

Пять правил безопасности в соцсетях

Перед тем, как зарегистрировать аккаунт ребенка, научите его следующему:

1. Вся информация в твоем аккаунте должна быть открыта только для друзей.

2. В социальных сетях, где ты зарегистрирован под своим настоящим именем, и где висят твои реальные фотографии, можно общаться только с теми людьми, которых ты знаешь лично в реальной жизни.

3. Даже при закрытом аккаунте доступ к твоей информации могут получить посторонние люди. Поэтому не выкладывай на свою страницу номер своей школы, номера телефонов, ссылки на профили родственников, а также фото с дорогими подарками и другими ценными вещами.

4. Если хочешь общаться в онлайн-играх и других чатах, это можно делать только анонимно. Даже если ты три года играешь с одними и теми же партнерами, не давай им никаких ссылок на свою реальную страницу и тем более не встречайся с ними вживую.

5. В любой ситуации, которая тебя смущает, вызывает сомнение или дискомфорт, обращайся к родителям за помощью.

Пять правил безопасности в Сети.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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