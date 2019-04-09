Химия плюс история: «Тольяттиазот» отмечает 40-летний юбилей

Промышленный гигант по производству аммиака - «Тольяттиазот» - в этом году отмечает свое 40-летие. За это сравнительно небольшое время здесь качественно изменилось все - от оборудования до процессов: технологии XXI века шагнули далеко вперед. Производство, экология и сама химия - каждый год в этих областях случаются прорывы, к которым когда-то шли десятилетиями. Мы попытались взглянуть на эти изменения глазами самих химиков-ветеранов, при которых все только начиналось.

РОЖДЕННЫЙ ХИМИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

Положа руку на сердце, следует признать: миру Тольятти в большей мере известен не как Автоград, а как центр химической промышленности. В 1979 году тольяттинские химики торжественно дали стране первую тонну аммиака. Сколько за 40 лет «утекло» этого ценного для химической промышленности продукта по аммиакопроводам, в цистернах по железным дорогам? Ни много ни мало - десятки миллионов тонн! Итоги 2018 года красноречиво говорят: химики «Тольяттиазота» готовятся встретить юбилей «повышенными обязательствами». А ведь когда-то была и первая тонна…

- Когда была выпущена первая продукция, все так радовались! Нефтяники нефтью умываются, а наши карбамид горстями вверх бросали, - вспоминает ветеран цеха №08К Михаил Цаплин. Михаил Леонидович на агрегате №1 по производству карбамида с 1977 года.

Совместная история завода и Михаила Цаплина началась в 1976 году, когда вместе с земляками из Пензенской области парень сел за парту профессионального технического училища №52 - кузницы кадров для будущего химического гиганта. Уже через год впервые пересек проходную завода.

- Стройка тогда поражала масштабами - кругом гул, шум техники, люди снуют, - с улыбкой вспоминает Михаил Леонидович. - Куда ни глянь, огромная территория, база оборудования, все огорожено. Мое первое впечатление от завода - грязь по колено и много столовых. На площадке трудились тысячи людей, как в муравейнике. Каждый день мы ездили на базу оборудования. Нам давали задание - сегодня найти такие-то вентили, задвижки, электроды или трубы. Ходили по рядам, записывали нужные позиции в блокнот, потом отвозили их на строительную площадку, где подрядчики уже занимались монтажом оборудования.

Смена, получившая первый аммиак на агрегате аммиака №1. 1979 год

Представляете, с какой гордостью ветеран сегодня шагает по современным заводским площадкам и читает о показателях родного коллектива, в которых уже фигурируют цифры с шестью нулями?

В июле прошлого года агрегат №5 «дал стране» 11-миллионную с момента пуска тонну продукции, а ближе к концу года 12-миллионный рубеж перешагнули первый и седьмой агрегаты.

Знает завод с самого его рождения и Валентина Ржевская: стаж работы бывшего геодезиста на «Тольяттиазоте» - 31 год. Несмотря на то, что на заслуженном отдыхе она уже более десяти лет, до сих пор помнит точное расположение многих объектов предприятия - сама занималась их разметкой на карте будущего предприятия в далеком 1975 году.

- На будущем азотном заводе шла активная стройка - первый агрегат аммиака рос буквально на глазах, - вспоминает ветеран. - Помню, как делала разметку завода - с наших чертежей потом переносили на местность объекты. Уходить на пенсию было очень сложно - будто что-то важное отрывала от себя. Но вижу, что молодежь достойно продолжает дело, понимая, что за химией будущее.

Сегодняшние ветераны Владимир Барабанщиков и Татьяна Лукьянченко пришли на «ТОАЗ» молодыми людьми в 1977 году. Вернее, «ТОАЗа»-то как раз пока и не было.

- Территория будущего предприятия - один большой котлован, везде бетон, арматура, одним словом, стройка, - вспоминает Владимир Барабанщиков, когда-то трудившийся на заводе начальником смены производства карбамида. - Первый карбамид получили в 1979 году на первом агрегате, на втором - в 1980 году. Забыть это невозможно, неважно, сколько лет прошло.

