2019-04-08T15:03:09+03:00
Звезды

На Малой спортивной арене Лужников прошло шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха»

После шоу звезды наперебой признавались ему в любви и поздравляли с успехом шоу
Ксения ВЛАДИМИРОВА
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На льду шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха».На льду шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Два дня отмечал известный фигурист, продюсер и режиссер постановщик 15-летие своей продюсерской компании. В честь этого его звездная команда показала грандиозное гала-шоу «15 лет успеха». Три мега-представления на ледовой арене «Лужники» прошли при полном аншлаге. Впрочем, никто и не ожидал ничего другого, ведь на лед вышли самые титулованные фигуристы мира, те самые спортсмены, за которых мы всегда болеем на самых престижных мировых состязаниях. Каждый из них исполнил коронные номера из шоу, поставленных Ильей Авербухом.

Зрители увидели спортсменов разных поколений от Екатерины Гордеевой, получившей свое первое олимпийское золото в 1988 году, до звезд чемпионата мира этого года. Кроме того, публика увидела и совсем юных фигуристов - участников проекта «Ледниковый период. Дети».

Зрители увидели звезд фигурного катания разных поколений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зрители увидели звезд фигурного катания разных поколений.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну и конечно, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Максим Ковтун, Владимир Беседин и Алексей Полищук, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Аделина Сотникова, Елена Родионова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Александра Степанова и Иван Букин, Александра Трусова, Александр Самарин, а также Алла Михеева и Максим Маринин превратили вечер в настоящий праздник фигурного катания!

Не меньше известных людей было и на трибунах. Поздравить Илью Авербуха с солидной датой пришли заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, актрисы Анна Большова, Ксения Алферова, Екатерина Гусева, Екатерина Варнава, Светлана Устинова, певицы Юлия Ковальчук, Диана Арбенина, Зара, Наталья Подольская, Юлиана Караулова.

Илья Авербух и Алексей Ягудин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Илья Авербух и Алексей Ягудин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появились на публике вместе и юморист Евгений Петросян со своей молодой подругой Татьяной Брухуновой.

Гвоздем вечера стал выход на лед самого Ильи. Он выехал на лед под слова «Реквиема» Марины Цветаевой в трогательном исполнении джаз-дивы Мариам Мерабовой. На словах «Еще меня любите за то, что я умру» и «Я обращаюсь с требованием веры и просьбой о любви» публика в зале начала... плакать. Номер растрогал всех, включая Татьяну Анатольевну Тарасову, славящуюся своим сильным характером.

- 15 лет - это очень долгий путь. Путь, который я могу назвать счастливым, который дал мне возможность самореализации, он подарил мне лучших фигуристов, с которыми за эти годы мы уже стали одной семьей, - поделился эмоциями с журналистами Илья Авербух. – Это действительно большое чудо, и я счастлив, что оно было в моей жизни. Но сейчас нужно идти дальше. Все новое немного пугает, но, думаю, что найду силы и вдохновение для следующих проектов.

Этим грандиозным шоу Илья Авербух своей 15-летие своей продюсерской компании. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этим грандиозным шоу Илья Авербух своей 15-летие своей продюсерской компании.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После шоу звезды наперебой признавались Авербуху в любви и поздравляли с успехом шоу.

– Илья Авербух по радио говорил, что нужно приехать и поздравить его, глядя в глаза, я не смогла ослушаться и приехала, - признается актриса Маруся Зыкова. - Я участвовала в одном из сезонов «Ледникового периода», и это был невероятный кайф работать с ним. Он очень тонко и глубоко чувствует номер, музыку. Мне кажется, это одно из самых классных шоу на нашем телевидении. Я очень благодарна Илье Авербуху за тот опыт прикосновения к фигурному катанию, который у меня теперь есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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