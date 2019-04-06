СПРАВКА “КП”

Андрей Себрант - выпускник Московского физико-технического института, кандидат физико-математических наук. В бизнес пришёл из науки (занимался лазерами в Институте атомной энергии им. Курчатова). В “Яндексе” с 2004 года.

Андрей Себрант. Фото: предоставлено пресс-службой Яндекса.

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На кого не надо учиться и почему роботы никогда не заменят котов 00:00 00:00

- Андрей, представьте, что вам 17 лет и вы готовитесь сдавать ЕГЭ. Куда будете поступать?

- Туда же - в физтех. Это как раз то место, где не просто учат какой-то специальности, а тренируют людей придумывать новое. Это специфика работы учёного. Огромное количество вузов до сих пор дают некую сумму знаний. А они никому не нужны по большому счёту, к сожалению. Времена, когда за знаниями надо было идти в вуз, прошли. У каждого через смартфон есть доступ к ресурсам, объём которых намного больше любой вузовской библиотеки. Показательная история про физтех. У нас разрешалось брать на экзамены любые справочники и учебники. Ни один нормальный учёный в процессе не вспоминает формулу! Хороший критерий при выборе вуза - не идти туда, где тебя спрашивают "а помнишь ли ты доказательство такой-то теоремы?" и запрещают проносить смартфоны на экзамен.

- А как же ЕГЭ?

- Это тяжелый пережиток системы образования во всём мире, а не только в России. К сожалению, мы умеем проверять только знания конкретных вещей. Что-то другое система образования не способна предложить. У нас и учителей учат тому, чтобы массово давать знания. Невозможно заменить весь учительский корпус так, чтобы люди начали массово учить людей творить, создавать что-то новое. И в нынешней системе ЕГЭ - достаточно оптимальный способ.

- Хорошо, что будет вместо ЕГЭ лет через двадцать? Какой-то индивидуальный подход?

- Да. Уже сейчас передовые технологические компании перестают смотреть на диплом. И всё больше сильных талантливых ребят уже со школьного возраста будут идти мимо вузов. У них появляются альтернативы: Яндекс.Лицей, Школа-21, KIBERone (IT-школы для детей - Ред.), куча систем дополнительного образования. Там им дадут те умения, за которые их будет с руками отрывать работодатель. И это создаст проблемы для высшей школы. Да, сейчас вузы имеют систему метрик, которые позволяют отбирать лучших абитуриентов. Но вдруг выясняется, что средний балл по ЕГЭ - ни о чём. Люди, которые не очень интересовались ЕГЭ, но смогли предъявить миру свои умения, уходят на хорошие специальности, минуя вуз. Мне кажется, что только это заставит вузы перестраиваться. И в какой-то степени - школу тоже. Уже сегодня есть семейное, дистанционное обучение. Рано или поздно люди могут перестать выбирать школу.

НА КОГО НЕ НАДО УЧИТЬСЯ

- На кого не надо идти учиться? Что станет неактуально в ближайшие 10-20 лет?

- На всё, что скучно. Смотрите, у меня есть странный, может быть, критерий. Когда стали обсуждать повышение пенсионного возраста, огромное количество людей возмутилось. Давайте посмотрим, люди каких специальностей возмутились? Мне, например, 64, но меня не интересует пенсионный возраст, а если я захочу выйти на пенсию, меня не интересует, сколько денег мне решило платить государство.

- Подождите, но не всем повезло заниматься стратегическим маркетингом в Яндексе.

- Я отвечу так: не надо учиться на того, кем быть скучно. У нас огромное количество людей, которые считают, что надо хоть на кого-то выучиться и потом тянуть срок. Ведь что произошло? Людям сказали: "тебе еще 4-5 лет срок мотать". И поэтому они возмутились. А если бы им подарили еще пять лет в “Диснейленде”, люди - что, возмущаться бы стали? Все современные технологии нацелены на то, чтобы снять с людей рутинные скучные задачи: работа на конвеере, документооборот.

Роботы-"страусы" от Boston Dynamics научились перекладывать коробки на складе..Машины способны поднимать 10-килограммовые коробки и аккуратно перекладывать их со стеллажей на ленту транспортёра.

- Водитель? Кассир?

