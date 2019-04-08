2019-04-08T13:21:33+03:00
Политика

"Новой" украинской ракетой, которая "достает до Севастополя", оказалась советская разработка

Наш обозреватель Виктор Баранец проанализировал хвастливые высказывания Киева
Виктор БАРАНЕЦвоенный обозреватель «Комсомольской Правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ
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Петр Порошенко посетил испытания "новой" ракеты "Нептун". Фото president.gov.uaПетр Порошенко посетил испытания "новой" ракеты "Нептун". Фото president.gov.ua
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Некоторые украинские политики и генералы то и дело смешат людей военным бахвальством, которому мог бы позавидовать барон Мюнхгаузен. И примеров тому предостаточно.

То они обещали уже в 2014 году провести «парад победы» в Севастополе.

То хвастались, что армия Украины «самая сильная в Европе» (хотя серьезные аналитики отвели ей место в хвосте европейских армий).

То грозили приехать «на танке на Красную площадь».

То убеждали сограждан, что «Украина задушит Россию своим новым оружием» (которое, по сути, оказывается старым советским).

И вот теперь советник советник президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков заявил, что их «новая» ракета «Нептун» может долететь до Севастопольской бухты. И ехидно добавил: «Россияне сильно нервничают по поводу этой ракеты. Они все надеялись, что мы будем failed state (несостоявшимся государством, - ред.), то есть что у нас ничего не получится».

Правда, ни одного «нервного» заявления в российской стороны замечено не было. Наоборот, в российском Генштабе отреагировали на «сенсационное» появление «Нептуна» с мудрой усмешкой деда, привыкшего к шалостям неразумного внучка. Наши военспецы давно и хорошо знают, что собой представляет эта самая «новая ракета». Она разрабатывалась украинским конструкторским бюро «Луч» еще с 2013 года на основе советской ракеты Х-35 (ее чертежи не успели съесть киевские мыши). Двигатель «Нептуна» — это старый советский ТРДД-50, который выпускался еще до распада Союза в Запорожье. И этот самый движок использовался при создании советской противокорабельной ракеты Х-35 «Уран», испытания которой были окончены уже после распада СССР в России (не потому ли украинский «Нептун» ничем не отличается от российского «Урана», как два уха Порошенко).

Но от российской разведки не ускользнуло и то, что при создании «Нептуна» у украинских конструкторов были и проблемы. Например, - с созданием инерциальных систем контроля полета. А без них ракету в заданный квадрат, где должна включаться головка самонаведения, вывести невозможно. Не удалось создать и надежных радиовысотомеров, которые обеспечивали бы нужную точность полета (их на Украине не делали). Говорят, что разработчиков «Нептуна» выручили американцы. Еще одна проблема — это головка самонаведения. Чисто противокорабельных головок Украина тоже никогда не делала, а потому было решено использовать для этого «усовершенствованную» голову от зенитной управляемой ракеты старенького советского С-200.

В общем, как поется в песне, «я его слепила из того, что было».

А тем временем украинские политики на полном серьезе продолжают забавлять народ хвастливыми комментариями, которые ничем не отличить от анекдота. Например, глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов выжал вот такой пассаж журналистам об испытании «Нептуна»: «Крылатая ракета выполнила уникальное по сложности полетное задание, пролетев более 100 километров в направлении моря, а затем сделала разворот на 180 градусов и на обратном пути точно поразила цель» (я не шучу - это цитата, взятая из официальных киевских источников!). Один из блогеров по этому поводу заметил: «Жаль, что ракета на вернулась в точку старта, где были Порошенко и Турчинов!»...

Ну а что касается средств поражения «Нептуна», когда он будет принят на вооружение, то у российского Черноморского флота для этого давно готово «противоядие» - новейшие противовоздушные и противоракетные системы как на берегу, так и на кораблях. Причем, уже испытанные в реальных боевых условиях в Сирии...

ИСТОЧНИК KP.RU

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