Топлесс и на шпильках: Ирина Шейк опубликовала в Инстаграме соблазнительный кадр

Ирина Шейк определенно знает, как подогреть интерес к своему Инстаграму. Стоит только модели поделиться кадром из новой фотосессии, как пост тут же обрастает миллионами «лайков». И это неудивительно: природа наградила Иру фигурой, которую просто грех не показать! Последний снимок, который Шейк опубликовала на своей страничке, - яркое тому подтверждение. На фото Ирина позирует в черном дизайнерском жакете, надетом прямо на голое тело, и в туфлях на высоких каблуках.

Кадр был сделан во время фотосессии для выставки известного дизайнера Тьерри Мюглера. Ирина снялась в винтажных нарядах французского кутюрье. В черном жакете модель чудо как хороша: лодочки на шпильках подчеркнули ее бесконечно длинные ноги, а короткий пиджак приоткрыл упругие ягодицы.

irinashayk Mood of the day .. @manfredthierrymugler

Ирина сейчас наконец-то наслаждается покоем и семейным счастьем с бойфрендом, голливудским актером Брэдли Купером. Папарацци то и дело фотографируют пару вместе с дочкой Леей. То звездные родители вышли вместе с двухлетней крохой поиграть на детской площадке, то заехали купить фруктов на фермерский рынок в Лос-Анджелесе.

Брэдли и Ирина выглядят счастливыми и влюбленными — как-будто между ними не было моментов недопонимания во время рекламной кампании фильма Купера «Звезда родилась». После того, как пратнерша Брэдли по фильму Леди Гага проникновенно исполнила с ним на «Оскаре» песню «Shallow», мало кто сомневается, что между ними не просто рабочие отношения. Масла в огонь добавил тот факт, что незадолго до «Оскара» Ирина Шейк отписалась от Гаги в соцсетях. Снимки Ирины, сохраняющей ледяное спокойствие и с улыбкой аплодирующей Гаге и Куперу на вручении кинопремии, стали интернет-мемами.

- И «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» отправляется к Ирине Шейк, - писали интернет-шутники, намекая на то, что супермодель умело скрывала свои чувства, но на душе у нее в тот момент бушевала буря.

По словам окружения супермодели, Ирина была сыта по горло слухами о романе отца ее дочки, и мечтала, чтобы все поскорей закончилось.

Ирина и Брэдли нечасто выходят вместе в свет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Слухи о том, что Ирину уже тошнит от Леди Гаги, имеют под собой все основания, - рассказал источник британского таблоида The Sun, - Дело не в том, что она не любит Гагу или ревнует к ней, но ей надоели постоянные истории о «близких» отношениях певицы с Брэдли. Ирине не привыкать к сплетням, - в конце концов она встречалась с Криштиану Роналду, - но это была долгая рекламная кампания фильма «Звезда родилась», и сейчас она хочет, чтобы все закончилось.

Впрочем, сама Леди Гага поспешила развеять слухи о своем романе с Купером. По словам певицы, они просто играли любовь настолько убедительно, что все им поверили.

- Люди увидели любовь, и, догадайтесь, что? Это то, что мы хотели, чтобы вы увидели, - уверяет Гага. - Это песня о любви. «Звезда родилась» - это любовная история. Брэдли выступил режиссером фильма и автором всех музыкальных сцен в том числе. Я знала, что у него было видение того, как это должно выглядеть. Для нас обоих эта связь была очень важна. Когда вы поете песню о любви, вы хотите, чтобы люди это почувствовали, поверили вам.