- Непростое, но интересное время было, - улыбаясь, вспоминает Татьяна Лукьянченко. - Мы с супругом работали по сменам, дети были маленькими, оставить их зачастую не с кем. Помню, на отгрузке рассыпался карбамид, а у нас было железное правило: пока все не сделаем, не сдадим смену как положено, с работы не уйдем. И вот ребенок дома один, а мы заканчиваем смену. Волнуемся за малыша, но работу не бросаем!

В 1983 году получена первая партия жидкой двуокиси углерода.

СТРОЙКА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Химики современности не отстают от своих предшественников, каждый год бьют собственные рекорды. А залог все новых достижений - модернизация. В 2018 году тоазовцы завершили плановый капитальный ремонт седьмого агрегата. После капремонта возвращается в работу второй агрегат карбамида, на котором в августе завершился монтаж нового реактора, - знаковое событие. Аппарат весом 300 тонн и длиной 40 метров занял свое место, сменив собрата, который эксплуатировали 35 лет.

- В этом аппарате начинается процесс производства карбамида, - рассказал руководитель группы по работе над проектами Вячеслав Комаров. - Если на данном этапе получения продукта процесс стабилен, значит, и по всем узлам агрегата вплоть до гран-башни он пройдет нормально.

Гордятся своими трудовыми показателями и сотрудники агрегата №5 - выработка аммиака выросла до 1750 тонн в сутки. Агрегат признан самым производительным по итогам года: в 2018 году он выпустил рекордный объем продукта - 583 300 тонн - и стал новым лидером среди агрегатов семейства АМ-76.

В течение года на заводе заменили автоматические системы управления производством на третьем агрегате аммиака, увеличили пропускную способность внутризаводских железнодорожных путей на 40%. Главным событием года для «ТОАЗа» стало начало строительства третьего агрегата карбамида. Это самый крупный инвестиционный проект в новейшей истории компании. Новый агрегат увеличит производство карбамида с трех до 5,2 тысячи тонн в сутки. Впервые подобная стройка на предприятии финансируется за счет международного кредита. Крупнейшие западные банки одобрили выделение средств после скрупулезного изучения всех аспектов деятельности тольяттинцев, в том числе вопросов заботы о коллективе и экологии. Претензий не возникло.

В ВОДУ И ВОЗДУХ - НИКАКОЙ ХИМИИ!

Хотя само слово «экология» вошло в нашу жизнь не так давно, забота об окружающей среде просматривалась в действиях химиков еще 40 лет назад. Интересы жителей Тольятти были учтены уже на этапе проектирования завода. Он был вынесен за черту города и находится на расстоянии 12 км от ближайших жилых массивов, причем относительно розы ветров построен так, чтобы работа не сказывалась на атмосфере Тольятти. Тем не менее ответственности и за внегородскую окружающую среду химики с себя не снимают: системная работа по снижению воздействия ведется все сорок лет, и особенно активно - в последние годы. К тому же, не считая целенаправленных экологических акций, это происходит почти автоматически - одновременно с обновлением технологий и модернизацией оборудования.

Например, внедрение двух установок итальянской фирмы «Монсанто» по выделению водорода из продувочных газов, которые раньше сжигались на факеле, позволяет вторично использовать его в качестве сырьевого компонента на узле синтеза аммиака.

За соблюдением экологических нормативов следят санитарно-промышленная лаборатория и лаборатория биологических очистных сооружений. Сточные воды после биологической очистки на очистных сооружениях «Тольяттиазот» относятся к категории «нормативно очищенные». В Самарской области только два биологических очистных сооружения обеспечивают такую степень очистки сточных вод. В настоящее время «Тольяттиазот» рассматривает проект по модернизации очистных сооружений, чтобы возвращать до трети стоков в производство, сократив тем самым потребление речной воды.

