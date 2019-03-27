Министр культуры заявил об объединении Александровского и Волковского театров

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-27T12:36:42+03:00

Первый театр находится в Петербурге, второй - в Ярославле

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Александровский и Волковский театры объединены в первый российский национальный театр. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский.

"Сегодня мы присутствуем при историческом процессе естественного, инициированного снизу объединения двух старейших театров, каждый из которых по праву претендовал на то, чтобы называться первым русским национальным театром", - сказал он в среду на пресс-конференции в Музее им. Бахрушина.

По словам Мединского, объединение этих театров является не просто формальным объединением, а исторически обусловленным воссозданием "первого национального театра России".

Александровский театр - это старейший национальный театр в РФ, который был учрежден 30 августа 1756 года указом императрицы Елизаветы. Театр Волкова был основан в 1750 году в городе в Ярославле. Он считается первым профессиональным театром России.

ИСТОЧНИК KP.RU