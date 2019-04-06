Самая красивая девочка в мире Тилан Блондо отметила совершеннолетие на Багамах

Когда-то СМИ окрестили юную француженку Тилан Блондо «самой красивой девочкой в мире». Девчушка с кукольной внешностью, пухлыми губами и голубыми глазами росла-росла и выросла. 5 апреля Тилан исполнилось 18 лет. Свое совершеннолетие она отметила на Багамских островах, поделившись с поклонниками в Инстаграме кадрами своего отдыха.

Тилан поселилась на роскошной вилле с бассейном, с террасы которой открывается захватывающий дух вид на Карибское море. Француженка поделилась снимком в бикини на фоне отеля и показала интерьеры своего особняка, а также красивую природу Багамских островов.

- Ребята, большое спасибо за все пожелания, мне наконец-то исполнилось 18 лет! Я так благодарна за все, что произошло в моей жизни, так благодарна всем людям, которых я встретила, которые поддерживают меня каждый день, кто верит в меня и кто заботится обо мне. Я хочу поблагодарить всех моих поклонников со всего мира, которые поддерживают меня каждый день, - написала она в Инстаграме. - Я также хочу поблагодарить моего младшего брата, моего отчима и моего парня, который делает меня счастливым каждый день. Я люблю вас, ребята, большое спасибо за все.

Тилан Блондо назвали «самой красивой девочкой в мире», когда ей было шесть лет – тогда ее фотография на обложке журнала «Vogue Enfants» покорила читателей всей планеты. Сейчас Тилан продолжает покорять мир моды - она довольно успешная модель. Минувший год был для Тилан очень удачным – она приняла участие сразу в нескольких Неделях моды, снималась для рекламных кампаний известных марок и запустила собственную линию одежды. К слову, недавно Тилан подтвердила свой титул - ее включили в международный рейтинг «100 самых красивых лиц 2018 года».

В мир моды Тилан попала неслучайно. Она появилась на свет в известной семье: папа – в прошлом футболист, мама – телеведущая, фотограф и дизайнер одежды для детей. С такой поддержкой девочке было легко влиться в фэшн-индустрию, а выразительная внешность позволила ей стать настоящей звездой. Тилан быстро превратилась в самую высокооплачиваемую юную модель планеты, которой прочили большое будущее.

Сейчас у девушки только в Инстаграме 3 миллиона подписчиков. Дела у девушки наверняка пойдут в гору. Уже сейчас она рекламирует многие известные марки и сотрудничает с самыми известными модными домами - Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Michael Kors и многими другими.

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