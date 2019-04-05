Жил-был счастливчик, и все у этой сволочи было замечательно

Недавно мне довелось обогатиться знаниями от нашего современника, настоящего Человека мира - Виталия Сундакова. Профессиональный путешественник-ученый, эксперт по колыбельным цивилизациям планеты, яркий этнограф и языковед рассказал о «сказочном» принципе, который поясняет, что такое полноценная жизнь. Сундаков, обладающий незашоренным взглядом на мир, глубокими знаниями и вдохновляющим опытом, рассказывал лингвистически научно. Я поясню его мысль коротко.

Итак, сказка — быль да в ней намёк…

В русских народных сказках, как правило, всегда одинаковое начало: «Жили-были (дед да баба, или добрый молодец, прекрасная принцесса), - в этом начале кроется напутствие.

«Жили-были...» - очень верная характеристика счастливой жизни героев сказки-рассказа. Почему?! А потому что «Жили, но не Были» или «Были, но не Жили» - нежелательные сценарии.

Например, «Жили, но не Были» - это только часть полноценной жизни. Без поисков себя и без больших личных целей, усредненное движение от одной суетливой бытовой цели к другой.

Сценарий «Были, но не Жили» - это пример тех, кто следуя своим грандиозным целям, обычно упускает необходимую для полноты жизни простоту, душевность и заботу о других. Современный термин «экологичность целей» означает: делай великое, но не в ущерб себе, своим близким и вообще — человечеству. Стив Джобс, Брюс Ли, Сергей Королев, Никола Тесла... - сотни имен великих людей, кто горел только для своих больших целей. Но не участвовал в радостях и горестях своих детей; кто-то никогда не создавал семью и не нес ответственность за других; не сделал свою любимую счастливой женщиной; не …, не …., не ... Кто-то скажет: но они дали миру сильный идейный толчок, крутанул маховик прогресса. Да, дали, но это всего лишь часть жизни.

Сегодня в американском и европейском мире пропагандируется именно этот, второй сценарий жизни: «Будь индивидуальностью, или иди на фиг».

Есть три главных вопроса:

Кто я?

Для чего я родился?

Куда я на самом деле иду?

Если ответите на них, путь к счастью вам наполовину обеспечен.

Главная фраза XX и XXI века: «Будь самим собой». Многие ее понимают так: нужно принять свои недостатки и требовать от всех, кто рядом, считаться с этими недостатками, как с моими особенностями, как с личным фирменным стилем.

Однако в «Быть самим собой» — ключевое слово Быть. То есть реализовать свое предназначение. И желательно сделать это так, чтобы соперничать с собой, а не с другими.

В Индии детей до сих пор учат отслеживать только свою динамику развития. Насколько я сегодня превосхожу себя вчерашнего? Там не в ходу принцип оглядываться на успехи других учеников: «Вася получил пятерку, а ты что же!» нет-нет. Знать, что тебя кто-то обходит или превосходит, во многих это порождает неуверенность и страх реализовать именно свои таланты и способности. Конкуренция и страх — враги творческого подхода к своей жизни.

И потому я желаю вам обрести бесстрашие и уверенность, чтобы идти к своим целям прямым путем.

Это и значит реализовать сценарий «Жить-Быть». Наполнить свою жизнь своим смыслом. Ведь в счастливом мире живет лишь исполняющий своё предназначение - тот, кто чувствует счастье. Улицы и дома у нас общие, а ощущение жизни в том же месте и в то же время у всех разное. Счастливому человеку легко жить и быть, и делать счастливее других людей.

Многим людям непонятно, как это происходит. А для этого нужно всего лишь задать себе три главных вопроса.

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