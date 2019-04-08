Лидеры России установили рабочий контакт с министром здравоохранения

«Лидеры России» – это флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», которая была создана по инициативе президента Владимира Путина весной прошлого года.

Конкурс стал эффективным социальным лифтом для многих амбициозных, целеустремленных, опытных профессионалов. Кстати, со стороны Минздрава во встрече участвовал и заместитель министра Олег Салагай, который был назначен на эту должность после победы в первом конкурсе управленцев.

По словам Вероники Скворцовой, суть встречи с победителями конкурса в том, «чтобы мы оставались не просто на связи, а в рабочем контакте, чтобы я могла почувствовать, как вы можете быть максимально полезны здравоохранению и биомедицинской науке».

Восемь победителей рассказали о своей работе и проектах, которые они планируют запустить, или уже реализуют. Например, операционного директора компании «Валента фарм» Владимира Альтергота на идею социального проекта натолкнул кейс одного из финалистов конкурса. Как известно, в полуфиналах и финале «Лидеров России» участники должны были выполнить разные задания из реальной практики компаний-партнеров конкурса.

Как рассказал Владимир Альтергот, одно из них касалось ситуации, когда человеку ставят тяжелый диагноз: что делать, куда обращаться, и как получить качественную консультацию на стадии реабилитации.

Одна часть проекта Владимира Альтергота посвящена созданию информационной системы, дающей человеку качественную, экспертно выверенную информацию. А вторая часть – в возможности получения практической помощи. Например, в том случае, когда человек живет на Дальнем Востоке, и не может поехать в Москву.

- В Минздраве специально создан департамент цифрового развития, который формирует единый цифровой контур здравоохранения. Это не просто подключение к интернету, а создание электронных медицинских систем, которые будут внедрены в 75 тысячах медицинских организаций и подключены к единой государственной информационной системе, - прокомментировала Вероника Скворцова, - Что касается практической помощи, то в конце прошлого года мы связали 23 национальных медицинских исследовательских центра с 800 региональными медицинскими организациями. И сейчас есть возможность круглосуточно провести телемедицинскую консультацию с профессионалами, независимо от того, где проживает человек – на Дальнем Востоке, или в Калининграде. Система только запущена, поэтому ясно, что в ней надо еще многое дополнять и подправлять. А с учетом ваших лидерских качеств и заинтересованности я была бы рада вас подключить к этой программе.

Остальные участники встречи также представили собственные проекты и рассказали о планах на будущее. Встречи победителей «Лидеров России» с министром здравоохранения будут регулярными. Ведь Вероника Скворцова – один из 93 наставников конкурса, среди которых - руководители государственных органов власти и топ-менеджеры крупнейших компаний.

8 апреля стартовала программа наставничества по итогам конкурса 2018-2019 годов. Финалисты могли выбрать несколько кандидатов среди наставников, и к сегодняшнему дню практически завершилось формирование наставнических пар. Возможность получать индивидуальные консультации у лучших управленцев страны получили 104 победителя и некоторые финалисты, с которыми захотели поработать сами наставники.

Участие в программе наставничества дает возможность в течение года консультироваться с наставниками по поводу конкретных проектов или своего профессионального развития в целом.

- Мы постарались сделать так, чтобы интерес в этом взаимодействии был обоюдным. Благодарим всех наставников за участие в проекте. Программа ограничена по времени и рассчитана на год, но конкурсные правила не регламентируют формат и тематику общения – как правило, это определяется в ходе первой установочной встречи, – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.