- Если раньше обработку биологических стоков проводили с помощью хлора, то более восьми лет назад на «ТОАЗе» внедрили систему обеззараживания стоков с помощью ультрафиолета, - рассказал директор по операционной деятельности Виктор Казачков. - Предприятие планирует проект возврата очищенных сточных вод в производство вместо речной воды - их объем составит от 1000 до 1500 кубических метров в час.

Для мониторинга атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия и на промышленной площадке была приобретена современная передвижная экологическая автоматизированная лаборатория. Основа измерительного комплекса - высокочувствительный инфракрасный спектрометр-интерферометр, который может автоматически определять состав атмосферного воздуха по 20 ингредиентам каждые 2 - 4 минуты, что в 100 - 500 раз быстрее традиционных методов замера состава атмосферного воздуха.

- «ТОАЗ» в 2018 году сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу до 2,47 тыс. тонн, что на 60% ниже показателя, зафиксированного годом ранее (4,19 тыс. тонн), - подводя итоги 2018 года, отметил генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.

СОЦИАЛКА - КАК ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Во время становления завода стремительно развивался Комсомольский район - только за пять лет для «ТОАЗа» было выстроено 200 тысяч кв. метров жилой площади, не считая детских садов, больничного комплекса, школы, Дворца культуры, профилактория. Спустя 40 лет «Тольяттиазот» остается социально ориентированной компанией: в конце 2018 года сдан в эксплуатацию новый жилой дом для сотрудников. Ключи от новых квартир получили 55 работников предприятия.

- Люди - главный капитал, - подчеркнул, поздравляя новоселов, Вячеслав Суслов. - Для себя давно решили, что забота о работниках и их семьях очень важны. А жилье - это платформа крепкой семьи. Новый дом стал новогодним подарком для всех сотрудников, вкладом в повышение качества жизни нашего коллектива. Хочется надеяться, что это событие сделает жизнь работников «ТОАЗа» более комфортной, спокойной и благополучной.

Ветераны производства могут гордиться социальной политикой своих преемников. Например, коллективный договор «Тольяттиазота» в очередной раз признан лучшим в регионе. Сюда входит много пунктов, о которых большинство жителей постсоветского пространства уже успели забыть. Например, завод сохранил собственный ведомственный детский сад - сотрудники предприятия могут с полной отдачей трудиться на производстве, зная, что в «Тюльпане» об их малышах хорошо позаботятся.

ЮБИЛЕЙ ШАГАЕТ ПО ЗАВОДУ

Праздничные мероприятия начались уже в конце 2018 года: 28 декабря 40-летие отметил цех №13 - самый первый производственный объект «Тольяттиазота». Ветераны еще помнят, как возводили крышу над цилиндрическим резервуаром цеха подготовки аммиака к транспортировке: вес купола составлял 180 тонн, а диаметр - 40 метров. Крышу подняли с помощью сжатого воздуха на высоту 41 метр.

- Крышу изотермы ставили не сверху, а снизу - компрессором подавали мощный поток воздуха, отчего она поднималась, а сверху сварщики уже приваривали ее к корпусу, - вспоминает участник тех событий - слесарь КИПиА Владимир Шамбаров. - Перед поднятием мы прикрепили к крыше два флага - советский и французский (представители французской подрядной организации «СМП» участвовали в пуско-наладке объектов). Представьте себе картину - большая цистерна, из глубины которой медленно поднимаются два флага, а вскоре и большая крыша. Это было живописно.

В ноябре 1980 года цех подготовки аммиака к транспортировке выдал первые 60 тонн аммиака в магистраль «Тольятти - Одесса». Сегодня, спустя 40 лет, цех только на производство карбамида перекачивает до 60 тонн аммиака в час. В цехе сегодня трудятся около ста человек. И если десять лет назад треть из них составляли ветераны, сейчас коллектив помолодел.

- Из пяти мастеров смен только один ветеран - Елена Бочарова, заслуженный работник «Тольяттиазота» и обладатель многочисленных корпоративных и отраслевых наград, - говорит начальник цеха Вячеслав Егоров-Екимков. - Остальные: Владимир Цех, Александр Саблин, Игорь Стаховец и Ирина Зотова - молодые выходцы внутрицеховой системы кадрового резерва.

