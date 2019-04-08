Александр Калягин и Олег Басилашвили не поняли, зачем объединять театры

Сегодня в Союзе театральных деятелей России обсуждали «слияние» двух федеральных, к тому же старейших, театров - Александринского из Питера и имени Волкова из Ярославля.

Напомним, идея создать Первый национальный театр принадлежит их худрукам — Валерию Фокину и Евгению Марчелли. «Этот творческий союз будет служить решению исключительно творческих задач», - пообещал Фокин.

После этого 27 марта, аккурат в международный день театра, министр культуры РФ Владимир Мединский объявил о рождении Первого национального театра. Общественность восприняла эту новость как ядерный взрыв.

Ярославцы почти в едином порыве заявили, что для них объединение неприемлемо. Для иллюстрации привели яркий исторический пример с Ростовом Великим, который когда-то давно был столицей северо-восточной Руси, и тротуары там были из мрамора. Потом его поглотила Москва. И где тот мрамор? Точно так исчезнет и старейший русский театр.

Против объединения выступила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она родилась в Ярославской области и знает не понаслышке, что Волковский театр — это «системообразующий и идентифицирующий объект для всей области». Объединение с Александринкой опрокидывает его исключительность, он уже никогда не будет старейшим русским театром.

После этого историю пришлось откручивать обратно.

Приказ об объединении приостановил Дмитрий Медведев. Минкульт, защищаясь, тоже дал задний ход, и объявил, что это был не приказ, а только его проект (хотя у нормативно-правового акта имеется даже табельный номер - 347). Театральная общественность возмутилась еще больше: ба-а-а, какое лицемерие!

И собрались у Калягина в СТД, чтобы все обсудить.

Александр Калякин зачитал письмо Олега Басилашвили, который к объединению двух театров прямого отношения не имеет. Он не из Волковского театра и даже не из Александринки. Он — ведущий артист БДТ. Но суть не в том. Как истинный патриот театра Басилашвили попытался найти выгоду из слияния. И не нашел ее: «Мне говорят спектакли станут лучше. Почему? Мне говорят, актеры смогут играть и там и тут. А что им мешает сейчас играть и в Ярославле, и в Петербурге? Мне говорят, появится новая сцена у Александринского и Ярославского театра в Москве (речь идет о филиале МХТ им.Чехова в Коломенском, который начал строить Олег Табаков, но довести до конца не успел — Ред.). А зачем? Если у вас есть свободное помещение, откройте в нем гастрольную площадку для всех».

На встрече у Калягина ярославцы обиделись, что их театр назвали областным. Они все-таки федеральное учреждение. Худрук Александринки Валерий Фокин примирительно напомнил, что и его театр, можно сказать, тоже областной. Поскольку Питер уже лет сто как не столица.

Фокин пожурил себя за то, что вопрос с объединением не обсудил, не размял с общественностью. Хотя идея сама по себе хорошая. И бренд сохранится, и творческая идентичность. И вообще, четыре театра уже изъявили желание присоединиться к Александринке.

Худрук Волковского театра Евгений Марчелли тоже признал тактические «неправильности и ошибки». И тоже пообещал: объединение не грозит потере бренда: «Волковский как был старейшим профессиональным русским театром, так им и останется». Просто очень надоело сидеть на полуголодном пайке и финансироваться по остаточному принципу, когда со всех трибун кричат: вы — наше национальное достояние.

И дискуссия потекла в мирном русле. Началось «широкое общественное обсуждение» рационализаторской идеи по оптимизации театров. Что и требовалось доказать, чтобы никому не было обидно, что его не посчитали. Теперь все обсудили, все размяли. Но почему-то по-прежнему страшно, что волна объединений прокатится по всей стране.