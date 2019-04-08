Учительница московской школы спасла старшеклассницу от самоубийства

Случай спасения 15-летней московской школьницы Марины* иначе как чудом не назовешь. Казалось бы банальная ситуация: девочка не пришла в школу. Заболела, прогуляла: решил бы каждый второй педагог и махнул рукой. Но классная руководительница восьмого класс одной из московских школ оказалась не из равнодушных. Сердце учительницы заподозрило неладно. Сразу после уроков она решила навестить девочку.

- Школьница находилась в своей квартире, где попыталась свести счеты с жизнью. Учитель оказала ей первую помощь, - рассказали "КП" источники в правоохранительных органах.

Перебинтовав раны, учитель предложила девочке пообщаться со школьным психологом. Уже там Марина разоткровенничалась и призналась, что сильно переживает из-за неразделенной любви.

- Девочка была госпитализирована в детскую психиатрическую больницу, - сообщили "КП" источники в правоохранительных органах.

Как удалось выяснить "КП", жизни школьницы ничто не угрожает и она быстро идет на поправку. Тем временем родители девочки не знают, как благодарить учительницу. Если бы она пришла на несколько минут позже, девочки уже не было бы в живых.

Проверку по данному факту проводит столичный Следственный комитет.

*Имя ребенка изменено