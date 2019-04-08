2019-04-08T13:43:47+03:00
Общество

Русское пьянство умерло, исчезло за 20 лет

А ведь считалось, что мир, где водка была главной валютой, - это и есть Россия, и другой не бывает
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Активист движения за трезвость во время пикета.Активист движения за трезвость во время пикета.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как-то раз, проходя дворами в окрестностях Мясницкой, я увидел странное сооружение - не то ларек, не то маленький павильон, - в малозаметном углу.

Сверху на этом ларьке красовалась цитата:

"Нужно внедрять трезвый образ жизни в сознание и практику людей. В.В.Путин". И фотография автора.

А чуть ниже:

"Трезвая Русь - великая Русь"

И еще:

"Живи трезво - твори добро".

Он там уже давно стоит, на Мясницкой, этот антиалкогольный ларек.

А я хожу мимо и каждый раз думаю: как же легко, как стремительно исчезают - при нужном усилии - вечные, казалось бы, культурные мифы, все эти так называемые "особенности менталитета" и прочие национальные недостатки, прижитые вроде бы на долгие века.

Русское пьянство умерло буквально за двадцать лет, за мои взрослые годы.

Прав мой ларек, внедрил таки трезвый образ жизни в сознание и практику людей тот самый В.В.Путин, а вместе с ним поработали миллионы проданных автомобилей, буржуазные моды и развлечения, ну и само стремление бегать и зарабатывать сыграло изрядную роль.

Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы "Москва - Петушки" (великой в любом случае), где чуть не половина знакомых родителей и гостей дома - художники, поэты, кандидаты наук, "умнейший человек современности", говорили про одного из таких, - после сорока еле ползали синие от запоев, где по канавам во множестве лежали отдыхающие, где водка была валютой, а пиво спасением, где пили то спирт, то какую-то зверскую жидкость технического назначения, - этот мир тихо и незаметно ушел.

А ведь считалось, что он - это и есть Россия, и другой не бывает.

И вот все закончилось.

И это правильно.

Ну их, эти "национальные особенности", они только издали кажутся такими манящими, а вблизи - сплошной мрак.

Конечно, где-нибудь в городе Боровичи еще можно увидеть несчастных людей, которые через одного ходят, пошатываясь, и что-то невнятное бормочут, - но это уже экзотика, это печальная ностальгия.

Но в любом месте, куда пришла новая жизнь, где есть деньги, - прилично и скучно выпивают по пятницам, и это, собственно, все.

Живут трезво - творят добро, как говорят на Мясницкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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