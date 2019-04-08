Кирилла Серебренникова отпустили из-под «домашнего ареста» под «подписку о невыезде»

Пока суд разбирался с существом дела о выделенных на проект «Платформа» деньгах - по мнению прокуратуры, пропавших, а по мнению защиты в полной мере реализованных на 300 спектаклей, концертов и перформансов - худрук проекта, режиссер Кирилл Серебренников провел под «домашним арестом» почти 600 дней. Чтобы не бежал из страны (хотя без паспорта это довольно проблематично сделать) и не замел следы вменяемых ему преступлений. На протяжение всего этого времени режиссер всячески помогал следствию, давал обширные показания по делу, напоминавшие лекции о современном искусстве, требовал повторной экспертизы - уверенный в своей невиновности, он был прямо заинтересован в восстановлении своей репутации и доброго имени.

Справедливость и здравый смысл хоть в какой-то степени восторжествовали сегодня, когда «домашний арест» был заменен на «подписку о невыезде» - суду стало ясно, что режиссер никуда не сбежит и вредить разрешению дела совсем не в его интересах.

Что будет происходить сейчас, ясно любому, кто хоть немного знаком с творческим методом Серебренникова. Он ставил спектакли дистанционно, через помощников и адвокатов, выпустив таким образом две оперы («Все женщины делают это» Моцарта в Цюрихе и «Набукко» Верди в Гамбурге) и музыкальный спектакль «Барокко» в «Гоголь-центре». Получив возможность свободного передвижения по Москве, он, несомненно, вернется к работе в возглавляемом им театре - уже без электронного браслета на ноге. И продолжит создавать яркие, современные постановки, которые приносят славу российскому театру - даже если на родине это и не особенно ценят.