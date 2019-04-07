Профессор колледжа Альберта Эйнштейна Доншенг Кай: Мы открыли «центр управления старением» в мозге

Здесь все строго по науке. На первом месте стоит безопасность для человека. Исследователи не бросаются громкими заявлениями, что готовы сейчас или в следующем году пересадить голову/мозг или сделать добровольцам «инъекции молодости». Вместо этого звучат доклады о разных подходах к борьбе за продление здоровой жизни и результаты экспериментов. Старение организма — системный процесс, подчеркивают ученые и врачи. Чем больше будет безопасных и эффективных попыток воздействовать на него с разных сторон, тем выше шансы на успех.

СПРАВКА «КП»

На международную конференцию «Undoing Aging» («отменить старение», англ.) в Берлине в этом году приехало более 500 участников со всего мира. Среди них — научные светила в области изучения старения и разработки антивозрастных технологий, бизнесмены-инвесторы, которые выбирают самые перспективные проекты для вложения средств. А также представители общественных организаций, продвигающих научные подходы к продлению жизни. Организаторы конференции - международные фонды поддержки исследований по борьбе со старением SENS Research Foundation и Forever Healty Foundation.

Журналист «Комсомолки», много лет освещающий тему продления здоровой жизни, стал единственным российским журналистом, приглашенным на этот конгресс.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЫШЕЙ

Профессор в области фармакологии и физиологии Медицинского колледжа Альберта Эйншейна (Нью-Йорк) доктор наук Доншенг Кай, занимаясь темой продления здоровой жизни, решил сосредоточиться на изучении работы мозга.

- Мы проводим исследования в этой области более 15 лет. Конечно же, на мозге подопытных животных — кто нам даст ставить эксперименты на мозге людей? - улыбается ученый. - Наши основные «пациенты» - мыши. Любые лекарства и новые медицинские технологии начинаются с проверки на мышах. А в конце концов удается создавать прорывы в лечении для людей. Мы, разумеется, тоже ставим себе такую цель.

- Ваши коллеги-ученые называют вас исследователем, открывшим центр управления старением в мозге. Как это случилось и где же находится этот центр?

- Сразу скажу: главный вывод, к которому мы пришли — старение это системный процесс. О «центре управления» старением мы говорим образно. Тем не менее, судя во всему, есть орган, который вносит очень важный, возможно, даже решающий вклад в процессы, связанные с дряхлением организма. Это небольшой регион в нашем мозге под названием гипоталамус.

Jт гипоталамуса зависит и наше настроение, и сон, и состояние кожиФото: EAST NEWS

ОТ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ ДО СТАРЕНИЯ

- Давно было известно, что гипоталамус регулирует многие жизненно-важные процессы: отвечает за рост тела, репродуктивные способности, аппетит, метаболизм (обмен веществ. - Авт.), циклы сна-бодрствования, регулирует температуру тела, - продолжает доктор Кай. - Также была версия, что именно эта небольшая часть мозга запускает разные фазы развития организма — взросление, половое созревание и, возможно, старение. Мы взялись проверить это в экспериментах.

Когда мышам досрочно состаривали гипоталамус, они жили меньше. И, наоборот, при омоложении гипоталамуса улучшается здоровье мышей в целом и растет продолжительность жизни. В разных опытах мы использовали разные методы омоложения гипоталамуса, и эффект был продление жизни от 15 до 20%.

- Сразу хочется прикинуть, как это было бы у человека. Выходит плюс 15 — 20 лет здоровой жизни с ясно мыслящим мозгом, ничего себе подарок! В то же время вспоминается, что эффект, показанный у подопытных грызунов, сокращается по мере перехода на более крупные модели. То есть у собак прогресс будет поменьше, у обезьян еще меньше. А что остается человеку?

- Такая закономерность действительно есть. Но стоит помнить, во-первых, что мы произошли от единого предка, и у всех млекопитающих, от мыши до человека, довольно много общих принципов работы организма. Именно поэтому лекарства сначала испытывают на мышах. А во-вторых, мы продолжаем эксперименты, чтобы найти максимально действенные и, разумеется, безопасные методы омоложения гипоталамуса.

БЕРЕГИТЕСЬ ИНФЛАМЕЙДЖИНГА

- Мы часто говорим «старение мозга», вы упоминали старение гипоталамуса — а что вообще это значит? Чем старый и молодой мозг, гипоталамус различаются?

- В ходе исследований мы обнаружили, что с возрастом в гипоталамусе, как и во многих других органах (это доказано нашими коллегами), развивается воспаление особого рода. Сейчас для него есть специальное название — inflammaging (от англ. inflammation — воспаление и aging — старение. - Авт.). Инфламейджинг отличается от того воспаления, которое бывает, например, когда вы поранили руку. К ранке стремятся иммунные клетки, и воспалительные реакции — покраснение и др. - нужны для защиты от инфекций. То есть это «полезное» воспаление. Инфламейджинг — совсем другое. Это хроническое, «тихое», без заметных признаков воспаление на уровне молекул, а не с привлечением целых иммунных клеток (хотя, и они частично могут быть задействованы).

Такое, условно вредное, молекулярное воспаление в гипоталамусе не только развивается с возрастом, но и само вносит вклад в дальнейшее старение, стимулируя его. Когда мы в серии экспериментов с помощью генной терапии снимали воспаление-инфламейджинг в гипоталамусе мышей, их жизнь продлевалась на 20%.

Гипоталамус находится в глубине мозга и управляет процессами старения

И ВСЕ-ТАКИ ОНИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ?

