2019-04-08T14:31:43+03:00
Общество

Собянин: в Москве будут построены современные инфекционные больницы

Через три-четыре года инфекционная помощь в столице будет на самом высоком уровне
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей Собянин во время посещения Детской инфекционной клинической больницы № 6.Сергей Собянин во время посещения Детской инфекционной клинической больницы № 6.Фото: Алиса ТИТКО
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Власти города приняли решение о полной модернизации инфекционной службы Москвы. Об этом 8 апреля сказал мэр Москвы Сергей Собянин, посещая Детскую инфекционную клиническую больницу № 6 (после ремонта здесь появится качественно новый лечебный корпус).

- За последние годы мы увеличили количество вакцинации, уменьшили заболеваемость гриппа в Москве в два раза - обходимся без эпидемий, - сказал Сергей Собянин. - Очень важно модернизировать больницы. К сожалению, не все можно отремонтировать, реконструировать и создать современные условия.

Большинство инфекционных корпусов в больницах были построены 30-40 лет назад, когда финансовые и прочие возможности не позволяли реализовать главное условие эффективного прекращения распространения инфекции – надежную изоляцию больного. Здания морально устарели и там невозможно создать медицинские боксы, обеспечить новые современные условия.

- Мы приняли сложное, но необходимое решение - строение двух новых больниц общей площадью 140 тысяч квадратных метров. В итоге Москва получит самую современную в мире систему инфекционную помощь, включая новое оборудование. Через три-четыре года инфекционная помощь в столице будет на самом высоком уровне, - сказал мэр Москвы.

Инфекционную больницу №1 планируют снести и на ее месте построить новый стационар. Новые инфекционные корпуса будут построены в Детской больнице святого Владимира и новой многопрофильной больнице в Коммунарке. Во всех новых корпусах будут созданы современные условия для госпитализации инфекционных больных – боксированные палаты и мельцеровские боксы. Здесь же в корпусах разместят лаборатории, диагностическое оборудование, операционные, чтобы инфекционные больные могли получить все необходимое лечение на месте.

В результате капитального ремонта здание Детской инфекционной клинической больнице №6 также будет превращено в современный лечебный корпус с 57 боксированными палатами для комфортного пребывания ребенка вместе с мамой. В том числе будет оборудовано 7 мельцеровских боксов, когда в случае тяжелых инфекций необходима индивидуальная изоляция ребенка. Также откроется реанимация для новорожденных на 15 коек, в которой родители смогут навещать ребенка.

- Казань в 2002 пережила холеру - построила больницу, Ростов в 2012 после вспышки желудочного гриппа тоже построил современную больницу. В Москве же идет плановая работа, которая "закроет" нам ближайшие 20 лет. Это достойный ответ на тот указ "Стратегия биологической и химической безопасности", который подписал Владимир Путин. Это важный для биологической безопасности страны вопрос, - сказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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