- Водитель - спорно. Все разговоры про беспилотники хороши для конкретных локаций. Такси, которое ездит по городу, может стать беспилотным. Грузовик, который возит руду от карьера до станции, - может. Транспорт в аэропорту уже несколько лет может быть заменен на беспилотный. Но очень трудно будет заменить водителя, например, в той местности, где ты не знаешь, как это болото проехать завтра.

- Юристы и бухгалтеры - у них какие перспективы?

- Зависит от квалификации. Юриста, который представляет компанию и клиента в судах, алгоритм не заменит. А вот помощника судьи - вполне. Причём компьютер с этими задачами справится намного лучше человека: мгновенно найти нужную информацию в многотомном деле или вообще во всех похожих делах.

ПЛЯЖНОГО ПРОГРАММИСТА ЗАМЕНИТ АЛГОРИТМ

- А куда идти? В программисты? Считается, что они все много получают и могут работать хоть с тайского пляжа.

- Это история про программиста, которого можно будет заменить алгоритмом. Ни один из программистов в крупной компании, создающей новые продукты, не может работать с пляжа в Таиланде. Ты должен работать рядом с другими людьми. Мы так устроены.

Программисты, создающие новые продукты, должны "толкаться плечами" и смотреть друг другу в глаза, а не загорать на тайском пляже. Фото: Globallookpress/Julian Stratenschulte/DPAФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы “думаем об кого-то" (есть такой термин в Яндексе): вместе с кем-то сначала пообщались в переговорке глаза в глаза, как вот сейчас мы с вами, потом потолкались плечами, что-то рисуя на доске, а потом пошли вместе обедать - вот в результате такого процесса очень сильно задействована наша телесность, а не только интеллект. Такой тип работы не может быть удалённым.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ

- Как будут выглядеть обычные процессы в 2039 году: перемещение, питание?

- Очень похоже на то, как это выглядит сейчас. Технологическая революция на наших глазах происходила последние 30 лет. До этого не было интернета и сотовой связи. А метро, автобусы были. Обычная история, которую я часто встречаю не конференциях. Ребята из стартапа рассказывают про умные дома. И встаёт человек из мэрии и говорит: вы можете это строить в пригородах, а уже стоящие небоскрёбы Нью-Йорка - они, знаете ли, очень глупые. Мы их отремонтировали десять лет назад, у них гарантия на следующие пятьдесят лет. Капитальный ремонт, который нужен, чтобы заложить новую инфраструктуру, - это только через сорок лет. Или взять метро. “Гиперлуп” (проект вакуумного поезда Илона Маска - Ред.) - отличная идея, строится быстро, всё удобно, тесты прошли успешно.

Hyperloop one пока тестируется в пустынях. Фото: hyperloop-one.com

Но мы не можем закрыть действующие ветки традиционного метро и переоборудовать их под “Гиперлуп”. Мы тут можем говорить только о параллельном метро. Но представьте, сколько нужно вложить, чтобы создать ещё одно метро? Поэтому традиционные существующие системы не исчезнут в ближайшие 20 лет. Например, РЖД точно нечего бояться, никто не будет строить новые высокотехнологичные Транссиб и БАМ.

- Boeing и Airbus недавно показали свои разработки электрических вертолётов, похожих на дроны. На таких будем летать?

- Массово в городе их никто не позволит использовать. Для каких-то локальных задач - да. Я могу себе представить вертолёт, летающий от "Сколково" до ближайшего аэропорта. Но это не будет массовой историей.

САМОЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ - ОБЩЕНИЕ

- Как изменится общение?

- К счастью, мы не представляем, что произойдёт. Смотрите, если человека, жившего 40 лет назад, сейчас переместить в современную Москву, он в общем-то не потеряется. Да, транспорт за это время сильно изменился. Но принципиально - не особо. Есть метро, есть автобусы, электрички. Всё это было и раньше. А вот коммуникации изменились кардинально. Говорить с человеком, который в это время идёт по пляжу в Индии, и при этом его видеть? Да это же была научная фантастика! Общение - самое непредсказуемое направление.

- Соцсети в нынешнем виде отомрут?

- Не думаю. Будут появляться новые фишки как отклик на новые запросы. Например, люди захотели рассказывать о себе, но при этом не оставлять всю информацию в своей ленте навсегда, - появились истории. И так будет и дальше.