- Когда мы углубились в изучение старения и состояния гипоталамуса, то оказалось, что молекулярное «возрастное» воспаление ведет к снижению количества особых нервных стволовых клеток. Эти клетки нужны для регенерации, восстановления повреждающихся клеток мозга

- То есть нервные клетки мозга все-таки восстанавливаются? За последнее время появилось столько противоречивых данных. Вроде бы последняя версия, которой сейчас придерживаются многие ученые, говорит, что большинство нервных клеток не обновляются.

- Большинство - да. Но в некоторых небольших участках мозга сохраняются стволовые клетки, которые при необходимости занимают место погибших нервных клеток, «превращаясь» в них. На сегодня известно, что такие «запасные» клетки есть, в частности, в гипоталамусе и еще в гиппокампе, регионе мозга, отвечающем за память. Но с возрастом, увы, количество этих клеток иссякает.

Мы провели новый эксперимент: добавили в гипоталамус пожилым мышам здоровые нервные стволовые клетки, устойчивые к факторам воспаления в их окружении. Результаты этого исследования опубликованы недавно. У наших подопытных животных улучшилась работа мозга, и продолжительность жизни выросла на 15%.

ЗАДАЧА МИНИМУМ — ЗАЩИТИТЬ ОТ ТЯЖЕЛЫХ БОЛЕЗНЕЙ

- Ваши методы позволяют замедлить старение или омолодить организм?

- Сейчас, скорее, речь идет о замедлении старения. Это дает защиту от тяжелых возрастных болезней и продлевает здоровый период жизни. Но, безусловно, наша главная задача добиться омоложения. Когда гипоталамус теряет стволовые клетки и мы добавляем свежие, новые клетки такого рода, то теоретически можно рассчитывать на откат возраста назад. Сейчас уже известно, что введение молодых стволовых клеток в некоторые ткани и органы у подопытных животных — в мышечную ткань, костный мозг — дает определенное омоложение.

- Когда заходит речь о добавлении стволовых клеток, многие пугаются, что повышается риск развития рака.

- Безопасность для нас такая же важная задача, как и эффективность методов. Разумеется, мы отслеживаем онкориски и учитываем необходимость защиты от них при разработке всех способов борьбы со старением.

Доншенг Кай, занимаясь темой продления здоровой жизни, решил сосредоточиться на изучении работы мозга. Фото: Елена МИЛОВА

МОЛОДОЙ МОЗГ И КОЖА В МОРЩИНАХ?

- Если омолодить один регион мозга, пусть даже такой важный, как гипоталамус, или даже весь мозг - все равно ведь уже будет старое сердце, печень, позвоночник, кожа, наконец?

- Я упоминал, что старение - системный процесс. Организм - единая сложная система. Если изменить одно звено - причем, как мы полагаем, центральное, фактически «центр управления» - гиполаталамус и мозг в целом, это не может не подействовать на другие органы. Говорить о полном омоложении всего организма пока преувеличение, это вызов, челлендж для ученых. Но мы можем говорить об улучшении состояния, работы наших органов и тканей - кишечника, печени, почек.

Кроме того, не стоит забывать, что гипоталамус это нейроэндокринный орган. То есть он управляет в том числе выработкой многих гормонов и других жизненно-важных элементов. В конечном счете от гипоталамуса зависит и наше настроение, и сон, и состояние кожи. Все это тоже должно будет улучшиться при обновлении гипоталамуса.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сколько ждать победы над старением и что нам делать сейчас

- Профессор Кай, когда можно ожидать применения ваших разработок для людей?

- Потребуются еще эксперименты, потом клинические исследования — думаю, это займет порядка 10 — 15 лет. Нам ведь важно найти и технологию, подходящую для людей. Мало кто захочет делать уколы в мозг. И у нас есть идеи, как этого можно было бы избежать.

- А что делать сейчас тем, кто хочет замедлить старение мозга и тела? Что делаете вы сами?

- Есть два главных метода, оба они безопасны и точно полезны. Первое — разумные физнагрузки. В идеале 40 — 45 минут каждый день. Выбирайте то, что приносит вам больше удовольствия: плавание, бег, ходьба, гимнастика. Второе — избегать переедания. Наши исследования показали, что именно переедание, которое приводит к лишнему весу, запускает в мозге такое же молекулярное воспаление, как и старение.

- Многие современные люди жалуются, что страдают от хронических, нескончаемых стрессов. Известно, как это связано со старением мозга?

- Хронический стресс повышает уровень молекулярного воспаления в мозге. И за счет этого фактически ускоряет старение всего организма.

- Как вы спасаетесь от таких стрессов?

- Я пользуюсь методами управления стрессом, основанными на регулировании своего отношения к происходящему. Стараюсь убеждать, тренировать себя воспринимать все легче, проще, чувствовать себя счастливым. Больше ходить - известный способ скорее сжигать «гормоны стресса». Кстати, когда я был молод, то стрессовал чаще и сильнее. А с возрастом приходит мудрость, начинаешь что-то больше ценить, из-за чего-то меньше переживать. То есть приходит больше опыта, больше понимания, как решать проблемы, уживаться с какими-то ситуациями с наименьшими переживаниями.

- Выходит, чем старше человек, тем легче ему должно быть бороться со стрессом?

- Если с возрастом приходит мудрость, то, используя жизненный опыт, бороться со стрессом становится легче.

Автор благодарит за содействие в организации интервью Елену Милову, популяризатора науки, соавтора методического пособия «Профилактика старения для всех», члена совета директоров Фонда содействия продлению жизни Life Extension Advocacy Foundation.

Продолжение серии интервью с исследователями — участниками конференции «Undoing Aging» читайте в ближайшее время в разделе «Здоровье» на нашем сайте.