Цех централизованного ремонта электрооборудования №27 - еще одно структурное подразделение завода, отметившее юбилей раньше всех. Здесь восстанавливают сложное электрооборудование, которое дает потом импульс каждому заводскому агрегату.

- Работы много, ведь наша зона обслуживания - весь завод, - отмечает начальник цеха Евгений Федянов. - Занимаемся мы и нестандартными заказами. В прошлом году совместно с цехом №93 сделали новогодний подарок Комсомольскому району - изготовили гигантские елочные игрушки с подсветкой для украшения улиц.

Производства пускались постепенно, но именно 7 апреля день рождения отмечает весь завод. День, когда получена первая тонна аммиака - главного продукта предприятия. В пуске агрегата №1 участвовал Николай Соколов - выпускник первой группы технического училища, созданного специально для подготовки кадров для будущего химического производства. В группу, где готовили операторов, конкурс был как в институт - заводчан обещали в течение двух лет обеспечить жильем и не обманули. Николай Николаевич, который пришел на предприятие, когда ему было слегка за 20, и сегодня трудится на своем агрегате в своей смене.

Оператор ДПУ агрегата выпуска аммиака №1 ПАО "ТОАЗ" Николай Соколов.

- За эти 40 лет мы постарели, многое в стране изменилось, да и агрегат существенно усовершенствовался, - рассказал оператор ДПУ Николай Соколов. - Агрегат к нам прибыл из Америки, и многое в нем приходилось переделывать на ходу - например, в год пуска стояли морозы минус сорок, тогда как он был рассчитан всего на минус десять градусов. Благодаря модернизации агрегат стал и безопаснее, и производительнее.

С коллегой согласен старший оператор риформинга Виктор Корзин, который в далеком 1978 году ушел с АвтоВАЗа ради работы на молодом химгиганте.

- Что и говорить, оборудование досталось нам от американцев «сыроватым» - наш агрегат №1 поначалу и недели не мог работать без остановки, - вспоминает Виктор Николаевич. - Но наши инженеры приложили руку, после чего безостановочная работа ведется, можно сказать, годами. Реконструкция и сейчас продолжается!

Ефиму Шварцу тоже есть с чем сравнивать сегодняшние заводские достижения - оператор 1 агрегата пришел на предприятие в 1978 году и до сих пор считает, что это было его лучшее решение.

- Мне очень нравится моя профессия - когда ее знаешь и любишь, работа приносит радость, - уверен ветеран производства. - Коллектив - это моя семья (жена, кстати, тоже трудится на заводе): каждый готов подставить плечо. Да и нельзя по-другому в нашей специальности - работа каждого оператора, смены, цеха взаимосвязана. У нас ведь бесперебойное производство. И каждый чувствует свою ответственность перед товарищами и предприятием. Завод тоже за нас в ответе - в 90-е, например, когда вся страна сидела без средств к существованию, мы стабильно работали и получали зарплату. И так по сей день!

Продолжая мысль Ефима Борисовича, можно с уверенностью сказать, что добрые отношения завода и его работников будут продолжаться. Ведь и сегодня, спустя годы, продукция «ТОАЗа» востребованна, важна и ценна. А значит, будут и другие юбилеи!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 83 миллиона тонн аммиака и 26 миллионов тонн карбамида произведено на «ТОАЗе» за 40 лет

• 2,76 миллиона тонн аммиака выпущено в 2018 году - на 4,4% больше, чем в 2017-м

• 4315 химиков трудятся сегодня на заводе

• 292 человека пришли на «ТОАЗ» в 2018 году

• 1007 тоазовцев стали участниками спортивных соревнований в 2017 - 2018 годах

• 25 лет исполнилось заводскому детскому саду «Тюльпан»

40 лет отметило заводское радио

• 174 ребенка заводчан летом-2018 отдохнули в лагерях всего за 30% от стоимости путевок

• 500 - 600 химиков с семьями ежегодно укрепляют здоровье в санатории-профилактории «Надежда».