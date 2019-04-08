Олег Кожемяко: Всех пленников из «китовой тюрьмы» по поручению Владимира Путина мы выпустим в дикую природу. Причём - в российскую!
- Олег Николаевич, мировые СМИ обсуждают ваше сенсационное заявление, которое прозвучало на брифинге с участием знаменитого исследователя океанов Жана-Мишеля Кусто. О том, что все морские животные, которых незаконно содержат в «китовых застенках» в Приморье, скоро выплывут на свободу...
Олег Кожемяко: «Всех касаток из «китовой тюрьмы», которых хотели продать за границу, мы выпустим в дикую природу.».Александр ГАМОВ
- Наша задача - максимально сделать все для того, чтобы спасти несчастных белух и касаток. На этот счет есть поручение президента Владимира Путина. Ну, и разумеется, российские и зарубежные ученые, наша общественность - совершенно справедливо в данном случае бьют тревогу. К этому подключились и правоохранительные органы...
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Скандал с «китовой тюрьмой» разгорелся после того, как в октябре 2018- го Greenpeace сделал заявление о том, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных касаток. (Отмечалось, что за минувшие пять лет туда уже вывезли аж 15 этих млекопитающих!) 11 из 13 касаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. По данным Следственного комитета РФ (а было заведено дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними) 11 касаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров.
- И когда же пленники получат, наконец, свободу?
- Самое лучшее спасение для животных, Александр – это выпустить их всех в естественную среду. Именно в этом заключается наше решение, которое мы приняли совместно - с нашими российскими учеными и зарубежными коллегами, в том числе и из команды господина Кусто.
Так что, это специалисты определяют, когда, в каком количестве и где будут выпускать пленников, и мы будем активно заниматься организацией всей этой работы. Кроме того, создадим регистрационный центр...
И еще - в том месте, где животные сейчас содержатся - создадим такие условия, чтобы они были наиболее приближены к естественным. То есть, проще говоря, расширим эти вольеры - зону временного обитания животных.
Это все - не так просто, не так быстро, это вопрос времени, потому что возвращать животных надо именно туда, откуда их выловили. Тем не менее, мы наметили эту цель и будем к ней двигаться.
А вот конкретные рекомендации будут давать уже ученые. А они подготовят такие предложения к концу апреля.
- Уже так быстро все будет, да?
- Пока это - только предложения. Там есть - из животных - кто-то постарше, кто-то помладше, кого можно выпускать, кого - пока нельзя... То есть, вопрос такой, как сказал сам Кусто, - который не любит спешки.
- А губернатор Кожемяко, значит, так - в тонкостях - все это дело изучил, да?
- Ну, конечно, там, Саш, не забудь в интервью сослался на то, что мы непосредственно с учеными будем работать.
- Понял.
- Самое главное, что все эти морские животные вернутся в российские воды.
- А-а, вот так - в родные российские воды! Скажите, а сами касатки и белухи знают об этом?
- Я думаю, что догадаются, когда первая партия уйдет – у них же есть ультразвуковое общение.
- Понял. Спасибо огромное.
- Да. Попрощаются, скажут – ребята, ну спасибо за свободу!
- Ясно.
- Дело в том, что кто-то решил там на этом деле поиметь что-то, а нам зачем эти проблемы, правильно?
- Это же живая природа - наша, как говорит президент Путин.
- Конечно, конечно. Надо оберегать и защищать всю живую природу.
- Согласен. Удачи!
КСТАТИ
Южно-Сахалинский городской суд еще 31 января этого года принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору - о выпуске на свободу касаток и белух. Сахалинский областной суд признал, что касаток, попавших в «китовую тюрьму» в Приморье, выловили в 2018 году незаконно. Как сообщила информагентствам в понедельник, 8 апреля, общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», десятки жителей острова вышли на одиночные пикеты, требуя скорейшего освобождения касаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
"Китовая тюрьма".
ИСТОЧНИК KP.RU