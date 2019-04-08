"Его нашли в одном носке и трусах": подробности смерти сына ведущей программы "Время"

Татьяну Судец называли главным диктором СССР. Она вела практически все самые популярные передачи на советском телевидении - от программы "Время" и "Голубого огонька" до "Спокойной ночи, малыши!" и "Песни года". Мало кто знал, какие трагедии пришлось пережить этой цветущей женщине, которая всегда с улыбкой обращалась к телезрителям.

Татьяна Судец в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" рассказала о жуткой трагедии, которая произошла с ее сыном Андреем Грушиным в 1992 году. Он был очень красивым молодым человеком, учился на романо-германском факультете престижного вуза.

Теледива, по ее собственному признанию, на расстоянии почувствовала неладное, когда с наследником случилась беда. Судец находилась в командировке в Саранске. "В поезде вдруг у меня полились слезы. Вот льются и все. Не понимаю, что со мной, плачу и плачу", - рассказала 71-летняя звезда ведущему Борису Корчевникову.

rustamsolncev_ Татьяну Судец называли главным диктором СССР

Приехав домой, телеведущая узнала, что ее 24-летний сын не пришел ночевать. Прошли еще сутки, а Андрей так и не вернулся. "Раньше он всегда возвращался домой. Чистюля такой был. Обязательно переодевался и уходил, а здесь вдруг не пришел, что меня тогда очень смутило", - сказала она.

"Через месяц нашли, - еле сдерживая слезы, вспомнила Судец. - Представляете, я ходила по экстрасенсам. Мне сказали, что нужно до 12 часов успеть в пять церквей, поставить семи иконам свечи, мне список дали. Бегала между объявлениями - я же работала".

Татьяна Судец."Судьба человека" с Борисом Корчевниковым

Изуродованное тело Андрея обнаружили под Серпуховом. Молодого человека ограбили, избили и оставили умирать. "Ему палкой дали. У него было сломано 14 ребер. Умер от болевого шока. Они его закопали в щебенку. Его нашли в одном носке и трусах", - сообщила знаменитость в студии ток-шоу "Судьба человека".

Татьяна не помнила себя от горя, а ей приходилось выходить на работу и улыбаться на камеру. Судец объяснила, что дома плакать она не имела права, поскольку в таком случае бы с ней плакали бы и все родственники. На суде женщине удалось посмотреть в глаза убийцам своего ребенка. Одного из злоумышленников привели на заседание в одежде, которую тот снял с Андрея.

Суденец, по ее словам, буквально сходила с ума. Чтобы немного забыться, она отправлялась в казино. "Меня игровые автоматы спасли в тот момент от безумия. Я приходила, садилась и тупо нажимала - ни о чем не думала, слезы лились...", - поведала диктор Корчевникову, на котором в тот момент лица не было.

Однажды в зале игровых автоматов к Татьяне подошли крепкого вида мужчины. Они сообщили звезде, что знают о трагедии и готовы отомстить за Андрея. Судец отказалась брать грех на душу. Незнакомцы пообещали устроить мучителям ее наследника "сладкую" жизнь в тюрьме. "Никто никогда не узнает, как мне было плохо. Я никому не покажу, как мне плохо. У меня все хорошо. Чем я веселее, тем мне хуже", - сказала Судец в студии ток-шоу.