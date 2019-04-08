"Новой" украинской ракетой, которая "достает до Севастополя", оказалась советская разработка

Некоторые украинские политики и генералы то и дело смешат людей военным бахвальством, которому мог бы позавидовать барон Мюнхгаузен. И примеров тому предостаточно.

То они обещали уже в 2014 году провести «парад победы» в Севастополе.

То хвастались, что армия Украины «самая сильная в Европе» (хотя серьезные аналитики отвели ей место в хвосте европейских армий).

То грозили приехать «на танке на Красную площадь».

То убеждали сограждан, что «Украина задушит Россию своим новым оружием» (которое, по сути, оказывается старым советским).

И вот теперь советник советник президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков заявил, что их «новая» ракета «Нептун» может долететь до Севастопольской бухты. И ехидно добавил: «Россияне сильно нервничают по поводу этой ракеты. Они все надеялись, что мы будем failed state (несостоявшимся государством, - ред.), то есть что у нас ничего не получится».

Правда, ни одного «нервного» заявления в российской стороны замечено не было. Наоборот, в российском Генштабе отреагировали на «сенсационное» появление «Нептуна» с мудрой усмешкой деда, привыкшего к шалостям неразумного внучка. Наши военспецы давно и хорошо знают, что собой представляет эта самая «новая ракета». Она разрабатывалась украинским конструкторским бюро «Луч» еще с 2013 года на основе советской ракеты Х-35 (ее чертежи не успели съесть киевские мыши). Двигатель «Нептуна» — это старый советский ТРДД-50, который выпускался еще до распада Союза в Запорожье. И этот самый движок использовался при создании советской противокорабельной ракеты Х-35 «Уран», испытания которой были окончены уже после распада СССР в России (не потому ли украинский «Нептун» ничем не отличается от российского «Урана», как два уха Порошенко).

Но от российской разведки не ускользнуло и то, что при создании «Нептуна» у украинских конструкторов были и проблемы. Например, - с созданием инерциальных систем контроля полета. А без них ракету в заданный квадрат, где должна включаться головка самонаведения, вывести невозможно. Не удалось создать и надежных радиовысотомеров, которые обеспечивали бы нужную точность полета (их на Украине не делали). Говорят, что разработчиков «Нептуна» выручили американцы. Еще одна проблема — это головка самонаведения. Чисто противокорабельных головок Украина тоже никогда не делала, а потому было решено использовать для этого «усовершенствованную» голову от зенитной управляемой ракеты старенького советского С-200.

В общем, как поется в песне, «я его слепила из того, что было».

А тем временем украинские политики на полном серьезе продолжают забавлять народ хвастливыми комментариями, которые ничем не отличить от анекдота. Например, глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов выжал вот такой пассаж журналистам об испытании «Нептуна»: «Крылатая ракета выполнила уникальное по сложности полетное задание, пролетев более 100 километров в направлении моря, а затем сделала разворот на 180 градусов и на обратном пути точно поразила цель» (я не шучу - это цитата, взятая из официальных киевских источников!). Один из блогеров по этому поводу заметил: «Жаль, что ракета на вернулась в точку старта, где были Порошенко и Турчинов!»...

Ну а что касается средств поражения «Нептуна», когда он будет принят на вооружение, то у российского Черноморского флота для этого давно готово «противоядие» - новейшие противовоздушные и противоракетные системы как на берегу, так и на кораблях. Причем, уже испытанные в реальных боевых условиях в Сирии...