ЛЮБОВЬ. КОТЫ. РОБОТЫ

- Почему люди боятся роботов? Ведь те же беспилотники статистически реже ошибаются, чем обычные белковые водители.

- Колоссальная проблема технологических компаний - в объяснении того, что они делают. Когда инженер рассказывает о своей работе коллегам, они его понимают. Но так нельзя общаться с остальными людьми. Вот яркий пример - с беспилотным автомобилем. Мы много раз фиксировали это на камеру. Вот представьте: человек сидит на заднем сиденьи. Впереди на водительском сиденье - инженер. Он не трогает руль и педали, машина едет сама. Далее инженер пересаживается на переднее пассажирское кресло. Технологически не изменилось вообще ничего. Но для пассажира на заднем изменилось всё - для него это совсем другой автомобиль, это уже машина без водителя.

Беспилотник от Яндекса в Лас-Вегасе.На международной выставке в США российская компания возила журналистов и блогеров по городу на беспилотном такси.

Это чисто психологическая история. И нам надо учиться остальные технологические вещи точно так же объяснять обычным людям, не инженерам. Вот простой пример. Знаю людей, которые удивляются: ну что такого в продукции Apple, там тактовая частота ниже, там по другому показателю проваливается, там баг вылазит... Но в случае с Apple срабатывает тот же вау-эффект. Например, айфон лежит на столе, всплыло уведомление о том, что пришло сообщение. Пока человек берет телефон, чтобы посмотреть, срабатывает Face ID - и пользователю уже показывается не уведомление, а само сообщение. Реакция человека: "Круто, он меня узнал, он мой родной!" Есть такое плохое, силовое, слово "внедрить". Надо не внедрять. Надо, чтобы люди приняли продукт. А принятие - это процесс гораздо более эмоциональный, чем интеллектуальный. Вернемся к тому, с чего начали. Профессии, в которых гораздо больше играют роль эмоции, - а эмоции без нормальной, тёплой человеческой телесности невозможны - в них люди останутся.

Электронные домашние питомцы - уже реальность. Но могут ли они полноценно заменить животных - большой вопрос. Фото: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMAФото: ТАСС

- Хорошо. Представим, что всю рутину делают алгоритмы. Чем занять людей? Не все же способны заниматься творчеством.

- А сейчас мы имеем массу людей, которые заняты тем, чего они делать не хотят. И заняты они этим только из тех соображений, что на еду и водку нужно заработать. Когда они кончают делать нелюбимую работу, они идут в магазин, покупают водку и напиваются. Ну, теперь благодаря технологиям у них будет выбор: они могут не напиваться, а, например, сидеть в каких-то играх. Да, виртуальная реальность может вырабатывать зависимость, но она ничуть не хуже алкогольной. И для здоровья менее опасна. А на какие деньги они будут покупать - правильный вопрос. Я жутко обрадовался, когда прочёл, что в России, в посёлке Янтарный в Калининградской области, начался первый эксперимент с гарантированным доходом. Я думаю, что это серьёзная вещь, к которой надо относиться не как к блажи, а как к правильному подходу.

Многие люди боятся умных машин. Фото: ТАСС/EPA/JENS SCHLUETERФото: ТАСС

Человеку, который не может себе найти работу, государство способно обеспечить какой-то уровень, при котором можно существовать без страха, что останешься без еды. И я не удивлюсь, что, когда этого страха не будет, человек начнёт искать для себя что-то интересное и в итоге найдёт.

- У финнов такой же эксперимент показал хорошие результаты.

- Да, у них даже если человек бросал работу в офисе, он начинал делать что-то своё. И не обязательно всем становиться писателями и поэтами. Кто-то начнёт ловить рыбу и мастерски делать сушёную воблу и продавать её. Мир разнообразный и очень здорово, что сейчас становится всё больше ремесленничества в хорошем смысле этого слова. Когда на тебя не давит мысль "Что я буду есть?", неожиданные вещи открываются в людях. В этом смысле я в людей очень верю. А вот во что точно не верю - так это в роботов-котов. Посмотрите в глаза своему коту. Ну как это тёплое существо может заменить робо-игрушка?