Настоящий дворец: Анастасия Заворотнюк показала дом за 2 миллиона долларов

Недавно Анастасия Заворотнюк стала мамой: 48-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» родила дочку Милу. Сейчас актриса вместе с новорожденной дочкой, мужем, фигуристом Петром Чернышевым и своей мамой Валентиной Борисовной живет в подмосковном поселке Крекшино. Дом звезды стоимостью 2 миллиона долларов когда-то прогремел на всю страну: чтобы купить землю под него, актриса взяла в банке ипотеку на большую сумму в валюте, и не смогла ее погасить. Актриса пять лет была должна банку почти полмиллиона долларов и не платила по долгам. Даже стала не выездной – по решению приставов Заворотнюк не могла путешествовать заграницу. Но в 2018 году, конфликт с банком, наконец, был разрешен, суды прекратились. И теперь Анастасия и ее семья с полным правом наслаждаются жизнью в роскошном особняке. Актриса пригласила к себе в гости съемочную группу программы «Однажды» канала НТВ и показала свои хоромы. А заодно познакомила с дочкой Милой.

В трехэтажный особняк в подмосковном поселке Крекшино Анастасия въехала в 2015 году.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Подмосковный поселок Крекшино давно облюбовали отечественные знаменитости: здесь живут семьи Наташи Королевой, Владимира Винокура, Льва Лещенко. Заворотнюк и Чернышев переехали в новый дом в 2015 году. «Прекрасная няня» поселилась в трехэтажном особняке площадью в 900 квадратных метров с собственным бассейном и спортзалом, оборудованным на верхнем этаже.

Главная хозяйка в доме теперь Мила: как признается Анастасия, каждую комнату у них можно назвать детской. Повсюду стоят кроватки, разбросаны игрушки и детские вещи. Старшие дети актрисы Анна и Майк Стрюковы уже взрослые и живут отдельно. Но площадь особняка такова, что позволяет оборудовать для них гостевые комнаты. Так что Аня и Майк в любой момент могут приехать навестить маму.

В особняке светлый интерьер, повсюду мраморные лестницы. Новорожденная Мила стала в доме полноправной хозяйкой. Фото: кадр программы.

Интерьер дома Анастасии выполнен в светлых тонах. Повсюду мраморные лестницы, дорогая европейская мебель, мягкие диваны. Есть в доме и камин. В уютной гостиной стоит рояль. Петр и Анастасия явно ни в чем себе не отказывали, когда обустраивали свое жилище – и это несмотря на то, что дом строился как раз в тот момент, когда актриса была должна банку полмиллиона долларов и вела изматывающие судебные баталии.

Особняк стоимостью 2 млн долларов може похвастаться собственным бассейном и оборудованным на верхнем этаже спортзалом. Фото: кадр программы.

Близкие Анастасии очень любят собираться в доме всей семьей. Актриса вышла замуж за Петра Чернышева в 2008 году и, по словам звезды, ее дети не сразу приняли нового мужа.

- Мы с Майком сейчас обмениваемся вещами, прекрасно общаемся, - рассказал Петр Чернышев. - Аня сначала дистанцировалась. Я понимаю, что отец может быть только один, у меня не было претензии заменить его, мы общаемся с Дмитрием.

У Майка и Анны в доме есть свои комнаты, хотя они уже живут отдельно. Фото: кадр программы.

С бизнесменом Дмитрием Стрюковым Анастасия Заворотнюк развелась в 2006 году. Актриса тогда увлеклась актером и продюсером Сергеем Жигуновым, но их отношения не сложились. Зато с фигуристом Петром Чернышевым Заворотнюк счастлива уже 11 лет. Дочь актрисы 23-летняя Анна Стрюкова живет в США: девушка закончился вуз в Нью-Йорке и работает продюсером. 18-летний сын Майк учится в МГИМО, но не скрывает, что хотел бы стать актером.

В гостиной стоит рояль. Фото: кадр программы.

Появление на свет младшей сестры старшие дети Заворотнюк приняли с восторгом. Актриса до последнего держала в тайне свою беременность и рассказала о ней наследникам только на последних месяцах.

- Было очень волнительно, получится ли. Мне не хотелось, чтоб кто-то меня жалел. Я думала, мы вдвоем справимся, — рассказала актриса.

В доме повсюду стоят кроватки и разбросаны детские вещи. Фото: кадр программы.

Особенно за беременность жены переживал Чернышев: за месяцы ожидания он похудел от стресса на 8 килограммов. Зато когда Анастасия родила, радости семьи не было предела. Сын и муж приехали к ней в роддом, и первым новорожденную Милу взял на руки счастливый отец.

- Петя первым взял Милочку, потом Майк. Сын тут же зашмыгал носом: не смог сдержаться, хотя он не сентиментален, - вспоминает артистка.